Foire du livre de Bruxelles : quand la connaissance défie le futur

Que peut encore la connaissance face aux incertitudes du monde actuel ? La question traverse de nombreuses rencontres de la Foire du livre de Bruxelles. Dans les débats consacrés aux enjeux politiques, plusieurs intervenants examineront notamment la fragilité des démocraties contemporaines. Les discussions portent sur l’évolution du vote, la place des réseaux sociaux dans la formation de l’opinion ou encore les nouvelles formes d’engagement citoyen à l’heure de la défiance politique.

Ces réflexions croisent également les débats de société. Des rencontres consacrées aux questions féministes ou aux transformations de la famille abordent les identités contemporaines et les recompositions du cadre social. Le livre devient alors un espace de confrontation d’idées : comment raconter ces mutations ? Comment penser les rapports de pouvoir qui traversent les sociétés européennes ?

Dans cette perspective, certaines rencontres interrogent directement notre manière de comprendre le monde et de transmettre les savoirs. Tania de Montaigne, Mathieu Bélisle et Sarah Chiche dialogueront ainsi autour des récits, des idées et des formes de pensée qui façonnent notre perception du présent. À travers leurs travaux respectifs, les trois auteurs questionneront la manière dont l’histoire, la littérature et l’essai permettent d’éclairer les tensions contemporaines et d’ouvrir des perspectives sur l’avenir.

La science et la pensée critique occupent également une place centrale dans cette programmation. Le physicien Étienne Klein participera à une rencontre autour de son ouvrage Éloge du dépassement, qui interroge la capacité des sociétés à continuer d’imaginer des projets collectifs dans un monde traversé par l’incertitude. Il dialoguera avec l’écrivain martiniquais Michael Roch, dont les récits mêlent science-fiction et réflexion politique. Ensemble, ils exploreront la manière dont science, littérature et imaginaire peuvent encore nourrir notre capacité à rêver et à penser l’avenir dans un monde instable.

Cette interrogation sur le réel se retrouve aussi dans des rencontres où la création devient un outil d’analyse. Maïa Mazaurette proposera ainsi une intervention consacrée aux questions liées au corps, à l’intime et aux normes sociales. Une autre discussion abordera les enjeux politiques liés au contrôle du corps des femmes et la manière dont ces questions traversent la littérature et le débat public. À travers ces échanges, le livre devient un instrument d’analyse des rapports sociaux et des tensions qui traversent les sociétés contemporaines.

La mémoire collective constitue un autre terrain d’exploration. Une rencontre intitulée « Ces voix de l’ombre » réunira Nicolas Delestret, Nina Six, Alexandre de Moté et Natacha Sicaud pour interroger les mécanismes d’invisibilisation des voix féminines ou marginalisées. Les intervenants réfléchiront à la manière dont la création peut devenir un outil de visibilité et contribuer à redonner une place à celles que l’on tend à laisser dans l’ombre.

La bande dessinée n’est pas en reste dans cette approche critique du monde. Des auteurs comme Jean-Claude Servais et Aurélie Wilmet proposeront un regard sensible sur les relations entre les individus, les territoires et les paysages qui les entourent. D’autres rencontres réuniront Emmanuel Lepage et Maxime Blanchard, dont les œuvres interrogent les transformations du monde contemporain et la manière dont la bande dessinée peut en rendre compte à travers le dessin et le récit.

Au fil de ces échanges, un même fil conducteur apparaît : la connaissance — scientifique, historique ou artistique — devient un moyen de décrypter les bouleversements du présent. Face aux crises politiques, environnementales ou sociales, les auteurs réunis à Bruxelles tentent d’apporter ce que la littérature et la pensée savent encore offrir : un espace pour comprendre le monde… et, peut-être, mieux affronter l’avenir.

Par Inès Lefoulon

