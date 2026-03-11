Prix du livre La Tribune Dimanche : 6 romans et 6 essais en lice

Catégorie « Romans »

Protocoles, Constance Debré (Flammarion)

Je suis Romane Monnier, Delphine de Vigan (Gallimard)

14 juillet, Benjamin Dierstein (Flammarion)

Atelier 4, Hélène Gestern (Grasset)

Aqua, Gaspard Koenig (Editions de l’Observatoire)

Hors Champ, Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel)

Catégorie « Essais »

À l’assaut du réel, Gérald Bronner (Puf)

La démocratie à l'état gazeux, Gilles Finchelstein (Flammarion)

La justice en procès, Magali Lafourcade (Les petits matins)

Le temps de l'obsolescence humaine, Bruno Patino (Grasset)

Le désert de nous-mêmes, Éric Sadin (L'Echappée)

2049 Ce que le climat va faire à l'Europe, Nathanaël Wallenhorst (Seuil)

Ces sélections ont été établies par les 14 membres du jury : Tatiana de Francqueville, Mathieu Souquière, Anna Cabana, Olivier Mony, Marie-Catherine Boinay, François Vitrani, Aurélie Marcireau, Joël Tronchon, Cécile Daclin-Bodet, Alexis Brocas, Karine Dognin, Jules Stimpfling, Catherine Farin (secrétaire générale) et Denis Lafay.

La cérémonie de remise des Prix, présidée par l’Académicien François Sureau, aura lieu le 19 mai prochain à la Maison de l’Amérique latine, à Paris.

L'année dernière, la récompense avait salué Justine Augier pour son essai Personne morale (Actes Sud), et Abel Quentin pour son roman Cabane (L’Observatoire).

