Festival Rue des livres : quand la littérature devient musique et voix

Pour sa 18ᵉ édition, le festival Rue des livres donne rendez-vous au public les 14 et 15 mars aux Cadets de Bretagne, à Rennes, autour du thème « Amitié(s) ». Pendant deux jours, la manifestation explore toutes les facettes du livre et de la création : rencontres, ateliers, lectures, expositions et spectacles.

Le salon accueille près de 170 auteur·ices, une dizaine de librairies et une soixantaine de maisons d’édition, offrant une vitrine du dynamisme littéraire local et national. Des figures reconnues y côtoient de nouvelles voix, dans une programmation qui fait dialoguer romans, essais, bande dessinée, poésie et littérature jeunesse.

Parmi les rendez-vous proposés, plusieurs donnent à la littérature une dimension scénique et sonore.

Le musicien et auteur Albin de la Simone propose ainsi une lecture musicale illustrée autour de son ouvrage Mes battements. Sur scène, lecture et musique se mêlent pour faire résonner autrement les textes.

La programmation comprend également une lecture en scène de correspondances littéraires et amicales, interprétée par les comédiens de l’ADEC et accompagnée de dessins en direct de Céline Ziwès. Ces lettres donnent à entendre les liens d’amitié et de complicité qui traversent l’histoire littéraire.

La poésie trouve aussi sa place dans le festival avec les lectures “Femmes poètes contemporaines”, dimanche 15 mars de 17 h à 17 h 45, salle Argoat – Cadets de Bretagne. La voix de Nausicaä Glider fait entendre des textes de jeunes poétesses contemporaines. Parmi elles, Pauline Bilisari, Manon Fargetton, Gwénola Morizur et Coline Pierré, autrices invitées du festival, mais aussi des coups de cœur du comité de lecture, dont Cécile Coulon, Lisette Lombé, Juliette Rousseau ou Clara Ysé.

Autre moment singulier : la rencontre avec Denez Prigent, chanteur et poète breton. L’artiste évoque son parcours artistique avant d’offrir au public un moment de chant a cappella, où la voix seule porte la puissance des mots.

Crédit image : © Rue des livres - Dominique Galiana

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com