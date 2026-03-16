Louison Bobard revient avec un deuxième tome centré sur un drame et une enquête

Six ans après l’affaire des « Ronds rouges », Louison et Remington ne se fréquentent presque plus et leurs chemins semblent s’être éloignés pour de bon. Puis la vie de Louison est brutalement fracassée par un terrible événement qui la met totalement hors circuit et la contraint à disparaître du paysage pendant un temps.

Au même moment, Remington, toujours journaliste au quotidien Le Regard, est approché par un reporter de télévision déterminé à alerter l’opinion publique sur le nombre extravagant de victimes de la route enregistré l’année précédente, en 1972.

Derrière ces chiffres se cache peut-être une réalité plus troublante qu’il n’y paraît. Les deux anciens complices vont-ils finir par se retrouver dans ce contexte incertain, où les pistes se brouillent et où la vérité semble plus difficile à saisir qu’on ne l’imaginait ?

Les éditions Tiroir offrent un premier aperçu de la BD avec cet extrait :

Bruno Bazile, né en 1961 à Saint-Nazaire, a découvert la bande dessinée avec Spirou et appartient à « l’école nazairienne » de BD. Pendant ses études, il publie Valentine avec JF. Miniac et D. Teste. À partir de 1997, il dessine Les Forell sur scénario de Michel Plessix, puis travaille avec Pierre Veys sur Les Avatars et Artur et Merlin.

Enseignant d’arts plastiques dans un lycée, il poursuit sa carrière d’auteur, marqué notamment par M. Tillieux et A. Uderzo, auxquels il rend hommage dans plusieurs albums. Il publie ensuite la collection « Plein Gaz » chez Glénat avant de dessiner Charlie Chaplin dans Les Étoiles de l’histoire.

DOSSIER - De l'auteur à la création : le rapport Racine, une nouvelle politique publique

Par Samantha Trapier

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