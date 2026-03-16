André Taymans et Elisabetta Barletta relance l’univers de Caroline Baldwin avec Miss Tattoo T2

André Taymans et Elisabetta Barletta signent aux Éditions du Tiroir un retour qui ravivera des souvenirs chez les lecteurs de Caroline Baldwin. Avec Miss Tattoo T2 : La Chèvre et le Tigre, attendu le 16/04/2026, le tandem boucle un premier diptyque où héritage familial, figures familières et climat politique sous tension se croisent dans une intrigue qui relance un univers très suivi, sans le figer dans la nostalgie. Le livre referme ce lancement avec netteté.
Le 16/03/2026 à 07:00 par Samantha Trapier
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16/03/2026 à 07:00
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En 2020, André Taymans refermait Caroline Baldwin avec Les Faucons. Quatre ans plus tard, porté par les demandes répétées des lecteurs, il choisit de revenir à cet univers par un autre biais. Miss Tattoo, révélée comme la demi-sœur de Caroline dans les deux derniers épisodes de la série, prend alors le relais. Apparue en 2024 dans L'Héritière, suite directe du dernier Caroline Baldwin, elle voit ici son premier diptyque s'achever avec La Chèvre et le Tigre.
Scénarisé et storyboardé par André Taymans, l'album est dessiné par l'Italienne Elisabetta Barletta, déjà présente aux Éditions du Tiroir avec un Singleton d'après Henri Vernes. Les lecteurs de Caroline Baldwin retrouveront dans ces pages les éléments qui ont porté la série, ainsi que des visages connus comme Gary Scott, l'agent du FBI proche de Caroline, et l'inspecteur Philips. Ce diptyque replonge dans les zones sombres de la politique américaine actuelle, avec des ressemblances qui ne doivent rien au hasard.
Né le 14 juillet 1967 à Ottignies, André Taymans s'est imposé comme auteur belge de bande dessinée, dessinateur et scénariste. Formé à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles, il commence dans les années 1990 avec des séries jeunesse avant de s'installer durablement avec Caroline Baldwin, publiée de 1996 à 2012 puis relancée en 2016. Son parcours l'a conduit à collaborer à L'Agence Aphrodite, Mac Namara, Sibylline et Lefranc, tout en explorant plusieurs registres. Directeur éditorial chez Paquet à partir de 2014, il participe à la relance de séries patrimoniales. Depuis les années 2010, il poursuit ses créations, dont Sophia Stromboli, coscénarisé en 2024 avec sa fille Johanna.
Les Éditions du Tiroir nous proposent un extrait en avant-première de cette BD :
La Chèvre et le Tigre est présenté comme la suite et la fin du premier diptyque de Miss Tattoo, lancé en 2024 avec L'Héritière. L'ouvrage paraît le 16/04/2026 dans la collection Miss Tattoo.
Par Samantha Trapier
Contact : st@actualitte.com
Paru le 16/04/2026
48 pages
Les éditions du Tiroir
16,00 €
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