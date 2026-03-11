Le premier catalogue raisonné numérique consacré aux dessins d’Edgar Degas

Après la mise en ligne en 2019 d’un catalogue numérique consacré aux peintures et aux pastels d’Edgar Degas, qui recense aujourd’hui plus de 1700 œuvres, le site degas-catalogue.com s’enrichit d’un nouveau volet majeur. Depuis le 18 février 2026, il propose le premier catalogue raisonné entièrement dédié aux dessins de l’artiste. Ce corpus rassemble actuellement environ 1500 œuvres.
Le 11/03/2026 à 15:17 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
11/03/2026 à 15:17
0
Commentaires
0
Partages
Plus de la moitié de ces dessins est conservée dans des collections publiques, au sein de musées ou de fondations. Environ 40 % appartiennent à des collections particulières et moins de 10 % ne sont pas encore localisés. La quasi-totalité des dessins présents dans les collections publiques figure désormais dans ce catalogue numérique.
Le catalogue accorde une place importante aux carnets de dessins de Degas. Chacun d’eux est traité comme une œuvre unique. Un lien renvoie vers leur lieu de conservation, ce qui permet dans plusieurs cas de les consulter directement en ligne.
Ces carnets sont conservés dans plusieurs institutions majeures, notamment à la Bibliothèque nationale de France, à la Morgan Library de New York, au musée d’Orsay, au Getty Museum de Los Angeles et au Metropolitan Museum of Art de New York. Ils offrent un éclairage particulier sur la pratique artistique de Degas et permettent de découvrir des aspects parfois inattendus de son travail.
Les dessins qu’ils contiennent ainsi que les caricatures exécutées en Italie entre 1856 et 1860 témoignent d’une facette moins connue de l’artiste.
L’analyse iconographique des œuvres recensées met en évidence plusieurs grands thèmes. Plus du tiers des dessins catalogués représentent des portraits, qu’ils soient individuels ou de groupe. Les danseuses constituent un autre sujet important dans ce corpus. Viennent ensuite les chevaux, les baigneuses, les paysages, les femmes au travail et enfin les sujets musicaux.
Le catalogue en ligne est accessible gratuitement en français et en anglais. Chaque dessin est reproduit et identifié par le numéro qui lui est attribué dans le catalogue raisonné établi par Michel Schulman. Le titre de chaque œuvre est donné en priorité en français, y compris lorsque le dessin est conservé hors de France.
Lorsqu’une œuvre appartient à une collection publique, le catalogue précise le lieu de conservation ainsi que le numéro d’inventaire. Un lien permet d’accéder directement au site de l’institution qui la conserve. Chaque fiche présente également la provenance de l’œuvre, la liste de ses expositions et une bibliographie détaillée. Dans certains cas, des œuvres associées sont également mentionnées afin de suivre l’évolution d’un motif ou d’une composition jusqu’à l’œuvre finale.
Comme pour les peintures et les pastels, le catalogue propose un moteur de recherche détaillé. Les œuvres peuvent être consultées à partir de leur reproduction photographique, de leur titre ou de leur numéro dans le catalogue de Michel Schulman.
La recherche avancée permet d’affiner les résultats selon de nombreux critères, notamment le titre, la période, les dimensions, la localisation, le propriétaire, la ville ou le pays. Il est également possible d’effectuer des recherches par thème, technique, support, signature, cachet ou encore par mot-clé dans les rubriques consacrées à l’historique, aux expositions et à la bibliographie.
Le projet comprend également un répertoire des ventes couvrant la période allant de la première vente en janvier 1874 jusqu’à aujourd’hui. Ce répertoire rassemble actuellement 5700 lots, incluant les dessins. Il est mis gratuitement à disposition sur demande. Pour toute question concernant le catalogue raisonné, un lien de contact figure sur la page d’accueil du site.
Le corpus continue de s’enrichir au fil des recherches. De nouvelles œuvres de Degas, connues ou inédites, apparaissent régulièrement et viennent compléter celles déjà répertoriées en ligne. L’importance du dessin dans la production de l’artiste avait déjà été révélée lors des ventes posthumes organisées entre 1918 et 1919, qui avaient mis en évidence la place centrale de cette pratique dans son œuvre.
Le catalogue raisonné est porté par Michel Schulman. Chevalier des Arts et Lettres, il est membre de la Chambre nationale des experts spécialisés et président fondateur de l’Association des Journalistes du Patrimoine. Il a également été membre de la Commission du Vieux Paris, journaliste à Radio France Internationale dans le domaine du patrimoine culturel et directeur de collection aux éditions Arthaud-Flammarion.
