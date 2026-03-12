30 titres en lice pour les Prix Sorcières 2026

Décernés chaque année par l'Association des bibliothécaires de France (ABF) et l’Association des librairies spécialisées pour la jeunesse (ASLJ), organisations soutenues par la Sofia, les Prix Sorcières présentent leurs sélections. 30 ouvrages jeunesse ont été choisis, répartis en six catégories différentes. Les lauréats seront annoncés le 30 mars prochain.
Le 12/03/2026 à 10:47 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
12/03/2026 à 10:47
0
Commentaires
0
Partages
36 mois, Julia Spiers, éd. Les Grandes Personnes
Allons voir la nuit. Un livre à animer ensemble, Aurélie Sarrazin, ill. Xavier Deneux, éd. Sens Dessus Dessous
L'imagier des objets et des matières, Pascale Estellon, éd. Les Grandes Personnes
Printemps, Léa Louis, éd. Courtes et Longues
Raouf, Krocui, éd. L’Articho
Chamalloux, Lee Gee-eun, trad. Yeong-hee Lim, éd. Les fourmis rouges
La chasse aux rainettes, Antonin Faure, éd. Thierry Magnier
L’été de Mamie, Bonsoir Lune, trad. Clémentine Picq, éd. Cambourakis
La Grande Cradolasse. Princesse du Pays de Boue, Beatrice Alemagna, éd. l’école des loisirs
Lune, Eva Diop, ill. Chloé Fraser, éd. hélium
Droméo et Chuliette, Marcus Malte, ill. Henri Meunier, éd. du Rouergue
Esprits d'enfance, Stéphane Servant, ill. Gaya Wisniewski, éd. du Rouergue
À LIRE - Crise de la quarantaine ? Le Rouergue accusé d'abandonner ses albums jeunesse
Une histoire de rien du tout, Marie Dorléans, éd. Seuil Jeunesse
Oskar et moi. Et tous nos petits endroits, Maria Parr, ill. Ashild Irgens, trad. Aude Pasquier, éd. Thierry Magnier
La petite fille au fusil. L'histoire d'une jeune résistante, Marius Marcinkevičius, ill. Lina Itagaki, trad. Marielle Vitureau, éd. du Ricochet
Les Adelphides, Alice Dozier, éd. Actes Sud Jeunesse
L'archipel de béton, Olivier Dain-Belmont, éd. Sarbacane
Finding Phoebe, Gavin Extence, trad. Isabelle Troin, éd. Seuil Jeunesse
La part du vent, Nathalie Bernard, éd. Thierry Magnier
Quelque chose de beau, Julie Rey, éd. l’école des loisirs
Boucle d'Or. En chemin, Caroline Gamon, éd. hélium
La cité des lettres, Jonas Tjäder, ill. Maja Knochenhauer, trad. Catherine Renaud, éd. Rue du monde
Dia de Muertos, Anne-Florence Lemasson, ill. Dominique Ehrhard, éd. Les Grandes Personnes
Le jeu du plus qu'un jour, Audrey Poussier, éd. l’école des loisirs
Le tambour, Jeanne Saboureault, éd. MeMo
Histoire de l'information, Chris Haughton, trad. Emmanuel Gros, éd. Thierry Magnier
Une île est née, Virgine Aladjidi et Caroline Pellissier, ill. Manon Diemer, éd. Saltimbanque
Tout le monde se parle ! Petite encyclopédie des 1000 manières de communiquer chez les humains et autres êtres vivants, Romana Romanyshyn, ill. Andriy Lesiv, trad. Laurana Serres-Giardi, éd. Rue du monde
L'univers de Pi. Le nombre mystérieux qui rend tout le monde dingue, Anita Lehmann et Jean-Baptiste Aubin, ill. Joonas Sildre, trad. Adèle Boillat, éd. Helvetiq
Voir et savoir. Dans l'intimité du monde végétal, Fanny Pageaud, éd. Les Grandes Personnes
La palmarès complet des Prix Sorcières 2025 est détaillé à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Commenter cet article