Festival Rue des livres : quand la littérature devient musique et voix

Au festival Rue des livres, certains rendez-vous donnent aux textes une dimension particulière : la scène, la voix, parfois la musique. Lectures musicales, correspondances lues à plusieurs voix, poésie contemporaine ou chant a cappella composent un parcours où les mots quittent la page pour se faire entendre.
Le 11/03/2026 à 16:57 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
11/03/2026 à 16:57
0
Commentaires
0
Partages
Pour sa 18ᵉ édition, le festival Rue des livres donne rendez-vous au public les 14 et 15 mars aux Cadets de Bretagne, à Rennes, autour du thème « Amitié(s) ». Pendant deux jours, la manifestation explore toutes les facettes du livre et de la création : rencontres, ateliers, lectures, expositions et spectacles.
Le salon accueille près de 170 auteur·ices, une dizaine de librairies et une soixantaine de maisons d’édition, offrant une vitrine du dynamisme littéraire local et national. Des figures reconnues y côtoient de nouvelles voix, dans une programmation qui fait dialoguer romans, essais, bande dessinée, poésie et littérature jeunesse.
Parmi les rendez-vous proposés, plusieurs donnent à la littérature une dimension scénique et sonore.
Le musicien et auteur Albin de la Simone propose ainsi une lecture musicale illustrée autour de son ouvrage Mes battements. Sur scène, lecture et musique se mêlent pour faire résonner autrement les textes.
La programmation comprend également une lecture en scène de correspondances littéraires et amicales, interprétée par les comédiens de l’ADEC et accompagnée de dessins en direct de Céline Ziwès. Ces lettres donnent à entendre les liens d’amitié et de complicité qui traversent l’histoire littéraire.
La poésie trouve aussi sa place dans le festival avec les lectures “Femmes poètes contemporaines”, dimanche 15 mars de 17 h à 17 h 45, salle Argoat – Cadets de Bretagne. La voix de Nausicaä Glider fait entendre des textes de jeunes poétesses contemporaines. Parmi elles, Pauline Bilisari, Manon Fargetton, Gwénola Morizur et Coline Pierré, autrices invitées du festival, mais aussi des coups de cœur du comité de lecture, dont Cécile Coulon, Lisette Lombé, Juliette Rousseau ou Clara Ysé.
Autre moment singulier : la rencontre avec Denez Prigent, chanteur et poète breton. L’artiste évoque son parcours artistique avant d’offrir au public un moment de chant a cappella, où la voix seule porte la puissance des mots.
Crédit image : © Rue des livres - Dominique Galiana
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le Salon du livre de Genève 2026, qui se tiendra du 18 au 22 mars à Palexpo, marque un cap symbolique : celui de la 40ᵉ édition. Pour l’occasion, l’événement propose une programmation spéciale mêlant regards rétrospectifs, installations participatives et rencontres artistiques, afin de célébrer quarante années de littérature partagée, tout en se projetant vers l’avenir.
10/03/2026, 16:00
La 21ᵉ édition du Festival du Livre gourmand se tiendra à Périgueux (Dordogne) du 13 au 15 novembre 2026. L’événement dédié à la gastronomie et à l’édition culinaire sera présidé par le chef doublement étoilé Jean-François Piège. Au programme : rencontres avec des auteurs, démonstrations culinaires, débats et ateliers destinés au public.
10/03/2026, 15:25
La langue française ne voyage plus en paquebot diplomatique. Elle circule en réseau, dans les halls d’Alliance française, les bibliothèques publiques, les écoles et les villes où l’on parle français comme on garde une braise. Entre Kuala Lumpur, New York et Philadelphie, le livre avance sans fanfare d’État, mais avec obstination. Ce n’est plus un centre qui rayonne : ce sont des foyers dispersés qui refusent de s’éteindre.
10/03/2026, 10:23
Aux Cadets de Bretagne, à Rennes, le festival Rue des livres réunit auteurs, artistes et publics autour d’une programmation dense mêlant rencontres, lectures et ateliers, le 14 et 15 mars 2026. Parmi les nombreuses propositions, certaines dessinent un fil conducteur possible : celui de l’amitié, envisagée à la fois comme expérience intime et comme prisme pour observer les tensions du monde contemporain.
