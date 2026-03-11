Le premier catalogue raisonné numérique consacré aux dessins d’Edgar Degas

Plus de la moitié de ces dessins est conservée dans des collections publiques, au sein de musées ou de fondations. Environ 40 % appartiennent à des collections particulières et moins de 10 % ne sont pas encore localisés. La quasi-totalité des dessins présents dans les collections publiques figure désormais dans ce catalogue numérique.

Les carnets de croquis de Degas

Le catalogue accorde une place importante aux carnets de dessins de Degas. Chacun d’eux est traité comme une œuvre unique. Un lien renvoie vers leur lieu de conservation, ce qui permet dans plusieurs cas de les consulter directement en ligne.

Ces carnets sont conservés dans plusieurs institutions majeures, notamment à la Bibliothèque nationale de France, à la Morgan Library de New York, au musée d’Orsay, au Getty Museum de Los Angeles et au Metropolitan Museum of Art de New York. Ils offrent un éclairage particulier sur la pratique artistique de Degas et permettent de découvrir des aspects parfois inattendus de son travail.

Les dessins qu’ils contiennent ainsi que les caricatures exécutées en Italie entre 1856 et 1860 témoignent d’une facette moins connue de l’artiste.

Une fiche détaillée pour chaque œuvre

L’analyse iconographique des œuvres recensées met en évidence plusieurs grands thèmes. Plus du tiers des dessins catalogués représentent des portraits, qu’ils soient individuels ou de groupe. Les danseuses constituent un autre sujet important dans ce corpus. Viennent ensuite les chevaux, les baigneuses, les paysages, les femmes au travail et enfin les sujets musicaux.

Le catalogue en ligne est accessible gratuitement en français et en anglais. Chaque dessin est reproduit et identifié par le numéro qui lui est attribué dans le catalogue raisonné établi par Michel Schulman. Le titre de chaque œuvre est donné en priorité en français, y compris lorsque le dessin est conservé hors de France.

Lorsqu’une œuvre appartient à une collection publique, le catalogue précise le lieu de conservation ainsi que le numéro d’inventaire. Un lien permet d’accéder directement au site de l’institution qui la conserve. Chaque fiche présente également la provenance de l’œuvre, la liste de ses expositions et une bibliographie détaillée. Dans certains cas, des œuvres associées sont également mentionnées afin de suivre l’évolution d’un motif ou d’une composition jusqu’à l’œuvre finale.

Un moteur de recherche étendu

Comme pour les peintures et les pastels, le catalogue propose un moteur de recherche détaillé. Les œuvres peuvent être consultées à partir de leur reproduction photographique, de leur titre ou de leur numéro dans le catalogue de Michel Schulman.

La recherche avancée permet d’affiner les résultats selon de nombreux critères, notamment le titre, la période, les dimensions, la localisation, le propriétaire, la ville ou le pays. Il est également possible d’effectuer des recherches par thème, technique, support, signature, cachet ou encore par mot-clé dans les rubriques consacrées à l’historique, aux expositions et à la bibliographie.

Le projet comprend également un répertoire des ventes couvrant la période allant de la première vente en janvier 1874 jusqu’à aujourd’hui. Ce répertoire rassemble actuellement 5700 lots, incluant les dessins. Il est mis gratuitement à disposition sur demande. Pour toute question concernant le catalogue raisonné, un lien de contact figure sur la page d’accueil du site.

Le corpus continue de s’enrichir au fil des recherches. De nouvelles œuvres de Degas, connues ou inédites, apparaissent régulièrement et viennent compléter celles déjà répertoriées en ligne. L’importance du dessin dans la production de l’artiste avait déjà été révélée lors des ventes posthumes organisées entre 1918 et 1919, qui avaient mis en évidence la place centrale de cette pratique dans son œuvre.

Un projet porté par Michel Schulman

Le catalogue raisonné est porté par Michel Schulman. Chevalier des Arts et Lettres, il est membre de la Chambre nationale des experts spécialisés et président fondateur de l’Association des Journalistes du Patrimoine. Il a également été membre de la Commission du Vieux Paris, journaliste à Radio France Internationale dans le domaine du patrimoine culturel et directeur de collection aux éditions Arthaud-Flammarion.

Parmi ses principales publications figurent Théodore Rousseau : catalogue raisonné de l’œuvre graphique, publié aux Éditions de l’Amateur à Paris en 1997, aujourd’hui épuisé, ainsi que Théodore Rousseau : catalogue raisonné de l’œuvre peint, paru aux Éditions de l’Amateur en 1999 et également épuisé. Il est également l’auteur de l’ouvrage Georges Michel, le paysage sublime, publié à Paris par la Fondation Custodia en 2018.

Avec ce catalogue raisonné numérique consacré aux dessins d’Edgar Degas, Michel Schulman met à disposition des chercheurs, des institutions et des amateurs d’art un outil de référence destiné à approfondir la connaissance de l’œuvre graphique de l’artiste.

Entre impressionnisme et rigueur du dessin

Edgar Degas (1834-1917) est l’une des figures majeures de la peinture française du XIXᵉ siècle. Né à Paris dans une famille aisée, il reçoit une formation académique à l’École des beaux-arts et passe plusieurs années en Italie, où il étudie les maîtres de la Renaissance.

Bien qu’il soit souvent associé au mouvement impressionniste, dont il participe à plusieurs expositions, l'artiste s’en distingue par son approche plus structurée du dessin et de la composition. Son œuvre se caractérise par une observation minutieuse du mouvement et du quotidien, qu’il traduit dans des peintures, des pastels, des sculptures et surtout un très grand nombre de dessins.

L’artiste est particulièrement célèbre pour ses représentations de danseuses de l’Opéra de Paris, mais son travail couvre un éventail de sujets bien plus large. Il s’intéresse aux scènes de courses hippiques, aux femmes dans l’intimité de leur toilette, aux musiciens, aux travailleurs et aux portraits.

Par son attention au geste, au cadrage et au mouvement, Degas a profondément renouvelé la représentation du corps et de la vie moderne dans l’art de son temps.

Crédits photo : autoportrait photographique d’Edgar Degas réalisé en 1895, tirage argentique sur papier gélatino-argentique. Conservé au Harvard Art Museum (Fogg Museum), fonds Richard and Ronay Menschel pour l’acquisition de photographies. Domaine public.