Parmi ses principales publications figurent Théodore Rousseau : catalogue raisonné de l’œuvre graphique, publié aux Éditions de l’Amateur à Paris en 1997, aujourd’hui épuisé, ainsi que Théodore Rousseau : catalogue raisonné de l’œuvre peint, paru aux Éditions de l’Amateur en 1999 et également épuisé. Il est également l’auteur de l’ouvrage Georges Michel, le paysage sublime, publié à Paris par la Fondation Custodia en 2018.
Avec ce catalogue raisonné numérique consacré aux dessins d’Edgar Degas, Michel Schulman met à disposition des chercheurs, des institutions et des amateurs d’art un outil de référence destiné à approfondir la connaissance de l’œuvre graphique de l’artiste.
Edgar Degas (1834-1917) est l’une des figures majeures de la peinture française du XIXᵉ siècle. Né à Paris dans une famille aisée, il reçoit une formation académique à l’École des beaux-arts et passe plusieurs années en Italie, où il étudie les maîtres de la Renaissance.
Bien qu’il soit souvent associé au mouvement impressionniste, dont il participe à plusieurs expositions, l'artiste s’en distingue par son approche plus structurée du dessin et de la composition. Son œuvre se caractérise par une observation minutieuse du mouvement et du quotidien, qu’il traduit dans des peintures, des pastels, des sculptures et surtout un très grand nombre de dessins.
L’artiste est particulièrement célèbre pour ses représentations de danseuses de l’Opéra de Paris, mais son travail couvre un éventail de sujets bien plus large. Il s’intéresse aux scènes de courses hippiques, aux femmes dans l’intimité de leur toilette, aux musiciens, aux travailleurs et aux portraits.
À LIRE - La renaissance de Suzanne Valadon, peintre audacieuse et intemporelle
Par son attention au geste, au cadrage et au mouvement, Degas a profondément renouvelé la représentation du corps et de la vie moderne dans l’art de son temps.
Crédits photo : autoportrait photographique d’Edgar Degas réalisé en 1895, tirage argentique sur papier gélatino-argentique. Conservé au Harvard Art Museum (Fogg Museum), fonds Richard and Ronay Menschel pour l’acquisition de photographies. Domaine public.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La bibliothèque de l’École nationale des chartes – PSL annonce l’ouverture, courant janvier 2026, d’une nouvelle bibliothèque numérique patrimoniale. Cette plateforme, qui remplace l’ancienne bibliothèque numérique de l’établissement, met à disposition plus de 12.000 documents numérisés. Elle vise à élargir l’accès aux collections patrimoniales et aux archives liées à l’histoire de l’École, grâce à une infrastructure technique renouvelée et à des contenus en grande partie réutilisables.
26/01/2026, 16:29
Une équipe de bibliothécaires a vécu ce que beaucoup qualifient déjà de moment charnière dans l’histoire des livres anciens. En octobre 2025, au cœur de la Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt à Halle, une simple opération de numérisation d’anciens volumes a mené à la mise au jour d’un fragment de parchemin d’une rareté exceptionnelle.
17/01/2026, 10:41
Pendant des siècles, les manuscrits médiévaux ont vécu dans un clair-obscur savant. Consultés par une poignée de spécialistes, protégés par des règles d’accès strictes, ils formaient un continent largement invisible du grand public. La numérisation a commencé à fissurer ce mur. L’intelligence artificielle, désormais, en rebat les cartes. Avec CoMMA, un nouveau cap est franchi.
15/01/2026, 11:43
Ou comment un geste technique résonne dans tout l’écosystème patrimonial numérisé : depuis le 18 décembre 2025, une case est apparue sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF : Un CAPTCHA. L’objectif affiché est classique « confirmer que vous n’êtes pas un robot » avant de lancer une recherche — mais sa mise en place suscite déjà des discussions au carrefour de l’accès libre, de la charge serveur et de la préservation du patrimoine numérique.
10/01/2026, 16:38
Dans le cadre de son programme de numérisation du patrimoine écrit, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) met en ligne deux manuscrits majeurs : le Codex Mariendalensis et la Bible géante de Saint-Maximin. Ces œuvres, d’une valeur historique exceptionnelle, témoignent des racines culturelles du pays et s’inscrivent dans la politique de la BnL visant à préserver et diffuser le patrimoine national tout en répondant à une demande croissante du public et des chercheurs.
14/10/2025, 16:19
L’ENS (École normale supérieure) et PSL (Université Paris Sciences & Lettres) inaugurent « Lucienne », une bibliothèque numérique accessible à tous, qui réunit plus de 900 documents issus de ses fonds patrimoniaux.
