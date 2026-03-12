30 titres en lice pour les Prix Sorcières 2026

Catégorie Carrément Beau mini

36 mois, Julia Spiers, éd. Les Grandes Personnes

Allons voir la nuit. Un livre à animer ensemble, Aurélie Sarrazin, ill. Xavier Deneux, éd. Sens Dessus Dessous

L'imagier des objets et des matières, Pascale Estellon, éd. Les Grandes Personnes

Printemps, Léa Louis, éd. Courtes et Longues

Raouf, Krocui, éd. L’Articho

Catégorie Carrément Beau maxi

Chamalloux, Lee Gee-eun, trad. Yeong-hee Lim, éd. Les fourmis rouges

La chasse aux rainettes, Antonin Faure, éd. Thierry Magnier

L’été de Mamie, Bonsoir Lune, trad. Clémentine Picq, éd. Cambourakis

La Grande Cradolasse. Princesse du Pays de Boue, Beatrice Alemagna, éd. l’école des loisirs

Lune, Eva Diop, ill. Chloé Fraser, éd. hélium

Catégorie Carrément Passionnant mini

Droméo et Chuliette, Marcus Malte, ill. Henri Meunier, éd. du Rouergue

Esprits d'enfance, Stéphane Servant, ill. Gaya Wisniewski, éd. du Rouergue

À LIRE - Crise de la quarantaine ? Le Rouergue accusé d'abandonner ses albums jeunesse

Une histoire de rien du tout, Marie Dorléans, éd. Seuil Jeunesse

Oskar et moi. Et tous nos petits endroits, Maria Parr, ill. Ashild Irgens, trad. Aude Pasquier, éd. Thierry Magnier

La petite fille au fusil. L'histoire d'une jeune résistante, Marius Marcinkevičius, ill. Lina Itagaki, trad. Marielle Vitureau, éd. du Ricochet

Catégorie Carrément Passionnant maxi

Les Adelphides, Alice Dozier, éd. Actes Sud Jeunesse

L'archipel de béton, Olivier Dain-Belmont, éd. Sarbacane

Finding Phoebe, Gavin Extence, trad. Isabelle Troin, éd. Seuil Jeunesse

La part du vent, Nathalie Bernard, éd. Thierry Magnier

Quelque chose de beau, Julie Rey, éd. l’école des loisirs

Catégorie Carrément Sorcières fiction

Boucle d'Or. En chemin, Caroline Gamon, éd. hélium

La cité des lettres, Jonas Tjäder, ill. Maja Knochenhauer, trad. Catherine Renaud, éd. Rue du monde

Dia de Muertos, Anne-Florence Lemasson, ill. Dominique Ehrhard, éd. Les Grandes Personnes

Le jeu du plus qu'un jour, Audrey Poussier, éd. l’école des loisirs

Le tambour, Jeanne Saboureault, éd. MeMo

Catégorie Carrément Sorcières non-fiction

Histoire de l'information, Chris Haughton, trad. Emmanuel Gros, éd. Thierry Magnier

Une île est née, Virgine Aladjidi et Caroline Pellissier, ill. Manon Diemer, éd. Saltimbanque

Tout le monde se parle ! Petite encyclopédie des 1000 manières de communiquer chez les humains et autres êtres vivants, Romana Romanyshyn, ill. Andriy Lesiv, trad. Laurana Serres-Giardi, éd. Rue du monde

L'univers de Pi. Le nombre mystérieux qui rend tout le monde dingue, Anita Lehmann et Jean-Baptiste Aubin, ill. Joonas Sildre, trad. Adèle Boillat, éd. Helvetiq

Voir et savoir. Dans l'intimité du monde végétal, Fanny Pageaud, éd. Les Grandes Personnes

La palmarès complet des Prix Sorcières 2025 est détaillé à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com