09/03/2026, 16:28
Le festival Italissimo, consacré à la littérature et à la culture italiennes, a dévoilé la programmation de sa 11ᵉ édition, qui se tiendra du 7 au 12 avril 2026 à Paris. Pendant six jours, une quarantaine d’écrivains et d’intellectuels italiens et français participeront à des rencontres, lectures, projections et ateliers organisés dans plusieurs lieux culturels de la capitale. Cette édition mettra notamment en lumière les 70 ans du jumelage entre Paris et Rome.
09/03/2026, 15:54
Le Festival International des Auteurs Francophones organise au printemps 2026 ses 10ᵉ et 11ᵉ éditions aux États-Unis. La première se déroulera à New York du 26 au 28 mars sous le parrainage de l’écrivain Grégoire Delacourt. La seconde aura lieu du 10 au 12 avril à Princeton et Philadelphie, avec Alain Mabanckou comme parrain. Une trentaine d’auteurs francophones participeront à ces rencontres littéraires soutenues par l’Organisation internationale de la Francophonie.
09/03/2026, 12:49
Du 20 mars au 21 juin 2026, la neuvième édition du Printemps du dessin se tiendra dans toute la France. Créé en 2017 par l’équipe de Drawing Now Paris, cet événement national est consacré au dessin contemporain. Plus de 100 structures culturelles participent à la programmation, parmi lesquelles des musées, centres d’art, monuments historiques et médiathèques. L’initiative est organisée avec le soutien du ministère de la Culture et en collaboration avec le Centre des monuments nationaux.
09/03/2026, 12:04
La présence annoncée d’Amazon parmi les partenaires du Festival du Livre de Paris 2026 aura déclenché une salve de boulets rouges. À l’initiative du Syndicat de la librairie française, la protestation visait le géant américain, dont la place au sein d’un événement littéraire soutenu par l’ensemble de la chaîne du livre paraissait difficilement tenable. La suite est connue : après plusieurs jours de crispation, Amazon a finalement renoncé, en accord avec les organisateurs, à sa participation.
06/03/2026, 21:44
Aux Cadets de Bretagne, à Rennes, le festival Rue des livres réunit auteurs, artistes et publics autour d’une programmation dense mêlant rencontres, lectures et ateliers. Parmi les nombreuses propositions, certaines dessinent un fil conducteur possible : celui de l’amitié, envisagée à la fois comme expérience intime et comme prisme pour observer les tensions du monde contemporain.
05/03/2026, 17:05
Pour célébrer sa 40e édition, le Salon du livre de Genève, qui se tiendra du 18 au 22 mars à Palexpo, place au centre de sa programmation quatre invité·es d’honneur dont les parcours et les écritures incarnent la diversité des formes littéraires contemporaines. Laure Adler, Patrick Chappatte, Hélène Dorion et Douglas Kennedy participeront à une série de rencontres conçues autour de cartes blanches.
05/03/2026, 16:15
Du 26 au 29 mars, la Foire du livre de Bruxelles déploie sa programmation autour du thème « Défier le futur ». Parmi les nombreux rendez-vous proposés, plusieurs rencontres mettent en lumière la manière dont les mots et la littérature permettent de traverser les crises du présent et d’interroger l’avenir.
05/03/2026, 14:47
La controverse autour de la présence d’Amazon au Festival du Livre de Paris touche-t-elle à sa fin ? L’entreprise a annoncé son retrait de l’édition à venir, évoquant une polémique qu’elle juge artificielle après les critiques du Syndicat de la librairie française (SLF).
04/03/2026, 17:09
Le festival Atlantide – Littératures • Monde se déroule à Nantes du 19 au 22 mars 2026, principalement au Lieu Unique, tout en proposant de nombreux rendez-vous disséminés dans la ville afin d’aller à la rencontre de publics variés.
04/03/2026, 16:59
Directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse depuis 2001, Sylvie Vassallo a marqué l’histoire du rendez-vous montreuillois, organisé par le Centre de promotion du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis (CPLJ-93), en y imprimant une ligne mêlant ambition européenne, médiation culturelle, attention aux publics éloignés du livre et développement du numérique. Arrivée en 1999 au sein de l’équipe, elle y commence par structurer le secteur numérique, avant de prendre la direction au départ de la fondatrice, Henriette Zoughebi.