26/05/2025, 17:00
Des chercheurs ont récemment déchiffré de façon spectaculaire des rouleaux de papyrus vieux de près de 2 000 ans, carbonisés lors de l'éruption du mont Vésuve en 79 apr. J.-C. Découverts en 1752 dans la Villa des Papyrus à Herculanum, ces manuscrits étaient jusqu'alors illisibles. Trop fragiles et surtout trop calcinés, toute tentative de les dérouler menaçait leur intégrité. Les dérouler, physiquement...
09/02/2025, 12:16
Depuis près d'une quinzaine d'années, la revue en ligne The Public Domain Review s'efforce de trouver des ouvrages, gravures, photographies ou peintures dignes d'être découverts ou redécouverts, au sein du domaine public. La publication présente à présent la Public Domain Image Archive (PDIA), une base de données éditorialisée, qui offre le meilleur du patrimoine visuel.
09/01/2025, 14:38
Depuis 2021, Marie Gautier, médiatrice au centre culturel de l’Eure, s’est lancée dans un projet ambitieux : redonner voix aux poètes oubliés de Normandie. Après trois ans de recherches dans les bibliothèques et archives locales, elle a initié la Poétothèque sonore, une anthologie en ligne créée avec La Factorie, maison de poésie à Val-de-Reuil.
11/11/2024, 09:23
Reconnue comme l'une des autrices majeures du XXe siècle, Virginia Woolf (1882-1941) inspire encore aujourd'hui, tant par ses expérimentations narratives que par ses personnages atypiques et ses prises de position féministes. Le King's College de Londres abrite désormais WoolfNotes, une plateforme réunissant des notes de lecture et d'écriture de l'autrice, soit plus de 7000 pages numérisées...
07/08/2024, 12:40
Dans les trésors de la Bibliothèque du Congrès de Washington, se trouve un manuscrit exceptionnel : le Kräuterbuch (Livre des Herbes), signé d'un certain Johannes Hartlieb, daté de 1462. 160 illustrations qui allient la richesse botanique aux pratiques, pas toujours recommandables, de la médecine ancienne. Il d'agit encore d'une exploration des sciences occultes du Moyen Âge tardif...
30/07/2024, 17:25
Depuis le XVIIIe siècle que l’on y a découvert les gigantesques statues de pierre, Rapa Nui, ou Île de Pâques, intrigue les Européens. Mais ce n’est qu’en 1864 qu’une expédition menée par Eugène Eyraud révéla des tablettes contenant un système d’écriture totalement en marge : le rongorongo. Les archéologues s’étripaient jusqu’à une récente étude, mettant les choses à plat.
06/05/2024, 16:46
En collaboration avec l'Association Atelier André Breton et grâce à la générosité d'Aube Elléouët-Breton, la fille du poète, la Bibliothèque nationale de France (BnF) rend accessible sur Gallica, à partir du 20 février 2024, l'intégralité des manuscrits d'André Breton présents dans ses collections, de manière libre et gratuite.
20/02/2024, 12:40
L'University of Chicago Press a rendu disponible en ligne, et gratuitement, cinq des six volumes de The History of Cartography (L'Histoire de la Cartographie). Pour Edward Rothstein du New York Times, il s'agit de « la somme le plus ambitieuse de la cartographie jamais entreprise ». Si vous achetez une des versions imprimées sur Amazon, chaque édition vous coûtera entre 400 et 500 $ (environ 360 et 450 €).
21/12/2023, 17:10
À quelques semaines de la fin d'année, de belles (re)découvertes se profilent, avec l'entrée dans le domaine public des œuvres d'auteurs français décédés en 1953. Si 2024 n'a pas sa « star », comme 2023 avec Paul Éluard, un conséquent cortège se prépare, notamment formé par les avant-gardes du XXe siècle.
13/12/2023, 11:13
La Bibliothèque du Congrès a achevé la numérisation complète du Yongle dadian (永樂大典), ou Encyclopédie Yongle, du nom d’un empereur des XIVe-XVe siècles. Le plus important ouvrage de la Chine pré-moderne, terminé au début du XVe siècle, s'était donné pour objectif de compiler toutes les formes de connaissances humaines de son temps. Il représente 41 volumes conservés par l’institution américaine dans sa section asiatique.
15/05/2023, 13:30
Se faire tirer le portrait n’a pas toujours été une mince affaire. Rapide et plus abordable que les portraits à l’huile, à l’heure où la photographie n’avait pas encore été inventée, les silhouettes de papier découpées ont connu leur heure de gloire. C’est un catalogue de près de 1800 silhouettes découpées à la main, datant du XIXe siècle, qui a été numérisée et mise en ligne par le Smithsonian.
03/05/2023, 16:11
Avec sa bibliothèque numérique, la Bibliothèque nationale de France et ses partenaires sont résolument engagés dans une politique de partage et de diffusion des collections patrimoniales. Lancée en 1997 avec quelques milliers de documents, Gallica s'est considérablement enrichie au fil du temps : à l'occasion de ses vingt-cinq ans d'existence, elle vient de franchir le cap des 10 millions de documents accessibles en ligne.
