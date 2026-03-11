Le Prix Gibert salue Aurélien Gautherie pour L'Enfant du vent des Féroé

Le prix littéraire Gibert, relancé par la chaine de librairies et de disquaires, a départagé ses cinq finalistes. Les libraires de l'enseigne, aidés par les votes de la clientèle — l'enseigne revendique plus de 800 votes — ont désigné Aurélien Gautherie comme lauréat 2026, avec son roman L'Enfant du vent des Féroé.

Iles Féroé, 1902. Dès sa naissance, Anna semble chétive, donnant ainsi raison à sa mère, qui s'est inquiétée durant toute sa grossesse. Iles Féroé, 1953. Un vieux pêcheur sent que sa fin est proche, mais il veut tenir quelques heures encore afin de s'éteindre à la même date qu'Anna, sa fille adorée. La rejoindre enfin est un soulagement. Pour raconter ce drame familial à un voyageur de passage, bien des années plus tard, les objets du quotidien ainsi que la petite ville de Gjógv prennent la parole. Et quand les hommes et les choses se taisent, ce sont les vents qui s'expriment, dans un puissant ressac de vers libres évoquant un chœur de tragédie. – Le résumé de l'éditeur pour L'Enfant du vent des Féroé

Les libraires Gibert membres du jury ont été appelés à voter pour leur roman préféré parmi les 10 titres de la sélection initiale (ce vote a compté pour 50 % de la note finale), les libraires Gibert non membres du jury pouvaient également voter (ce vote a pesé pour 25 %).

Enfin, les clients des librairies Gibert ont aussi pu s'exprimer, via un formulaire « Google form » accessible en scannant le QR code des bandeaux mis sur les livres en librairies ainsi que sur les affiches ou encore via le site de l'enseigne (ce vote a compté pour les 25 % restants).

Le 19 mars prochain aura lieu la cérémonie de remise du prix dans la librairie Gibert historique, située au 26 bd Saint-Michel dans le 6e arrondissement de Paris.

Le lauréat bénéficiera d’une grande opération de communication et d’une mise en avant dans toutes les librairies Gibert de Paris et de province.

