Perpignan : fermé par la justice, le magasin Cultura rouvre avant l’appel

Après près d’un mois de fermeture, le magasin Cultura de Perpignan a repris son activité ce mardi 10 mars. L’enseigne culturelle avait été contrainte de tirer le rideau le 11 février dernier à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi par neuf commerçants du centre-ville. Ceux-ci contestaient les conditions d’ouverture du magasin installé dans les anciens locaux de Decathlon, dans la zone commerciale de la Porte d’Espagne.

Le tribunal avait estimé que l’opération aurait dû être soumise à l’autorisation préalable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Selon la juridiction, la transformation du bâtiment constituait un ensemble commercial, ce qui impliquait une procédure administrative spécifique. Cette analyse était notamment liée au projet initial d’installation d’une seconde enseigne, Intersport, dans une autre cellule du bâtiment.

Cultura conteste cette interprétation. L’entreprise considère que son implantation correspond à la reprise d’une surface commerciale déjà autorisée et exploitée. Elle estime donc que son projet relève des droits attachés à l’autorisation initiale du site.

Une réouverture anticipée avant la décision en appel

Malgré la procédure judiciaire toujours en cours, l’enseigne a opté pour une réouverture de son magasin avant la décision attendue de la cour d’appel de Montpellier. Dans un communiqué transmis à Actu Perpignan, Cultura indique avoir trouvé une « solution » leur permettant de reprendre leurs activités, en attendant la décision de la cour d’appel, prévue ce mercredi 11 mars.

« Dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de cette procédure d’appel, Cultura a rapidement sollicité son bailleur afin qu’il identifie une solution : la priorité de l’enseigne étant de préserver la pérennité économique du magasin et surtout par voie de conséquence, les emplois du site, qui compte 25 collaborateurs », explique l’entreprise, toujours à Actu Perpignan.

Le bailleur aurait ainsi proposé la signature d’un bail portant sur l’ensemble du bâtiment afin d’intégrer les surfaces dans un périmètre d’exploitation unique. Selon l’enseigne, cette modification permet au magasin de rouvrir « en tant que seul preneur » du bâtiment.

Initialement, une audience devait se tenir devant la justice pour examiner la demande de Cultura visant à suspendre l’exécution provisoire de la fermeture. Cette audience n’a finalement pas eu lieu. Selon l’avocat des commerçants plaignants, l’enseigne s’est désistée de cette procédure.

La colère des commerçants à l’origine de la plainte

La réouverture du magasin suscite une forte réaction des commerçants du centre-ville, à l’origine de l’action en justice. Leur avocat, Me Mathieu Pons-Serradeil, critique la démarche de l’enseigne et conteste la validité de la solution avancée.

« C’est un pur et simple passage en force. Une décision de justice a été rendue ordonnant la fermeture. Pensent-ils vraiment qu’un avenant au bail signé sur un coin de table suffit pour la contourner ? », déclarait-il au Parisien le 9 mars.

Selon lui, Cultura aurait choisi de reprendre ses activités sans attendre l’issue de la procédure judiciaire. « Plutôt que d’aller chercher la réouverture légalement, Cultura préfère rouvrir manu militari, en faisant fi de la décision de justice qui a été rendue. »

Les commerçants annoncent leur intention de saisir le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de Perpignan afin de faire constater ce qu’ils considèrent comme une ouverture illégale. Ils prévoient également de demander au juge l’exécution de la décision de fermeture.

Une décision judiciaire toujours attendue

Toujours d'après Actu Perpignan, Mathilde Delpeyrou, directrice régionale Sud de Cultura, affirme pour sa part s’inscrire dans « une logique de complémentarité avec l’ensemble des acteurs culturels et commerciaux du territoire, y compris les commerces du centre-ville de Perpignan ».

L’affaire n’est toutefois pas close. La cour d’appel de Montpellier doit encore se prononcer sur le fond du dossier. Sa décision pourrait déterminer si le magasin pourra poursuivre son activité ou devra, une nouvelle fois, fermer ses portes.

Crédits photo : L'intérieur d'un magasin Cultura, à Bordeaux (illustration, Sknay, CC BY-SA 4.0)

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com