30/03/2023, 17:05
Dans un manuscrit latin du VIIIe siècle se cachaient quinze feuillets réunissant trois textes scientifiques. Le premier portait sur la mathématique, le deuxième est L’analemme de Claude Ptolémée. Quant au troisième, il s’agit d’un texte d’astronomie, encore inconnu et dont l’auteur demeurait un mystère… jusqu’à présent.
19/03/2023, 08:35
La fondation à but non lucratif qui gère Wikipédia, Wikimedia, a lancé Wikisource Loves Manuscripts. L’ambition : numériser et transcrire plus de 20.000 pages de manuscrits indonésiens. Pour ce faire, la filiale locale s’est associée à l’UNESCO et Read-Coop. On ne présente plus le premier. Le second possède un outil de reconnaissance de caractères, Transkribus, très utile dans le cas présent.
22/02/2023, 09:12
L'Institut de France, qui réunit cinq académies, dont l'Académie française, et plusieurs institutions, ouvre ses bibliothèques numériques. Ce catalogue fédéré offre un module de recherche dans les collections et fonds numérisés de huit bibliothèques, fondations, académies ou musées rattachés à l'Institut de France.
15/12/2022, 17:39
Après RetroNews, plateforme de consultation de la presse ancienne (1631-1950), la Bibliothèque nationale de France s'investit dans une collaboration avec douze éditeurs de presse pour numériser et valoriser leur patrimoine éditorial. Cette initiative, encore sans nom, permettra aux éditeurs de proposer de nouveaux produits éditoriaux et à la BnF d'anticiper sur la future numérisation de la presse moderne.
30/09/2022, 16:54
La Bibliothèque nationale de Tunis a lancé en mai dernier un projet de numérisation de sa collection de journaux en langue étrangère, riche de près de 16.000 documents, expression de la Tunisie plurielle des XIXe et XXe siècles. L’ambition : valoriser ce fonds historique et fragile, afin de préserver cet héritage, mais aussi rendre accessibles aux chercheurs et universitaires ces ressources, reflet de l’histoire du pays.
19/08/2022, 15:12
Il reste deux ans avant l’ouverture officielle des JO d'été de Paris 2024 – du 26 juillet au 11 août. À cette occasion, le Centre d’Études olympiques du CIO a collecté et numérise progressivement les publications liées à cette prochaine édition. En parallèle, elle en a profité pour faire de même avec toutes les archives des Comités d'organisations des jeux olympiques (COJO) des éditions françaises précédentes, à savoir Paris 1900 et 1924, Chamonix 1924, Grenoble 1968 et Albertville 1992.
28/07/2022, 12:26
L’un des plus beaux manuscrits médiévaux, le Livre de saint Alban, est accessible dans le monde entier depuis ce 22 juin, fête de la saint Alban. La bibliothèque du Trinity College de Dublin a en effet numérisé l’œuvre du XIIIe siècle. Réalisé par le moine bénédictin Matthew Paris, de l’abbaye dédiée au bienheureux, ce livre raconte la vie du premier martyr chrétien d’Angleterre, mais également la construction de la cathédrale qui porte le nom de la figure antique, dans le Hertfordshire.
26/07/2022, 15:31
Ce 17 juin, on célébrait les 50 ans du début d'une des enquêtes journalistiques les plus célèbres des États-Unis. Portée d'abord par deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, elle aboutit en 1974 à la démission du président Richard Nixon, sous la menace d'une procédure d'impeachment [destitution, NdR]. Cinq décennies plus tard, la National Archives and Records Administration (NARA) numérise des archives de l'affaire, ainsi que des pièces du procès, les rendant accessibles au plus grand nombre.
20/06/2022, 15:21
Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication marocain a annoncé la mise en place d'une bibliothèque numérique et gratuite. Ce nouveau service permettra aux lecteurs du pays d'avoir accès à environ 36.000 titres. Il a été lancé à l’occasion de la journée mondiale du livre, le 23 avril, et de la journée nationale de la lecture au Maroc, qui se tiendra le 10 mai.
27/04/2022, 07:30
Alors que les célébrations de Pourim se préparent pour la communauté juive, la bibliothèque nationale d’Israël à Jérusalem dévoile un aperçu de la plus grande collection de rouleaux d’Esther au monde. Parmi ces derniers, l’un des plus anciens rouleaux d’Esther connus à travers le monde a récemment été offert à l’établissement.
