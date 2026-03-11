Qui succédera à Esther Teillard ? La sélection du Prix La Ponche 2026

À l’issue des délibérations, huit titres ont été retenus pour cette première sélection du cinquième Prix La Ponche. Le lauréat ou la lauréate sera dévoilé le 26 mai prochain à l’Hôtel La Ponche, à Saint-Tropez.
Le 11/03/2026 à 12:30 par Hocine Bouhadjera
Les ouvrages sélectionnés doivent saisir l’esprit du temps avec originalité et audace, en introduisant une forme de décalage et en bousculant les conventions littéraires. Le prix peut révéler une nouvelle voix comme distinguer une œuvre déjà confirmée.
Il ne cherche ni à couronner des succès déjà établis ni à répondre à des logiques commerciales, mais plutôt à accompagner l’émergence ou la reconnaissance d’une signature singulière.
Voici la sélection 2026 :
Charlotte Casiraghi, La Fêlure, Julliard
Michael Dichter, On l’appelait Bennie Diamond, Les Léonides
Julie Duchâtel, La Louisiane, Michel Lafon
Christopher Laquieze, La Rosa Perdida, JC Lattès
Élise Lépine, Les Courants d’arrachement, Grasset
Hugo Lindenberg, Les Années souterraines, Flammarion
Florent Oiseau, Ma Gloire, Gallimard
Daniel Rondeau, Le Système de l’argent, Grasset
Le jury rassemble une douzaine de personnalités issues du monde littéraire et artistique : Nathalie Azoulai, lauréate du Prix La Ponche 2022 pour La Fille Parfaite ; l’écrivain David Foenkinos ; Sophie Fontanel ; Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club et autrice ; Chrystèle Gozlan, art advisor ; Arthur Larrue, auteur ; François Langlade, auteur ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie ; François Samuelson, agent littéraire et auteur d'Il était une fois Libération (2023) ; Vanessa Trigano, coordinatrice du prix ; ainsi que Lisa Vignoli, créatrice du Prix La Ponche et autrice de Nue propriété (Stock, 2022).
À LIRE - Prix du livre La Tribune Dimanche : 6 romans et 6 essais en lice
Ce rendez-vous printanier constitue une occasion privilégiée de réunir la presse, les invités et le lauréat. En librairie, l’ouvrage distingué portera un bandeau « Prix La Ponche Saint-Tropez » dès les premières chaleurs de l’été.
Le lauréat bénéficiera notamment de la prise en charge de la traduction de son livre en anglais, ainsi que d’une résidence d’écriture d’une semaine à l’Hôtel La Ponche afin de travailler à son prochain projet.
L’Hôtel La Ponche, écrin du prix, a été entièrement repensé. Depuis sa réouverture en juin 2021, l’établissement mêle l’esprit de la Dolce Vita au ressac de la mer. Ce renouveau, porté par une nouvelle génération, apporte un souffle de fraîcheur tout en préservant l’identité du lieu.
La lauréate 2025 était Esther Teillard pour son premier roman, Carnes, publié chez Pauvert.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : des images de l'édition 2024. Prix La Ponche