04/03/2026, 15:25
Le festival Rue des livres dévoile la programmation de sa 18ᵉ édition, placée cette année sous le thème « Amitié(s) ». L’événement se tiendra les 14 et 15 mars 2026 aux Cadets de Bretagne à Rennes, pour deux journées consacrées au livre, à la lecture et à l’écriture.
04/03/2026, 13:33
Le partenariat entre Amazon et le Festival du Livre de Paris 2026 a ouvert une fracture profonde dans la filière. Après le retrait du Syndicat de la librairie française, éditeurs, libraires et organisateurs se retrouvent face à un choix stratégique, économique et symbolique. Entre défense du prix unique, contraintes financières et malaise institutionnel, l’événement parisien cristallise des tensions bien plus larges que la seule question d’un sponsor.
03/03/2026, 17:51
Le statut d’Amazon, partenaire du Festival du livre de Paris 2026, organisé du 17 au 19 avril 2026 au Grand Palais, provoque une rupture nette au sein de la profession. Le Syndicat de la librairie française (SLF) annonce son retrait de la manifestation et appelle les libraires à en faire de même.
02/03/2026, 15:50
Face aux tempêtes, certains baissent le rideau, d'autres ouvrent de nouveaux horizons. C’est le pari d’Amandine et Pascal Ardouin. Après une année 2023 marquée par les incertitudes économiques et une baisse de fréquentation, les propriétaires de la Librairie Saint Pierre ont choisi la contre-attaque : la transparence et l'audace.
02/03/2026, 11:55
Les visiteurs en auront traversé les allées comme on entre dans un pays qui change de peau. À Damas, les livres sortent de l’ombre en même temps que le régime tombe. Les couvertures claquent, les interdits s’évaporent, les stands officiels sourient. On parle de liberté, on murmure « cohésion ». Ici, chaque pile de volumes ressemble à un pari : celui d’un pluralisme encore fragile, exposé plein jour.
28/02/2026, 16:53
À moins d’un mois de son ouverture, la 5ᵉ édition du Salon du livre africain de Paris traverse une crise majeure. Initialement prévu du 20 au 22 mars 2026 à la Halle des Blancs-Manteaux, dans le 4ᵉ arrondissement de Paris, l’événement a été brutalement privé de son site d’accueil, réquisitionné dans le cadre du Plan Grand Froid pour l’hébergement d’urgence de personnes sans abri.
27/02/2026, 14:58
Comme annoncé en janvier dernier, l’association FIBD et la société 9e Art+ ont saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de faire interrompre les démarches engagées pour organiser un nouveau festival de bande dessinée dans la ville à partir de 2027. Les requérants estiment avoir subi un préjudice qu’ils chiffrent à 300.000 euros.
26/02/2026, 17:38
Les 28 février et 1er mars 2026, la Maison de la Presse de Dieppe organise au Casino la 13e édition du Salon du Livre, en partenariat avec l’association Au Fil des Lignes. Trente-cinq auteurs sont attendus pour ce rendez-vous littéraire qui avait attiré plus de 4000 visiteurs lors de la précédente édition. Généraliste, l’événement propose rencontres, tables rondes, concours de dictée et, pour la première fois, la remise du prix “Au Fil des Lignes”.
25/02/2026, 15:51
La Roumanie sera l’invitée d’honneur de la Foire du livre de Francfort 2028, qui se tiendra du 11 au 15 octobre cette année-là. Le contrat a été signé par le ministre roumain de la Culture, András Demeter, ainsi que par le directeur de la Foire du livre de Francfort, Juergen Boos, qui cèdera sa place à l'automne 2026.
24/02/2026, 14:42
Du 26 au 29 mars 2026, la Foire du livre de Bruxelles investira à nouveau le site de Tour & Taxis autour d’une thématique fédératrice, « Défier le futur ». Une invitation à prendre le temps, rêver, exercer son esprit critique et devenir acteur·ice du monde de demain. Plus de 350 activités y seront proposées, célébrant le livre sous toutes ses formes.
