Flammarion recrute une nouvelle éditrice

Avant de rejoindre Flammarion, Guillemette Magnin travaillait au sein de la maison Lelivrescolaire.fr, où elle occupait le poste d’éditrice Histoire-Géographie-EMC.

Entre janvier et octobre 2025, elle a participé à la conception d’une nouvelle collection de manuels destinés au collège. Dans ce cadre, elle a notamment assuré le cadrage éditorial des ouvrages, coordonné le travail des auteurs et des différents partenaires extérieurs — illustrateurs, cartographes ou membres du comité scientifique — et supervisé une assistante éditoriale. Elle était également responsable du suivi budgétaire et du calendrier de production de la collection.

Auparavant, elle avait travaillé pendant près de trois ans à la Direction de l'information légale et administrative (DILA), l’organisme public rattaché aux services du Premier ministre qui édite notamment les publications de la Documentation française. Chargée de projet éditorial entre juin 2022 et janvier 2025, elle participait au suivi éditorial des contenus publiés sur le site Vie-publique.fr, notamment les fiches d’information destinées au grand public.

Dans ce cadre, elle assurait la relecture et l’édition des contenus, veillant à leur clarté, à leur structuration et à leur adaptation au lectorat visé. Elle participait également à la production d’ouvrages de la Documentation française, tels que Passeport citoyen ou France 2024. Son travail incluait aussi la rédaction de scripts et l’enregistrement de capsules audio pour les podcasts institutionnels « Les deux minutes citoyennes » et « L’actualité de la vie publique ».

Parallèlement à ces activités éditoriales, Guillemette Magnin s’est également engagée dans le journalisme. Elle a collaboré pendant plus de trois ans avec le média indépendant Le Vent Se Lève, où elle a notamment occupé les fonctions de responsable de la rubrique Société et de responsable de l’antenne bordelaise.

Cette expérience s’ajoute à un passage par les Éditions Atlande, où elle avait exercé comme assistante éditoriale entre septembre 2021 et mars 2022.

