Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition

La signature de Leïla Slimani avec The Wylie Agency ne correspond pas à un simple changement de représentation. Antoine Gallimard évoque, auprès d'ActuaLitté, une collaboration tripartite associant l’autrice, son éditeur et l’agence new-yorkaise.

La démarche n’est pas entièrement inédite pour la maison. Il rappelle avoir déjà travaillé avec l’agence basée à Londres et New York sur d’autres dossiers importants, notamment autour des œuvres d’Albert Camus.

Cette entente doit permettre de s’appuyer sur d’autres réseaux que ceux de la maison, afin d’accompagner la diffusion de l’œuvre de l’autrice sur certains marchés où l’agence dispose d’une forte implantation.

Une autrice longtemps sans agent

La décision de Leïla Slimani intervient à un moment où sa carrière a pris une dimension fortement internationale.

Cette dernière nous explique : « Je me suis retrouvée dans la situation d’avoir énormément de choses à gérer en même temps puisque je suis traduite maintenant dans une quarantaine de langues. Dans un certain nombre de pays, mes livres marchent très bien et donc je suis obligée d’y aller souvent, de suivre ce qui se passe, c’est le cas de l’Allemagne, de l’Espagne ou de l’Angleterre. »

Face à cette multiplication des engagements, l’autrice explique avoir ressenti le besoin d’un accompagnement plus structuré. « Je ressentais vraiment le besoin d’avoir une aide, à la fois logistique, quelqu’un qui puisse m’aider à faire le tri entre les invitations, les sollicitations des médias, et puis une aide de l’intérieur, c’est-à-dire quelqu’un qui soit sur ces marchés-là, qui les connaisse bien et qui puisse me conseiller au mieux. »

Jusqu’à présent, Leïla Slimani fonctionnait sans agent littéraire, un choix relativement rare pour une autrice de cette envergure. « J’ai toujours valorisé ma liberté et le fait de ne pas avoir d’intermédiaire, d’être dans une négociation directe. C’est quelque chose que j’aime faire, d’être dans une discussion directe avec mes éditeurs étrangers. » Antoine Gallimard confirme : « J’ai toujours eu un contact direct avec elle. »

Mais l’évolution de sa carrière a progressivement modifié la donne. « La vie est telle qu’à un moment vous passez plus de temps à répondre à des mails, à recevoir des contrats, à réfléchir à des choses logistiques qui prennent énormément de temps sur votre travail. Mon plus grand trésor en tant qu’écrivain, c’est le temps. Et là, cela me permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. »

Un des agents littéraires les plus redoutables

Fondée en 1980 à New York, The Wylie Agency est l’une des agences les plus influentes du secteur. Son fondateur, Andrew Wylie, représente aujourd’hui plusieurs centaines d’auteurs et ayants droit parmi les plus importants de la littérature mondiale.

Parmi ses clients figurent des écrivains tels que Salman Rushdie, Sally Rooney, le Bob Dylan auteur, Dave Eggers ou Roberto Saviano. Mais aussi les successions de Borges, Nabokov, Kundera, Philip Roth, Arthur Miller ou Susan Sontag. Du côté français, l’agence représente des plumes comme Christine Angot, Édouard Louis, Yasmina Reza, ainsi que la succession d’Albert Camus.

Dans le milieu de l’édition, Andrew Wylie est parfois surnommé « le Chacal », en raison de sa réputation de négociateur particulièrement redoutable face aux éditeurs. L’agence prélève généralement une commission de 15 à 20 % sur les droits négociés pour ses auteurs.

Andrew Wylie avait déjà manifesté son intérêt pour Leïla Slimani depuis plusieurs années. « Il revenait souvent vers moi en me disant que le jour où j’en aurais besoin, il serait à ma disposition. »

Elle nous dit avoir été sensible à la vision littéraire de l’agent. « C’est quelqu’un qui a un rapport à la littérature qui me plaît beaucoup. C’est vraiment un homme d’une immense culture et quelqu’un qui croit aux écrivains et à la littérature, qui est même assez radical dans ses convictions quand il en est de la littérature. »

Et de conclure : « Je trouvais que c’était vraiment la bonne personne pour pouvoir m’aider à aller au bout de mon projet et mener ma carrière comme j’en avais envie. »

La force de frappe, et le modèle français

Les agences internationales disposent d’un poids considérable dans les négociations, lié notamment à la puissance de leur portefeuille d’auteurs.

On nous explique ainsi que certaines agences anglo-saxonnes adoptent des méthodes de négociation beaucoup plus directes, voire plus agressives, que celles généralement pratiquées en France. Dans les marchés éditoriaux anglo-saxons, les agents occupent une place centrale. Le rapport de force ne se joue plus directement entre auteur et éditeur, mais entre éditeur et agent.

L’agence fondée par Andrew Wylie illustre parfaitement ce modèle. Avec un catalogue comprenant de nombreux auteurs majeurs de la littérature mondiale et plusieurs prix Nobel, elle dispose d’un pouvoir de négociation difficile à contourner pour les éditeurs.

À l’inverse, les agents français revendiquent souvent une approche différente, davantage fondée sur la médiation et la construction de relations durables avec les maisons d’édition. Beaucoup d’entre eux sont d’anciens éditeurs et privilégient une logique de coopération plutôt qu’un rapport de force frontal.

À LIRE - Leïla Slimani revient avec un texte sur la langue arabe, après le succès de sa trilogie

Dans ce paysage, l’agence d’Andrew Wylie occupe une place particulière : une structure qui repère et attire des auteurs déjà très installés sur la scène internationale, plutôt qu’une agence tournée vers la découverte de nouvelles voix.

Crédits photo : Leïla Slimani (Fronteiras do Pensamento, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com