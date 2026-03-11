Les grandes soirées d’Atlantide : leçon inaugurale, censure et lecture finale

Parmi les nombreux rendez-vous du programme, certaines soirées occupent une place particulière : la leçon inaugurale, une soirée dédiée à la liberté d’expression face à la censure et, pour conclure, une lecture publique portée par la comédienne Lætitia Dosch. Trois moments qui rythment le festival et donnent à entendre, chacun à leur manière, la dimension politique et sensible de la littérature contemporaine.

La manifestation s’ouvre notamment par une leçon inaugurale confiée à l’écrivain Laurent Mauvignier, intitulée Je est un nous. Présentée par le directeur artistique du festival, Alain Mabanckou, cette intervention interroge la manière dont la fiction construit ses personnages et hiérarchise les voix : héros, silhouettes, anonymes — autant de figures souvent reléguées dans l’ombre du récit.

Mauvignier propose d’examiner cette mécanique narrative et de réfléchir à la place de l’individu dans la foule, dans un moment qui tient à la fois de la réflexion littéraire et de l’essai sur la représentation des vies ordinaires.

Le lendemain, le festival organise une soirée contre la censure, conçue en partenariat avec le PEN Club français. L’événement se tient au bar du Lieu Unique et se déroule en deux temps. D’abord une rencontre avec la poétesse palestinienne Nour Elassy, aujourd’hui exilée en France après avoir fui la guerre. L’autrice y évoque son parcours, les obstacles rencontrés et la censure qui a frappé ses écrits.

La soirée se poursuit par une lecture de textes censurés, lus dans leur langue originale par plusieurs auteurs invités au festival. Des textes parfois méconnus — voire restés longtemps invisibles — parce que leur publication avait été empêchée. Dans ce contexte, leur lecture prend une dimension particulière : celle d’un rappel que la liberté d’expression demeure fragile, et que la littérature continue de porter des voix empêchées ailleurs.

Le festival se referme enfin sur une lecture de clôture confiée à la comédienne franco-suisse Lætitia Dosch, accompagnée du musicien Aydın Işleyen. Sur scène, plusieurs extraits d’œuvres contemporaines sont interprétés : Le ciel est immense de Feurat Alani, Les 8 vies d’une mangeuse de terre de Mirinae Lee, La Maison vide de Laurent Mauvignier et Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon.

À travers ces textes, la lecture explore des histoires familiales marquées par les héritages, les violences du patriarcat ou la transmission entre générations. La littérature y retrouve sa dimension orale et collective : des mots portés par une voix, un corps, une scène. Une manière, pour Atlantide, de conclure le festival en rappelant que les récits — lorsqu’ils sont partagés — peuvent encore ouvrir des espaces de réflexion et d’émancipation.



Crédits photo : Michael Meniane





Par Inès Lefoulon

