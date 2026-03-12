Imperfect Women sur Apple TV+, adaptation d'un roman d'Araminta Hall

Autrice d'Une dangereuse emprise (trad. Irène Offermans, Belfond) et de Notre part de cruauté (trad. Paul Benita, Préludes), Araminta Hall a publié Imperfect Women en 2020, roman repéré par la société de production d'Elisabeth Moss, Love & Squalor Pictures.

Créée et scénarisée par Annie Weisman (Almost Family, Physical), Imperfect Women raconte les conséquences d'un terrible crime sur la relation entre trois femmes, amies de longue date...

Aux côtés des trois actrices principales, la distribution compte, entre autres, Joel Kinnaman (For All Mankind), Corey Stoll (House of Cards), Leslie Odom Jr. (Hamilton, Central Park), Audrey Zahn (Wildcat), Jill Wagner (Special Ops: Lioness) ou encore Rome Flynn (With Love).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com