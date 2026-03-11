Stanislas Nordey dévoile les nouvelles orientations éditoriales d’Espaces 34

Fondées au début des années 1990 dans l’Hérault par Sabine Chevallier, les éditions Espaces 34 se consacrent aux écritures dramatiques contemporaines. En plus de trente ans, la maison a publié près de 300 titres, principalement au sein de quatre collections : Théâtre contemporain, Théâtre en traduction, Théâtre Jeunesse et Hors Cadre. La fondatrice a assuré seule la direction éditoriale pendant cette période, avant de transmettre la maison en 2025.

Stanislas Nordey en a repris la direction en juillet dernier. Comédien et metteur en scène, il travaille depuis plus de quarante ans sur des textes d’auteurs et d’autrices contemporains. Il a notamment dirigé le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, l’École du Théâtre national de Bretagne à Rennes, puis le Théâtre national de Strasbourg, où il a associé plusieurs auteurs et fondé la revue Parages consacrée aux écritures contemporaines.

Il explique sa décision de reprendre la maison d’édition par la place que tient l’écriture dans son parcours artistique : « Éditer c’est un acte de résistance. C’est à la fois célébrer l’écrit mais c’est aussi inscrire dans la durée le travail d’écrivain.es. Éditer du théâtre contemporain est un chemin ardu, escarpé, car il reste toujours ce préjugé qui a la peau dure : le théâtre ne se lit pas ».

Une continuité revendiquée du catalogue

La nouvelle direction affirme maintenir la ligne éditoriale développée par Sabine Chevallier. Les éditions Espaces 34 continueront à publier environ une douzaine de titres par an et à défendre des textes parfois encore sans projet de mise en scène.

Les premières parutions sous cette nouvelle direction illustrent cette continuité. Quatre titres inaugurent ce nouveau cycle éditorial : Tango et Leurs cœurs se balancer de Claudine Galea, ainsi que Seuls dans la nuit et /T(e)r/ie:::r de Gwendoline Soublin. Ces deux autrices figurent parmi les écrivaines régulièrement publiées par la maison.

La collection Théâtre Jeunesse fait l’objet d’une attention particulière. Créée en 2017, elle rassemble aujourd’hui une quarantaine de textes signés par quatorze auteurs et autrices. Stanislas Nordey indique vouloir renforcer cette collection, qu’il présente comme un espace de grande liberté formelle et thématique.

Dans cette perspective, la première série de publications comporte déjà deux textes destinés à la jeunesse. L’éditeur annonce également des commandes à des auteurs de théâtre qui n’ont pas encore écrit pour ce public.

De nouvelles collections annoncées

Au-delà de cette continuité, plusieurs évolutions éditoriales sont annoncées. Une nouvelle collection, intitulée « Les Introuvables », doit paraître à partir de l’été. Elle a pour objectif de publier des textes rares, oubliés ou inédits, français ou étrangers.

Parmi les premiers titres figure L’Orestiade di Eschilo, traduction et adaptation de L’Orestie d’Eschyle réalisée par Pier Paolo Pasolini à la demande de Vittorio Gassman au début des années 1960. La traduction française est réalisée par Jean-Paul Manganaro.

Un second volume inaugurera également la collection : Zoologie de Didier-Georges Gabily, texte inédit qui met en scène deux survivants de la tragédie d’Œdipe. L’ouvrage est écrit pour deux actrices incarnant ces personnages masculins.

La collection doit se poursuivre avec d’autres textes annoncés pour 2027 et 2028, signés notamment par l’auteur autrichien Werner Schwab et par Yukio Mishima. Les volumes seront accompagnés d’un appareil critique consacré à la genèse des œuvres.

Un autre projet éditorial est prévu à partir de 2028 avec la création d’une collection provisoirement intitulée « Mémoire ». Elle sera consacrée à des textes théoriques liés au théâtre qui n’ont jamais été publiés ou réédités.

À LIRE - Julie Deliquet nommée directrice du Théâtre national de la Colline

Le premier ensemble annoncé concerne les carnets de création du metteur en scène Jean-Pierre Vincent. Cinq volumes sont prévus, publiés à un rythme d’environ un tous les dix-huit mois. La sélection des textes et l’appareil critique seront supervisés par Frédéric Vossier.

En dehors de ces évolutions éditoriales, la maison annonce également une refonte de son site internet et un nouveau graphisme des collections conçu par le graphiste Jacques Dor.



Crédits photo : Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0, CC BY-SA 3.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com