16/03/2022, 12:01
Beaucoup de textes anciens, qui nous sont parvenus endommagés, semblaient définitivement incompréhensibles dans leur intégralité. Les méthodes de reconstitutions ont toujours existé, mais il semblerait qu'un grand pas ait été franchi grâce à l'intelligence artificielle. Un algorithme, Ithaca, développé dans le cadre d'une collaboration entre des historiens et la société britannique d'intelligence artificielle détenue par Google, DeepMind, fait actuellement sensation.
11/03/2022, 14:29
Le Dicastère pour la communication du Vatican numérise actuellement ses documents historiques, recensés sur les 100 dernières années, projet pour lequel il fait appel à PFU, la filiale scanners de Fujitsu. Il s'agit d'une grande variété de types de documents, allant des bulletins d'information sous forme de volumes reliés, de brochures et reportages sur des événements survenus au Vatican il y a plus de 100 ans.
02/03/2022, 11:43
Deux grandes bibliothèques belges ont signé un accord avec Google pour rendre accessible en ligne des documents historiques numérisés issus de leurs catalogues. À travers Google Books ou sur le site des institutions, plusieurs milliers d’ouvrages appartenant à la bibliothèque KU Leuven et à la KBR (la Bibliothèque Royale de Belgique) seront ainsi mis gratuitement à disposition des internautes au cours des années à venir.
28/02/2022, 11:36
Du contenu inédit apparait dès aujourd’hui sur le site officiel Tolkien Estate. Et attendre un 26 février n’a rien de saugrenu puisque cette date correspond au départ de Frodon et Sam pour leur voyage à travers le Mordor. Le 26 février 3019 n’étant autre que le jour du Troisième Âge où la Communauté de l’Anneau a été brisée sur Amon Hen. De quoi faire voyager les fans encore plus loin dans la Terre du Milieu...
26/02/2022, 00:01
Le centre Harry Ransom, bibliothèque et musée de l’Université du Texas à Austin, est spécialisé dans la collection d’objets littéraires et culturels. L’établissement lance de nouvelles ressources pédagogiques suite à la numérisation d’une collection de plus de 60 000 articles de pionnières LGBTQIA+.
25/02/2022, 13:47
Certaines lectures sont-elles dangereuses ? Cette éternelle question de la liberté de lire s'accompagne d'une autre : faut-il rendre accessibles tous les textes ? Dernièrement, le manifeste d'un tueur de masse en puissance a été retiré de la « bibliothèque de l'internet », Internet Archive, une semaine après sa mise en ligne, par crainte de l'utilisation qui pourrait en être faite.
17/02/2022, 10:28
L'Académie de médecine de New York, et plus particulièrement sa bibliothèque, porte depuis 2016 l'opération « Colour Our Collections », qui propose aux établissements patrimoniaux du monde entier de mettre à disposition du grand public des albums de coloriage un peu particulier... Ils réunissent en effet des images patrimoniales remarquables, sélectionnées par les bibliothécaires eux-mêmes.
08/02/2022, 12:18
Il suffit de se promener au Jardin botanique un jour de mai ou de juillet, de feuilleter L'Atlas de botanique poétique d'Eliane Patriarca et Francis Hallé, ou encore de parcourir, avec délice, la prose des huit Lettres élémentaires sur la botanique de Jean-Jacques Rousseau, pour mettre en lumière la profonde magie inhérente à la vie végétale. Mais si l'on s'intéresse la plupart du temps à la surface feuillue de cette nature aux milles visages, on en oublie l'envers : ce qui se déroule sous le sol. Une réalité qui revêt un caractère métaphorique sur la réalité des choses et des êtres.
22/01/2022, 14:13
Autres articles de la rubrique Patrimoine
Le palimpseste d’Archimède, exemplaire antique d'un ouvrage écrit par le célèbre mathématicien grec, a voyagé jusqu'au Musée des Beaux-Arts de Blois. Victor Gysembergh, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, a identifié une de ses pages, qui comporte des figures géométriques et un passage du traité « De la sphère et du cylindre ».
10/03/2026, 12:18
Dans la fabrique contemporaine du merveilleux, il suffit d’un papyrus, d’un musée et d’une poignée de commentaires empressés pour ranimer les grands fantômes de l’Antiquité. Cette histoire de géants dit moins ce que l’Égypte ancienne savait que ce que notre époque désire croire : qu’un fragment poussiéreux, sorti des réserves savantes, puisse soudain faire vaciller la frontière entre érudition, foi, viralité numérique et vertige brut.
09/03/2026, 15:53
Le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles conservera un fonds documentaire légué par Philippe Goddin, figure majeure de l’étude et de l’analyse de l’œuvre d’Hergé, décédé en fin d'année 2025 à l'âge de 81 ans. Ses archives seront mises à disposition des chercheurs et chercheuses, afin de faciliter l'étude scientifique du patrimoine de la bande dessinée, assure l'institution.
