Survivre dans un monde où tout semble vouloir vous détruire

Accompagnée de Hatcher, un tueur en série amnésique, Alice va devoir affronter les pires dangers pour survivre. Des gangs sanguinaires aux créatures maléfiques en passant par le terrifiant Jabberwocky, un ancien magicien des plus redoutables, chaque recoin de ce monde obscur semble vouloir sa perte. Seule une lame légendaire, autrefois forgée pour vaincre le Jabberwocky, peut les sauver. Mais Alice ignore que cette arme mythique est liée à un lourd secret... le sien.

Dans cette réécriture psychédélique d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, la frontière entre rêve et réalité s’efface pour laisser place à un cauchemar éveillé des plus glaçants. Entre noirceur, magie et folie, Alice devra affronter ses démons intérieurs pour percer les mystères de la Vieille Ville. Une chose est sûre : elle n’en ressortira pas indemne....

Les éditions 404 vous proposent les premières pages en avant-première :

Traduit de l’anglais par Cédric Degottex.

Parution le 26 mars 2026.



Par Clément Solym