23/02/2026, 17:49
À Nantes, le festival Atlantide revient du 19 au 22 mars 2026 avec une nouvelle édition placée sous la direction artistique de l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou. Pendant quatre jours, l’événement réunit une cinquantaine d’auteur·ices français·es et internationaux·ales, émergent·es ou de renom, invité·es à partager leurs imaginaires, leurs visions et leurs engagements, en langue originale.
20/02/2026, 11:43
Sous l’impulsion des éditions au Pluriel, Les Vans, village cévenol, étire le plaisir du 24 février au 1er mars 2026 : une semaine entière dédiée au livre, puis un dimanche en forme de concentré. Le fil rouge, posé dès l’affiche, donne le ton : « Envolez-vous vers le monde fabuleux des livres. »
20/02/2026, 08:00
Le Salon littéraire Lire à Limoges se tiendra du 5 au 7 juin 2026 et sera placé sous la présidence de Philippe Besson. L’écrivain, traduit en plus de quinze langues et fort de près de 1,7 million de livres vendus, a publié une vingtaine de romans et s’est imposé comme l’une des voix importantes de la littérature française contemporaine.
18/02/2026, 11:56
La 24ᵉ édition des Escales du Livre se tiendra du 27 au 29 mars et poursuit son déploiement sur la rive droite bordelaise. En 2025, le festival s’était installé pour la première fois sur ce territoire, marquant un tournant majeur. Cette implantation à Darwin Écosystème avait attiré plus de 25.000 visiteurs.
17/02/2026, 17:55
Fort du succès de l’édition 2025, la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) et Séries Mania Forum s’associent à nouveau en 2026 pour proposer une offre enrichie aux producteurs de séries en recherche de licences et d'œuvres à adapter.
17/02/2026, 12:35
Invité phare de la 22e édition de Quais du Polar, du 3 au 5 avril 2026, Don Winslow a annulé sa participation après avoir reçu des menaces qu’il qualifie de « sérieuses et crédibles ». L’auteur américain, engagé publiquement contre Donald Trump et l’administration actuelle, voit son militantisme politique se heurter à un climat de tensions croissantes aux États-Unis.
16/02/2026, 18:33
Le Salon international du livre de Damas a rouvert début février pour une 57e édition, 15 ans après sa dernière édition. Présentée comme la première de l’ère post-Assad, la présidence syrienne et le ministère de la Culture en font une vitrine d’une Syrie « renouvelée » et d’un redémarrage culturel.
16/02/2026, 16:10
La Foire du livre de Francfort renforce son équipe dédiée aux coopérations internationales. Camille Fesquet vient d’y être nommée Responsable junior des projets internationaux au sein du département dédié à la dimension mondiale de l'événement.
16/02/2026, 16:00
Arundhati Roy, romancière et essayiste indienne qui a publié un nouveau texte chez Gallimard il y a quelques jours, annule sa venue à la Berlinale après les déclarations du président du jury, Wim Wenders, appelant les cinéastes à « rester en dehors de la politique ». Invitée pour accompagner la projection restaurée d’un film dont elle a écrit le scénario, l’autrice dénonce une façon de couper court au débat sur Gaza, qu’elle qualifie de crime contre l’humanité.
16/02/2026, 12:18
La 39e édition du festival Le Livre à Metz – Littérature et Journalisme se tiendra du 10 au 12 avril 2026 à Metz. Pendant trois jours, près de 200 auteurs, journalistes, romanciers, illustrateurs jeunesse et auteurs de bande dessinée participeront à plus de 80 événements gratuits. Portée par le succès de l’édition 2025, la manifestation s’articulera autour de la thématique « Habiter le monde », consacrée aux différentes manières de percevoir et de vivre la réalité contemporaine.
13/02/2026, 16:35
Autres articles de la rubrique Sortir
L'acteur américain Arnold Schwarzenegger affirme qu'un nouveau film adapté des romans de Robert E. Howard est en préparation, dans lequel il manierait à nouveau l'épée de Conan le Barbare. King Conan le montrerait en roi déchu, après quatre décennies de règne.
