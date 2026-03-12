Pierre Mainguy, nouveau directeur général délégué du pass Culture

Le parcours de Pierre Mainguy témoigne d’une expertise solide au sein de l’administration culturelle

et sociale, indique la SAS pass Culture dans un communiqué.

En tant que directeur général délégué, il assurera le pilotage de l’activité du comité de direction et veillera à la mise en œuvre concrète des orientations et des priorités définies par le comité stratégique et la Présidence du pass Culture.

Il est plus particulièrement chargé de construire la feuille de route stratégique 2026-2030, laquelle permettra de poursuivre la mutation du pass Culture en tant qu’opérateur de l’État [initialement annoncée pour le 1er janvier 2026, NdR], porteur d’une mission de service public en matière de démocratisation culturelle et d’affirmation des droits culturels de la jeunesse.

Diplômé de l’ESSEC en 2006, Pierre Mainguy débute sa carrière dans le conseil en stratégie (chez L.E.K. Consulting). Après plusieurs années dans ce domaine, il rejoint le ministère de la Culture en 2011 en tant que chargé de mission Modernisation. À ce titre, il suit de près la réforme de l’État, alors nommée Révision générale des politiques publiques, de 2011 à 2012 inclus.

Sa carrière au sein du ministère se poursuit : il occupe le poste de chef du bureau du financement des industries culturelles jusqu’en 2017, puis de chef de cabinet du directeur général des médias et des industries culturelles.

Passé par l'ENA (actuel INSP) entre 2018 et 2019, il intègre à sa sortie l’Inspection générale des affaires sociales en tant qu’inspecteur de 2020 à 2022, avant de revenir à la Culture comme adjoint au directeur du livre et de la lecture jusqu’en 2025.