09/03/2026, 11:38
Deux lettres manuscrites signées Rosa Luxemburg et Virginia Woolf sont proposées aux enchères du 6 au 15 mars sur Catawiki. Datées de 1906 et 1930, ces documents offrent un aperçu singulier de la pensée de deux figures majeures du XXe siècle, à la croisée de la littérature, de la politique et de l’histoire des idées.
06/03/2026, 16:32
Deux manuscrits de nouvelles inédites de Kenzaburō Ōe, lauréat du prix Nobel de littérature en 1994 et disparu en 2023, ont été récemment découverts au Japon. Rédigés vers 1957, au moment où l’écrivain faisait ses débuts littéraires, ces textes viennent éclairer les premières années de création d’un auteur majeur de la littérature japonaise contemporaine.
04/03/2026, 18:41
Fin 2024, des héritiers de Marcel Proust annonçaient la mise en vente d'archives inédites de l'auteur de La Recherche. Depuis, l'État fait des pieds et des mains afin de réunir la somme nécessaire à l'acquisition de ce fonds exceptionnel, proposé par la maison de vente aux enchères Sotheby's. Un nouvel appel au mécénat d'entreprise est lancé, visant un objectif de 4,96 millions € tout de même.
02/03/2026, 10:06
Dans les rayonnages de la British Library, la littérature en ligne chinoise franchit un cap. En décembre 2025, l’institution intègre 12 œuvres supplémentaires, troisième vague après 2022 et 2024, portant l’ensemble à 38 titres, selon un article publié le 23 janvier 2026 sur l’application de Xinhua.
28/02/2026, 10:31
Dans les sous-sols, les rayonnages saturent. À Oxford comme à Cambridge, les collections papier grossissent, alors même que la recherche étudiante se déporte vers le numérique. Le problème reste matériel : des kilomètres d’étagères, des coûts de stockage, et la hantise du mauvais tri, celui qui efface un ouvrage rare au nom du désencombrement.
28/02/2026, 09:03
Le Sénat met à l’honneur la Description de l’Égypte conservée dans ses collections. Les 23 volumes de cette œuvre colossale, conservés dans leur édition impériale originale, sont présentés à travers une sélection de planches et de documents reproduits sur le site Mémoire du Sénat, dédié à la diffusion et à la valorisation du patrimoine historique de la Seconde chambre.
25/02/2026, 11:53
À l’écart des statues figées, certaines figures historiques résistent aux lectures définitives. André Malraux appartient à cette catégorie rare : écrivain, homme d’action, penseur de l’art et acteur politique, il incarne les tensions majeures du XXᵉ siècle. En lui consacrant un dossier dense et pluriel, la Revue des Deux Mondes choisit de rouvrir le dossier Malraux, non pour le sanctifier, mais pour en restituer les contradictions, les élans et la puissance intellectuelle intacte. Par Vincent Hein.
18/02/2026, 16:30
Une découverte réalisée à la Bibliothèque nationale centrale de Florence (BNCF) apporte un éclairage nouveau sur la formation intellectuelle du bien nommé Galileo Galilei. Un exemplaire imprimé de l’Almageste de Claude Ptolémée, publié à Bâle en 1551, a été identifié comme portant de nombreuses annotations manuscrites attribuées au savant pisan.
17/02/2026, 16:36
Il aura fallu plus de 80 ans pour qu’un modeste volume retrouve son histoire. Un exemplaire de la Description abrégée de la cathédrale d’Amiens, ayant appartenu à l’historien Marc Bloch, a été restitué à ses ayants droit ce lundi. Saisi en 1942 lors des spoliations antisémites menées sous l’Occupation, l’ouvrage avait ensuite intégré, à tort, les collections publiques françaises.
16/02/2026, 18:17
C’est un retour aussi inattendu que symbolique. Un manuscrit ancien, disparu des collections pontificales depuis plus de deux siècles, vient de réintégrer la Bibliothèque apostolique vaticane (BAV). Réapparu récemment sur le marché antiquaire à Vienne, le Pal. lat. 851 retrouve aujourd’hui sa place au sein du prestigieux fonds des Palatini latini, l’un des ensembles historiques majeurs de la bibliothèque du Vatican.
16/02/2026, 16:36
Sur AbeBooks, les livres ne dorment pas : ils circulent, ils flambent, ils se disputent. Le bilan « Most expensive sales in 2025 », publié fin janvier 2026, pose le décor : une place de marché mondiale, fondée en 1995, passée sous pavillon Amazon en décembre 2008, et installée à Victoria (Canada), avec un ancrage européen en Allemagne.