11/03/2026, 12:11
Du 19 au 25 mars 2026, la galerie Robillard à Paris présente Un air de famille, une exposition consacrée au travail de l’illustrateur belge Quentin Gréban. L’événement réunit les illustrations originales de son album Grands-Parents, récemment publié aux éditions Mijade, ainsi qu’une sélection d’œuvres issues de ses livres consacrés aux relations familiales. Un vernissage en présence de l’artiste est organisé le 18 mars à partir de 18h.
10/03/2026, 10:27
Un nouveau récit de Roberto Saviano se dirige vers les écrans de cinéma. Les sociétés de production italiennes PiperFilm et Palomar ont déclaré ouvert le tournage de Super Santos, basé sur le livre Cuore Puro. Paru en 2022 en Italie chez Giunti, le roman est resté inédit en français à ce jour.
10/03/2026, 09:31
Le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration de Strasbourg consacre au dessinateur F’murrr une grande exposition intitulée « Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr, annoté par Camille Potte », présentée du 6 mars au 30 août 2026. Organisée dans le cadre des Rencontres de l’Illustration et du Printemps du dessin, elle constitue à ce jour la plus vaste exposition institutionnelle dédiée à l’auteur.
09/03/2026, 18:13
Ce lundi 9 mars marque l'entrée en fonction de Julie Deliquet en tant que directrice du Théâtre national de la Colline. Sa nomination a été décrétée par le président de la République le 6 mars dernier, sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la Culture Catherine Pégard.
09/03/2026, 13:05
Du 27 mars au 11 avril, le festival littéraire Hors limites revient en Seine-Saint-Denis pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’anniversaire. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’événement marquera les 40 ans du programme de résidences Écrivain·es en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création littéraire sur le territoire.
09/03/2026, 12:15
Du 20 au 29 mars 2026, l’espace de L’ahah, situé Cité Griset dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, accueille l’artiste Dominique De Beir pour une exposition intitulée « Suites à L’ahah ». À l’occasion de cet événement, l’artiste présente un ensemble de dessins, peintures et livres, en dialogue direct avec la parution de son nouvel ouvrage Dos, publié par Roven éditions.
06/03/2026, 12:00
La société de distribution Le Pacte a daté la sortie du film Histoires de la nuit, adapté du roman de Laurent Mauvignier paru en septembre 2020 aux éditions de Minuit. Le long-métrage, qui réunit notamment Hafsia Herzi, Benoît Magimel et Bastien Bouillon, sera en salles le 16 septembre prochain.
05/03/2026, 10:31
Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.
04/03/2026, 12:04
Le palmarès 2026 des Césars met en lumière la place centrale des œuvres issues de la littérature dans le cinéma français contemporain. Au premier rang, L’Attachement, réalisé par Carine Tardieu, s’impose comme le grand gagnant en remportant le César du Meilleur film, ainsi que celui de la Meilleure adaptation.
27/02/2026, 14:56
Du 26 juin au 8 novembre 2026, le musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin consacrera une exposition d’envergure à une figure aussi fascinante que dérangeante : Satan. Intitulée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle, cette manifestation entend proposer la première grande étude monographique consacrée à la transformation du diable en anti-héros romantique, symbole de liberté, de transgression et de modernité artistique.
26/02/2026, 17:42
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac organise à Paris, les samedi 4 et dimanche 5 avril 2026, la 7e édition du week-end « L’Anthropologie va vous surprendre ! », en accès libre et gratuit. La programmation, consacrée au thème « Temps et rythmes » et pensée en lien avec le 20e anniversaire du musée réunit conférences, mini-conférences, commentaires d’œuvres, projections et un concert-lecture.
25/02/2026, 16:43
Sony Pictures a annoncé le redémarrage complet de son « Sony’s Spider-Man Universe » (SSU), une série de films dérivés de l’univers de Spider-Man, après des résultats critiques et financiers jugés insuffisants par le studio. La décision a été confirmée par le PDG Tom Rothman lors d’une interview récente dans le podcast The Town, qui a évoqué une nouvelle approche avec un casting et des histoires inédits.
25/02/2026, 12:53
Frederick Wiseman est mort le 16 février 2026 à l’âge de 96 ans. La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Pompidou et la Cinémathèque du documentaire rendent hommage au cinéaste américain, figure majeure du documentaire contemporain.
