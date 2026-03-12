Les rêves des grands vus par une enfant

Mais, et elle, dans tout ça, que se rêve-t-elle ? À dire vrai, elle n’en a encore aucune idée. Et pour cause, elle est trop jeune pour connaître un chiffre aussi élevé que celui de son année de naissance. Alors, pour faire un peu de place à ses propres aspirations, elle se dit qu’elle a la vie entière pour rêver. Un album d’une tendre simplicité qui apprend aux petits (et rappelle aux plus grands) qu’il faut parfois avoir confiance dans les jolies surprises qu’amènent la vie et ses aléas.

Les éditions La Joie de lire vous proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1978 en Aveyron, Ingrid Chabbert est autrice d’album jeunesse et scénariste de bande dessinée. Depuis 2010, son oeuvre compte une trentaine de livres. Dans les rêves des grands est son premier titre paru à La Joie de lire. Ingrid Chabbert vit dans l’Aude.

Né en 1977, Sébastien Chebret est un illustrateur. Titulaire d’une maîtrise en arts plastiques à Bordeaux, il mêle diverses techniques. Il a publié chez Gallimard, Milan ou encore l’Élan vert. À La Joie de lire, il a illustré Il est arrivé ! (2019). Sébastien Chebret vit à Paris.



Parution le 3 avril 2026.

Par Clément Solym

