Adam Silvera publie un nouveau roman dans l’univers de Death-Cast

Paz Dario vit dans l’attente d’un appel. Celui de Death-Cast, l’entreprise qui prévient les personnes le jour où elles vont mourir. Pour lui, cet appel représenterait presque une délivrance, tant son existence lui semble devenue insupportable.

Mais sa route croise celle d’Alano Rosa, fils du fondateur de Death-Cast. Alors que Paz se résigne à abandonner, Alano lui propose un marché inattendu : il lui reste quelques heures pour lui prouver que la vie mérite encore d’être vécue.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Adam Silvera s’est imposé comme un auteur à succès du New York Times dès la parution de son premier roman. Né et élevé dans le Bronx, il a d’abord travaillé en librairie avant de rejoindre le secteur de l’édition jeunesse. Il y a notamment animé un site consacré à l’écriture créative pour adolescents et publié de nombreuses critiques de romans jeunesse et young adult. Il vit aujourd’hui à New York.