23/02/2026, 17:11
Jusqu'au 30 avril 2026, l’Hôtel du département à Alençon accueille « Mot à Mot », la nouvelle exposition de l’artiste plasticienne Val d’Off, organisée par le Fonds départemental d'art contemporain de l'Orne. À travers un parcours centré sur l’écriture manuscrite et le papier journal recyclé, l’artiste explore le mot comme matière première.
23/02/2026, 14:23
Manifestation régionale rassemblant les acteurs et actrices du livre et de la lecture, le Mois du livre en Bretagne revient pour une troisième édition du 16 février au 15 mars 2026. Plus de 100 événements sont organisés dans les bibliothèques et librairies bretonnes, avec plus de 100 auteurs, autrices, éditeurs et éditrices de la région invités à la rencontre des publics.
19/02/2026, 12:43
À l’occasion du 90ᵉ anniversaire de la naissance de Georges Perec (7 mars 1936 – 3 mars 1982), les Archives de Paris consacrent une exposition à l’écrivain, présentée du 21 février au 22 mai 2026. Intitulée « Georges Perec, archives d’une enfance », elle propose une enquête inédite dans les traces administratives, familiales et historiques qui entourent l’enfance de l’auteur de W ou le souvenir d’enfance.
17/02/2026, 18:28
Comment continuer à créer et à exister en dehors des circuits dominants ? Qui détient les récits et, à travers eux, façonne notre vision du monde ? À quel moment peut-on considérer que l’on perd son indépendance ?
17/02/2026, 14:41
Du 28 octobre au 1er novembre 2026, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposent à Marseille une édition augmentée, inscrite dans le cadre de la Saison Méditerranée. Pensée en étroite collaboration avec le groupe de presse libanais L’Orient-Le Jour, cette édition Marseille – Beyrouth entend faire dialoguer les deux rives autour des grandes questions contemporaines.
17/02/2026, 12:52
Le samedi 25 avril 2026 se tiendra la 28e édition de la Fête de la librairie par les libraires indépendants. Plus de 700 librairies participeront à l’événement en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg francophones, invitant lecteurs et lectrices à franchir leurs portes pour une journée placée sous le signe de la rencontre et du partage.
12/02/2026, 18:03
Du 19 au 22 février 2026, le Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet accueille L’Homme qui aimait les chiens, nouvel opéra du compositeur Fernando Fiszbein, sur un livret d’Agnès Jaoui, d’après le roman de l’écrivain cubain Leonardo Padura. Après une création les 28 et 29 janvier au Théâtre de Caen, l’œuvre est reprise à Paris pour trois représentations en Grande Salle.
11/02/2026, 15:39
L'ambassade finlandaise en France, avec l'organisation Finnish Literature Exchange (qui promeut la traduction depuis le finlandais), la Fondation culturelle finlandaise, la Fondation Kone et Frame Contemporary Art Finland, fait de 2026 l'année de la BD finlandaise en France. Cinq expositions rythmeront la période, en partenariat avec certains événements autour du 9e art.
11/02/2026, 15:15
Du 20 février au 21 mars, la galerie parisienne Huberty & Breyne présente « Œuvres complètes », une exposition d'Ilan Manouach. Ce dernier s'est spécialisé dans les œuvres monumentales reliées, en proposant des intégrales de mangas très populaires. ONEPIECE, en 2022, avait interpelé : l'artiste revient avec cinq nouvelles créations.
10/02/2026, 15:03
Du 11 au 21 mars 2026, Le Projet Barthes sera créé à L’Échangeur Théâtre de Bagnolet. Porté par Vincent Dissez et mis en scène par Sylvain Maurice, le spectacle propose une adaptation scénique de La Préparation du roman, ultime séminaire donné par Roland Barthes au Collège de France entre 1979 et 1980. Un texte à part dans l’œuvre du penseur, à la frontière de la théorie, de l’intime et du témoignage existentiel, que le théâtre entend aujourd’hui réactiver comme une parole adressée, vivante, incarnée.
09/02/2026, 18:10
Intitulée « Boualem Sansal en perspectives : littérature, éthique et politique », cette matinée d'étude sera composée d'interventions consacrées à différents aspects et moments de l'œuvre, du parcours et des engagements de l'écrivain Boualem Sansal.
