Billie Eilish dans une adaptation de La Cloche de détresse, de Sylvia Plath

Unique roman de Sylvia Plath, qu'elle publia sous le pseudonyme de Victoria Lucas en 1963, un mois avant de se donner la mort, La Cloche de détresse, d'inspiration autobiographique, explore les affres de la narratrice, dépressive et confrontée aux assignations de l'Amérique des années 1950.

États-Unis. Années 50. Esther Greenwood, dix-neuf ans, montre un certain talent pour l'écriture. Pendant un séjour à New York — remporté lors d'un concours de poésie —, l'héroïne se sent prise d'un mal-être. Le doute s'installe en elle. De retour dans sa ville natale, la jeune femme apprend qu'elle n'a pas été reçue au cours de littérature qu'elle attendait plus que tout. S'ouvre alors l'été où sa vie bascule ; elle se retrouve face à ses craintes : comment réaliser ses ambitions littéraires et se libérer de ce destin de housewife qui l'attend ? Découragée, rongée par de profondes angoisses sur sa condition de femme, obsédée par sa vocation manquée d'avance, Esther ne mange plus, ne dort plus et n'écrit plus. Elle glisse peu à peu dans une grave dépression qui la détache des siens, de son corps et de la vie. – Le résumé de l'éditeur pour La Cloche de détresse

L'ouvrage a déjà été adapté au cinéma par Larry Peerce, en 1979, avec Marilyn Hassett dans le rôle de la narratrice, Esther Greenwood. Mais cette adaptation, dont le scénario était signé par l'autrice Marjorie Kellogg, avait reçu un accueil critique catastrophique, limitant considérablement sa postérité.

Cette nouvelle tentative serait portée par la Canadienne Sarah Polley, qui a redirigé sa carrière de la comédie vers la réalisation, ces dernières années. Elle était notamment derrière la caméra pour Take This Waltz (2010), Les Histoires qu'on raconte (2012) et Women Talking (2022). Elle signerait elle-même le script du long-métrage, selon Deadline.

La production, elle, serait confiée à Joy Gorman Wettels, Plan B Entertainment et StudioCanal. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée.

En prêtant ses traits à Esther Greenwood, Billie Eilish assumerait alors son premier grand rôle au cinéma, après quelques apparitions dans l'émission Saturday Night Live, le programme jeunesse Sesame Street ou la série Swarm.

Parmi les autres tentatives d'adaptation de La Cloche de détresse, citons le projet de Kirsten Dunst, à la fin des années 2010 : Dakota Fanning devait alors incarner Esther Greenwood, mais le long-métrage n'a jamais vu le jour.

Le roman La Cloche de détresse est disponible aux éditions Gallimard, dans une traduction de Michel Persitz.

Photographie : Billie Eilish au festival Pukkelpop (Belgique), en 2019 (crommelincklars, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

