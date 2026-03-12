La Cour de Justice de l'Union européenne torpillera-t-elle le prix unique du livre ?

Plusieurs questions préjudicielles, posées à la Cour de Justice de l'Union européenne par la Cour suprême autrichienne, mettront bientôt en perspective les réglementations sur le prix unique du livre par rapport au droit communautaire.

Prix unique et pays d'origine...

Tout commence par une plainte, déposée par la chaine de librairies autrichienne Desch-Drexler, contre un utilisateur, basé en Allemagne, d'une plateforme en ligne, qu'il exploite pour vendre des livres en langue allemande à une clientèle autrichienne. L'enseigne assure que cette activité porte atteinte à son propre business, puisque l'utilisateur propose des ouvrages au tarif fixé par l'éditeur en Allemagne, et non à celui imposé en Autriche.

Les deux pays appliquant des taux de TVA différents sur le livre — 7 % en Allemagne, 10 % en Autriche —, l'écart entre le prix affiché chez Desch-Drexler et celui pratiqué en ligne, par l'utilisateur isolé, même minime, est bien réel. Pour sa défense, le vendeur en ligne assurait qu'il était soumis à la législation en vigueur dans son pays, d'après le principe du pays d'origine de la directive sur le commerce électronique.

En première instance, le tribunal a donné raison à Desch-Drexler, rappelant qu'une remise de 5 % était possible sur le prix fixé par l'éditeur, mais qu'il était interdit d'en faire la promotion. En affichant simplement un tarif inférieur à celui déterminé par l'éditeur, le vendeur en ligne commettait donc une infraction.

En appel, toutefois, cette décision a été annulée. La cour a cette fois penché du côté du vendeur, en confirmant que le principe du pays d'origine s'appliquait, soulignant que la loi allemande n'interdisait pas la promotion d'un tarif inférieur, de 5 %, au prix fixé par l'éditeur. Desch-Drexler a saisi la Cour suprême autrichienne pour qu'elle se penche à son tour sur le litige.

Des jugements dissonants

À cette première procédure en fait écho une autre, également ouverte par la chaine Desch-Drexler, contre un utilisateur de la marketplace d'Amazon, basé en Allemagne, qui vend aussi des livres en langue allemande à une clientèle autrichienne. Ce dernier proposait par exemple Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, de Doris Knecht, paru en 2023 chez Hanser, au prix de 24 €, le tarif fixé par l'éditeur en Allemagne.

Du côté de l'enseigne autrichienne Desch-Drexler, le même titre était proposé à 24,70 €, toujours en raison de la différence quant à la TVA applicable sur le livre (7 % en Allemagne, 10 % en Autriche). La chaine de librairies considérait à nouveau que la proposition du vendeur, sur Amazon, était illégale et constituait une concurrence déloyale à la sienne.

Pour répondre à cet argument, le vendeur a invoqué l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres. À ses yeux, le prix unique du livre, instauré en Autriche en 2000, allait à l'encontre de la libre circulation des biens. Par ailleurs, il assure qu'il n'avait pas de moyen technique à sa disposition permettant d'afficher un prix différent, sur la marketplace d'Amazon, pour les consommateurs basés en Autriche.

En première instance, le tribunal a de nouveau donné raison à Desch-Drexler, estimant que l'affichage d'un prix de 24 € par le vendeur, sur la marketplace d'Amazon, représentait une promotion d'un tarif inférieur à celui encadré par la loi autrichienne. La procédure d'appel a confirmé cette décision, en reconnaissant cependant que la loi autrichienne sur le prix unique du livre pouvait affecter plus lourdement les vendeurs installés dans un autre État membre. Toutefois, cette entorse à la libre concurrence se justifiait, selon la cour d'appel, par un objectif de protection de la diversité culturelle.

La Cour suprême a de nouveau été saisie, mais cette fois par le vendeur utilisant la marketplace d'Amazon. Il affirme qu'il est impossible, pour un vendeur installé dans un pays membre de l'UE, de se conformer à la fois aux législations de l'Autriche et de l'Allemagne, ou encore que la première pourrait réduire son taux de TVA, ou fixer un prix unique toutes taxes comprises, et non hors taxe, sur les ouvrages.

Quelques questions en suspens

Pour éclairer ses jugements, la Cour suprême autrichienne a décidé d'interroger la Cour de Justice l'Union européenne, grâce à des questions préjudicielles. Grâce à cette procédure, les juridictions des États membres peuvent saisir l'institution afin d'obtenir des précisions sur l’interprétation des traités européens ou la validité d'un acte vis-à-vis du droit communautaire.

La CJUE publie alors un arrêt, lequel a autorité de chose jugée et s'impose aux juridictions des États membres de l'Union européenne. En s'appuyant sur cet arrêt, la juridiction nationale à l'origine de la saisine peut régler, de son côté, le litige ou les litiges ayant donné lieu aux questions préjudicielles.

Au total, cinq questions préjudicielles ont été posées à la CJUE. La première (cas C-302/25), assez circonscrite, s'interroge sur la prohibition de la promotion du rabais du 5 % sur le prix unique du livre au regard de la directive sur le commerce électronique. Mais les quatre suivantes (cas C-780/25) ont une portée bien plus large, puisqu'elles visent directement l'encadrement des prix des livres, ainsi que son application lorsque des vendeurs sont situés en dehors des frontières du pays de publication.

Le Conseil européen des écrivains (EWC), bien conscient de la portée qu'auront les arrêts de la CJUE sur le commerce transfrontalier de livres et sur les législations relatives au prix unique, invite les États membres à se manifester auprès de la Cour avant le 26 mars. L'organisation d'auteurs fournit même un argumentaire détaillé, sur son site, pour défendre le prix unique du livre et les dispositions qui l'accompagnent...

Photographie : Campagne d'affichage sur le prix unique du livre, par le Syndicat de la librairie française (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

