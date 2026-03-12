Anne-Charlotte Mariette : la blogueuse SF qui refuse les chroniques complaisantes

Dans l’écosystème foisonnant des chroniques littéraires en ligne, certaines voix avancent à contre-courant. Entre passion irrépressible de lecture, héritage journalistique et immersion dans les littératures de l’imaginaire, Anne-Charlotte Mariette construit, avec Les mots délivrent et désormais La Toile Cosmique, un espace critique où la science-fiction devient laboratoire d’idées, terrain d’analyse et conversation permanente avec les livres. Et désormais, son blog sera à retrouver sur ActuaLitté !
Le 12/03/2026 à 14:41 par Samantha Trapier
Publié le :
12/03/2026 à 14:41
À bientôt 34 ans, Anne-Charlotte Mariette raconte un parcours qui n’a rien de linéaire. Formée en lettres modernes, passée par les sciences politiques puis par des études de journalisme, elle a d’abord travaillé à Toulouse, à La Dépêche du Midi, avant de bifurquer vers l’informatique, où elle exerce aujourd’hui comme ingénieure test et validation. Mais la littérature n’a jamais quitté le centre du jeu.
Elle le dit avec franchise : « Les livres, c’est un peu toute ma vie. » Son blog, Les mots délivrent, naît précisément à cet endroit-là, entre une formation littéraire, un désir d’écriture jamais refermé et une pratique de lecture restée intacte. Elle explique avoir voulu renouer, par ce biais, avec un passé journalistique laissé de côté, tout en donnant une forme publique à une relation ancienne aux textes.
Avant le blog, il y a eu Instagram : c’est par ce canal que tout a commencé, avant que l’espace ne montre ses limites. Elle y partageait ses lectures, puis a découvert l’univers du « bookstagram ». Cette première communauté a ouvert des portes, suscité des rencontres et déclenché de nouvelles envies. Mais très vite, elle a mesuré qu’un réseau social n’offrait pas la place nécessaire aux chroniques longues et aux analyses détaillées : le blog s’est alors imposé comme la suite logique.
Si Anne-Charlotte Mariette lit au-delà des frontières de genre, son territoire de prédilection reste net : les littératures de l’imaginaire, et plus encore la science-fiction. Après des années nourries de classiques, notamment durant ses études, elle dit avoir progressivement resserré ses goûts vers ce qui lui correspond le plus. Elle continue de fréquenter la poésie, le théâtre ou la littérature générale, mais revient toujours à cet espace où le réel se déplie autrement.
Sa manière d’en parler éclaire son rapport à la lecture. La science-fiction, explique-t-elle, lui permet de penser d’autres mondes et d’autres possibles. Elle confie surtout ce besoin constant de lire, au point de décrire la lecture comme une nécessité : « Passer une journée sans un livre à la main, sans lire une page, c’est inconcevable pour moi. »
Cette intensité se retrouve dans ses choix de lecture. Sa sélection passe par les réseaux sociaux, par d’autres blogs, par une attention portée à l’actualité éditoriale, mais aussi par les services de presse et les sollicitations d’auteurs et d’autrices en autoédition. Elle évoque, non sans humour, une pile à lire devenue « bibliothèque à lire », tant les volumes accumulés se comptent désormais par centaines. L’abondance n’efface jamais la rigueur du regard critique.
Car l’enjeu, chez elle, ne consiste jamais à distribuer des appréciations sommaires. Anne-Charlotte Mariette cherche moins à dire qu’elle a aimé ou non qu’à comprendre pourquoi un texte agit, résiste ou déçoit. Elle revendique des chroniques qui creusent, détaillent, argumentent. Lorsqu’un livre ne convainc pas, elle refuse de l’édulcorer ; elle préfère expliquer son désaccord plutôt que taire sa réserve. « Je ne suis pas là pour flatter l’ego des auteurs et autrices, je suis là pour donner mon avis. »
Cette exigence critique vient clairement de sa formation. Elle parle d’analyse, de réflexion, d’attention aux détails. « Lire ne s’arrête jamais à la fermeture du livre. Pendant la journée de travail, à la pause méridienne, le soir au moment de se coucher, les idées me reviennent, insistent, demandent à être notées », explique-t-elle. L’acte de lecture se prolonge ainsi dans une activité critique continue, presque obsessionnelle, qu’elle assume.
Le blog, dans cette mécanique, ne fonctionne pas seul. Elle publie aussi sur Babelio, qu’elle décrit comme un outil précieux pour suivre ses lectures, conserver des citations, rédiger ses chroniques et tenir à jour ses listes. Tout se complète, dit-elle : le blog, la plateforme de lecteurs et les échanges avec le public. Même sans audience massive, ces circulations suffisent à entretenir l’élan. Elle insiste d’ailleurs sur ce goût d’écrire et sur l’importance, pour elle, de partager un point de vue construit puis d’en discuter.
Les mots délivrent arrive donc sur ActuaLitté, et elle restera fidèle à sa voix, à son ton, à son exigence. « Cela m’apporte l’occasion de toucher un lectorat plus vaste : j’ouvre mes lectures et analyses à un espace plus large. »
Elle entend poursuivre plusieurs formats déjà installés : bilans mensuels, sélections d’ouvrages, repérage des sorties à venir, peut-être à un rythme plus resserré tant l’actualité éditoriale se densifie. Comme les reportages sur les salons littéraires, un exercice qui l’attire de plus en plus.
Dans le même mouvement, l’année 2026 marque pour elle un élargissement vers La Toile Cosmique, revue consacrée à la science-fiction, où elle propose des entretiens avec des maisons indépendantes, des auteurs et autrices de SF ainsi que des contenus littéraires liés au genre.
Ainsi hébergés sur ActuaLitté, Les mots délivrent prolongent le parcours d’une lectrice exigeante, d’une chroniqueuse analytique et d’une passeuse. Son invitation finale résume la promesse du blog : un lieu pour celles et ceux qui aiment les littératures de l’imaginaire, avec des textes nourris d’un ressenti qu’elle veut sincère et honnête.
Crédits photo : Anne-Charlotte Mariette
NDLR : vous aimeriez vous aussi rejoindre ActuaLitté et monétiser votre blog ? Contactez Inès Lefoulon il@actualitte.com pour que l'on puisse évaluer les possibilités de collaboration.
Par Samantha Trapier
Contact : st@actualitte.com