14/02/2026, 12:32
À Tongres, dans l’est de Belgique, l’archéologie prend parfois des allures d’enquête à rebours : il ne s’agit pas d’identifier un coupable, mais de retrouver une phrase disparue. Des fragments de tablettes d’écriture en bois, jadis recouverts de cire, livrent des textes que le temps avait presque effacés. Le résultat forme un corpus rare pour le nord-ouest de l’Empire romain : plus de 85 tablettes (souvent fragmentaires) associées à Atuatuca Tungrorum, l’ancienne Tongres.
03/02/2026, 12:17
De la Beat Generation à la Bid Generation [bid, soit enchérir, en anglais]. Tel est le destin du légendaire rouleau de Jack Kerouac, qui, déroulé sur 37 mètres de long, trace le manuscrit de son roman Sur la route, paru en 1957. La maison de vente Christie’s le mettra aux enchères au mois de mars prochain, pour un prix estimé entre 2,5 et 4 millions $ (soit 2,1 à 3,3 millions €).
02/02/2026, 12:43
Quatre siècles ont passé, et pourtant la voix de Madame de Sévigné circule encore, nerveuse, vibrante, presque intime. En 2026, la Drôme ne célèbre pas seulement une autrice : elle rallume une mémoire vivante, charnelle, territoriale. À Grignan, patrimoine et émotion se mêlent comme une lettre retrouvée dans un tiroir familial — preuve troublante qu’une plume du XVIIe siècle continue de parler à nos fragilités modernes.
02/02/2026, 11:01
Le podcast À la trace, qui raconte les histoires d’œuvres spoliées pendant la période nazie, inaugure sa saison 2. De nouveaux épisodes retracent les enquêtes et recherches nécessaires pour restituer des livres volés par les fascistes à leurs propriétaires légitimes, des années après les événements.
23/01/2026, 16:18
Christine de Pizan (1364–1430), écrivaine de cour italo-française, est la première femme à vivre de ses écrits dans un monde dominé par les hommes. L’écriture lui permet de subvenir aux besoins de sa famille suite au décès de son mari et de son père. Autrice prolifique de poésies, romans et biographies en français vernaculaire, elle est surtout connue pour Le Livre de la Cité des Dames.
19/01/2026, 12:28
Il n’était à l’origine qu’un fascicule de 64 pages vendu dix cents sur les présentoirs américains. Près de 90 ans plus tard, Action Comics n°1, paru en 1938, vient d’entrer dans une autre dimension : un exemplaire de ce numéro fondateur, qui marque la toute première apparition de Superman, a été cédé pour 15 millions $ lors d’une vente privée annoncée le 9 janvier. Un record absolu, qui fait de cette bande dessinée l’objet imprimé le plus cher de l’histoire du neuvième art.
12/01/2026, 18:07
Plus de 70 ans après leur découverte près de la mer Morte, deux fragments de manuscrits antiques longtemps jugés illisibles ont été déchiffrés par Emmanuel Oliveiro, chercheur à l’université de Groningue, aux Pays-Bas. En deux mois de travail, il est parvenu à comprendre un système d’écriture codée utilisé par une communauté juive il y a plus de deux millénaires. Cette avancée révèle des passages à caractère religieux et éclaire certaines pratiques intellectuelles et spirituelles de l’époque.
07/01/2026, 18:00
Depuis plus de six cents ans, il résiste. Le manuscrit de Voynich, conservé à la bibliothèque Beinecke de l’université Yale, est sans doute le livre le plus célèbre que personne ne sait lire. Couvert d’une écriture inconnue, peuplé de plantes impossibles, de diagrammes astrologiques et de scènes énigmatiques, il a traversé les siècles sans livrer son secret, du moins pas encore...
07/01/2026, 16:22
Dans une vitrine du Trinity College de Dublin, le Livre de Kells continue de jouer son double rôle : chef-d’œuvre absolu de l’enluminure médiévale et objet de récit national. Copié et peint autour de l’an 800, ce livre des Évangiles (Matthieu, Marc, Luc, Jean) fascine autant par sa virtuosité graphique que par les zones d’ombre de sa biographie : où, exactement, a-t-il été conçu, et par qui ?
30/12/2025, 18:04
Un pan majeur de l’histoire de l’immédiat après-guerre devient accessible au public. Les Archives d’État du Bade-Wurtemberg ont mis en ligne plusieurs milliers de dossiers issus des procédures de dénazification menées dans la zone d’occupation française après 1945, jusqu’ici conservés aux Archives diplomatiques françaises, à La Courneuve, près de Paris.
26/12/2025, 13:21
Dans l’univers des bibliothèques patrimoniales, on s’attend rarement à des scènes qui relèvent plus d'Agatha Christie que de la lecture studieuse. Et pourtant. Le 28 novembre dernier, la Cour régionale de Vilnius a confirmé la condamnation de Mikheil Zamtaradze, ressortissant géorgien reconnu coupable d’avoir dérobé 17 éditions rares, estampillées classiques russes du XIXᵉ siècle, à la bibliothèque de l’Université de Vilnius.