09/02/2026, 11:20
Du 18 février au 14 mars 2026, la Galerie Daniel Maghen réunit deux figures du 9e art : Victor Hubinon, dessinateur historique de Barbe-Rouge, et Bernard Vrancken, au moment de la parution de Nouvelle France, scénarisé par Stephen Desberg. L’affiche annonce une exposition-vente portée par un double moteur : la puissance d’un classique et l’arrivée d’un album neuf, en grand format.
08/02/2026, 10:27
À l'occasion de la première édition du Carnaval de Fontevraud, le musée d’Art moderne inaugure, à compter du 14 février prochain, une exposition entièrement centrée sur le Carnaval de Paris au XIXe siècle. À cette époque, la fête est telle qu'elle éclipse le fameux Carnaval de Venise...
04/02/2026, 13:39
La Galerie Daniel Maghen, installée dans le 1er arrondissement de Paris, a conçu avec la famille d'André Juillard (1948-2024) la première rétrospective consacrée à son œuvre. Elle est à découvrir jusqu'au 14 février prochain, sous l'intitulé « Une vie à dessiner ».
02/02/2026, 12:14
Longtemps dispersé, parfois mutilé, souvent oublié, un pan majeur du patrimoine royal français réapparaît aujourd’hui. Réunis pour la première fois à grande échelle, les tapis monumentaux commandés par Louis XIV racontent autant la splendeur du pouvoir que la fragilité de la mémoire historique. Entre chef-d’œuvre artistique, enquête patrimoniale et sauvetage séculaire, cette exposition révèle un trésor que le Roi-Soleil lui-même ne contempla jamais.
02/02/2026, 11:58
Entre deux rayonnages, une bibliothèque rouvre un tiroir secret : ce que les lecteurs glissent, oublient, abandonnent. À la Bibliothèque publique historique d’État de Russie (GPIB), l’exposition Secrets des anciennes collections aligne ces traces minuscules — une botanique de papier, un musée de poche, une archéologie du quotidien.
01/02/2026, 17:06
Afin de renforcer l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics et sur tout le territoire, la Sofia et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sont associées au sein du dispositif « Territoires du livre ». Dans la région Grand Est, Interbibly, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit conçoit et met en œuvre les projets associés, avec 3 rendez-vous d'ores et déjà prévus en 2026.
30/01/2026, 20:44
À partir du 10 février et jusqu'au 14 juin 2026, la Rotonde du musée de la BnF, située sur le site Richelieu, accueille une exposition consacrée à Chypre, à l'occasion de la Présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne. Antiquités, manuscrits, dessins, gravures et documents d’archives issues des collections de l'établissement seront mis à l'honneur, aux côtés de prêts de la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et de l’église de la Vierge Phanéroméni de Nicosie.
30/01/2026, 16:15
La liste des nommé·es aux César 2026 met en avant plusieurs films directement tirés de romans, récits autobiographiques ou témoignages, jusque dans les catégories « reines » (meilleur film) comme dans les prix techniques.
28/01/2026, 17:14
Du 14 avril au 6 juillet 2026, la Bibliothèque de l’Arsenal, site de la Bibliothèque nationale de France, présente « La poudre et l’encre. Une conversation avec Patrick Boucheron », une exposition gratuite conçue comme un dialogue inédit entre l’historien et les conservateurs de la bibliothèque. À partir d’une sélection de pièces issues des collections de l’Arsenal, l’exposition explore les rapports complexes, ambivalents et parfois troublants entre les livres et la violence.
27/01/2026, 14:21
Léa Seydoux rejoint le casting de The Masque of the Red Death (Le Masque de la mort rouge en français), adaptation libre et teintée d'humour noir de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, produite par A24 et Picturestart. L’actrice française partagera l’affiche avec Mikey Madison dans un film écrit et réalisé par Charlie Polinger, dont le tournage doit débuter en février en Hongrie. Longtemps associé au nom de Sydney Sweeney, le projet a évolué depuis son annonce initiale, avec un repositionnement artistique et un casting désormais stabilisé.
26/01/2026, 13:10
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Commenter cet article