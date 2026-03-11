Arnold Schwarzenegger en Conan le Barbare : le retour du roi ?

À l'occasion de l'Arnold Sports Festival, un événement organisé depuis 1989 autour du culturiste, acteur et homme politique austro-américain, le principal intéressé a assuré que sa carrière cinématographique était loin d'être arrivée à son terme. Aujourd'hui âgé de 78 ans, Schwarzy devrait apparaitre prochainement dans un nouveau film Predator, mais aussi dans Commando 2, suite d'un film d'action sorti en 1985.

L'interprète du Terminator a aussi indiqué qu'il renouait avec une franchise qui l'a imposé comme une figure du cinéma d'action des années 1980, Conan le Barbare. En 1982, il est ainsi au centre du film de John Milius, coécrit par le réalisateur et Oliver Stone d'après les romans et nouvelles de Robert E. Howard.

En France, les aventures de Conan sont publiées par les éditions Bragelonne, avec le recueil Conan le Cimmérien, notamment, traduit par Patrice Louinet et François Truchaud.

Retours et ratages

Le succès de l'adaptation avait débouché sur la production d'une suite, réalisée dans la foulée par Richard Fleischer et sortie en 1984. Le résultat, présenté sous le titre Conan le destructeur, avait reçu un accueil critique déplorable et n'est pas vraiment resté dans les mémoires. Le résultat au box-office avait été pour sa part honorable, bien qu'en-deçà de celui du premier film.

Cette déception n'avait pas envoyé le personnage imaginé par Howard dans les limbes pour autant, puisqu'il avait resurgi, sous les traits de Ralf Moeller, dans une série créée par Max A. Keller. Elle ne comptera qu'une saison, avec 22 épisodes de 43 minutes.

À LIRE - Toujours vient la nuit : l'art poétique de Robert E. Howard

Une première tentative de retour contemporain de Conan le Barbare a eu lieu en 2011, avec un long-métrage de Marcus Nispel, simplement titré Conan. Le récit revenait sur l'enfance de Conan et le traumatisme de la mort de son père, puis sur la vengeance du guerrier, cette fois incarné par Jason Momoa. L'accueil du film est catastrophique, éloignant le personnage des écrans pour un moment.

Ces dernières années, l'univers impitoyable décrit par Robert E. Howard semble revenir à la mode. Avec quelques incertitudes et tâtonnements, cependant : en 2018, Amazon promettait une série avant que, quelques mois plus tard, son concurrent Netflix n'annonce la sienne, en prise de vues réelles. Depuis, plus grand-chose, si ce n'est un film sur Red Sonja, personnage féminin dérivé de l'univers de Conan, sorti en catimini en 2025.

Dans les vieux pots...

« Avec King Conan, nous voulons raconter cette bonne vieille histoire selon laquelle Conan a été roi pendant 40 ans, avant d'être chassé de son royaume, ce à quoi il résiste, avant de revenir, et il y aura tout un tas de péripéties, de la violence, de la magie, des créatures et ce genre de choses », a promis Arnold Schwarzenegger au cours de son intervention.

La trame de King Conan rappelle en effet le script rédigé par John Milius et Oliver Stone pour faire suite à Conan le Destructeur, intitulé King Conan: Crown of Iron (Le Roi Conan : la couronne de fer). Une version du scénario, accessible en ligne, signée Milius et datée du 24 mai 2001, décrit notamment un Conan devenu roi, qui traverse le pays des Pictes, ennemis jurés des Cimmériens...

Ce nouveau film Conan serait produit par 20th Century Fox, avec Christopher McQuarrie au scénario et à la réalisation. L'Américain a récemment mené la saga Mission impossible, en réalisant quatre de ses épisodes, dont Mission impossible - Dead Reckoning (2023) et Mission impossible - The Final Reckoning (2025).

Photographie : Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare (1982), de John Milius

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com