20/12/2025, 10:49
Une fuite d’eau au Louvre a, fin novembre, submergé la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes, provoquant des dégâts matériels sur plusieurs centaines d’ouvrages. Survenus le 26 novembre dernier — la date n’est pas neutre — ces dégâts interviennent dans un contexte déjà tendu pour le musée parisien, confronté depuis plusieurs semaines à la fois à un vol spectaculaire et à une série d’incidents structurels inquiétants.
13/12/2025, 08:53
Une fuite d’eau a endommagé plusieurs centaines de documents d’égyptologie au Louvre, relançant la mobilisation des syndicats qui dénoncent la vétusté du musée et appellent à une grève reconductible à partir du 15 décembre. Ils demandent des moyens pour sécuriser le site et améliorer les conditions de travail.
08/12/2025, 14:22
Un nouvel engouement pour l’art de la bande dessinée : la onzième vente Bande dessinée & illustration organisée par Daniel Maghen Enchères a créé la surprise, ce 29 novembre 2025, en atteignant un total remarquable de 2,732 millions € TTC. Un résultat qui ne doit rien au hasard, confirmant l’appétit des collectionneurs pour les grands noms du neuvième art.
30/11/2025, 13:01
Vendu aux enchères le jeudi 20 novembre dernier, un exemplaire en excellent état du numéro 1 du comic Superman, paru au cours de l'été 1939 chez DC Comics, a battu un record. Parti pour la somme de 9,12 millions $, soit près de 8 millions €, l'ouvrage avait été retrouvé dans un grenier, en 2024, par trois frères.
25/11/2025, 11:09
Un ouvrage exceptionnel du XVIᵉ siècle — imprimé à Venise par Giovanni di Gara en 1588-1589 et regroupant les « Chamisa Humshe Torrah » (les cinq livres de Moïse) et les « Haftarot » — a été officiellement restitué le 10 septembre 2025 par le bureau du United States Attorney’s Office for the Southern District of New York et le service Homeland Security Investigations (HSI) à la Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies de Budapest, après près de 80 ans d’absence.
10/11/2025, 07:00
Au mois d’octobre 2025, le Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), institution située à Belém (Pará), a célébré le retour d’un ouvrage bibliographique d’une valeur exceptionnelle : De India Utriusque re Naturali et Medica. Imprimé à Amsterdam en 1658 par le médecin-naturaliste hollandais Willem Piso, il avait disparu du musée lors d’un vol survenu en 2008.
09/11/2025, 09:43
Le marché mondial de l’art de la bande dessinée confirme sa vitalité. Lors de la Premium Signature International Comic Art Auction organisée par Heritage Auctions les 25 et 26 octobre 2025, la couverture du n°2 de Métal Hurlant de 1975, signée Philippe Druillet, a été adjugée 162.500 $, frais inclus (141.095 €). Ce chef-d’œuvre s’est imposé en tête d’une vente totalisant 2,366 millions $, réunissant 2534 enchérisseurs venus du monde entier et atteignant un taux de vente record de 99,85 % sur 688 lots.
06/11/2025, 15:07
Découverte par The Raab Collection, une feuille de manuscrit liturgique du IXe siècle porte ce qui pourraient être les plus anciennes notations musicales connues en mains privées. Derrière ce fragment oublié, une véritable leçon d’histoire… et de lecture.
29/10/2025, 17:19
Des lettres de Saint Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV, des bulles pontificales, des actes notariés, mais aussi le testament de Nicolas Flamel : les archives de l’Hôpital national des Quinze-Vingts ont été transférées aux Archives nationales. Ce fonds exceptionnel, qui retrace plus de sept siècles d’histoire, devient désormais accessible au grand public et aux chercheurs, après un minutieux travail de restauration et de numérisation.
14/10/2025, 18:33
Les 25 et 26 octobre, la maison Heritage Auctions organise une vente aux enchères consacrée à la bande dessinée internationale. Parmi les pièces phares, la mythique couverture du n°2 de Métal Hurlant, signée Philippe Druillet, véritable emblème de la science-fiction graphique. Autour d’elle, des œuvres majeures de Jean Giraud (Moebius), Frank Miller, Juanjo Guarnido, Enrico Marini et Mathieu Lauffray seront proposées aux collectionneurs du monde entier.
14/10/2025, 16:46
Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec, offrant un regard inédit sur une aventure éditoriale et militante majeure du féminisme français. Créée en 1973 par Antoinette Fouque, la maison a œuvré à faire émerger la voix et la créativité des femmes.
08/10/2025, 18:18
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Commenter cet article