Prix du livre La Tribune Dimanche : 6 romans et 6 essais en lice

Autrefois connu comme le Prix du livre La Tribune, le Prix du livre La Tribune Dimanche se réinvente, mais récompensera toujours un roman et un essai, lesquels « déchiffrent l’époque, sollicitent notre éthique de la responsabilité, nous “élèvent” au service d’une société plus humaine ». 6 romans et 6 essais ont été sélectionnés.
Le 11/03/2026 à 10:27 par Dépêche
Publié le :
11/03/2026 à 10:27
Protocoles, Constance Debré (Flammarion)
Je suis Romane Monnier, Delphine de Vigan (Gallimard)
14 juillet, Benjamin Dierstein (Flammarion)
Atelier 4, Hélène Gestern (Grasset)
Aqua, Gaspard Koenig (Editions de l’Observatoire)
Hors Champ, Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel)
À l’assaut du réel, Gérald Bronner (Puf)
La démocratie à l'état gazeux, Gilles Finchelstein (Flammarion)
La justice en procès, Magali Lafourcade (Les petits matins)
Le temps de l'obsolescence humaine, Bruno Patino (Grasset)
Le désert de nous-mêmes, Éric Sadin (L'Echappée)
2049 Ce que le climat va faire à l'Europe, Nathanaël Wallenhorst (Seuil)
Ces sélections ont été établies par les 14 membres du jury : Tatiana de Francqueville, Mathieu Souquière, Anna Cabana, Olivier Mony, Marie-Catherine Boinay, François Vitrani, Aurélie Marcireau, Joël Tronchon, Cécile Daclin-Bodet, Alexis Brocas, Karine Dognin, Jules Stimpfling, Catherine Farin (secrétaire générale) et Denis Lafay.
La cérémonie de remise des Prix, présidée par l’Académicien François Sureau, aura lieu le 19 mai prochain à la Maison de l’Amérique latine, à Paris.
L'année dernière, la récompense avait salué Justine Augier pour son essai Personne morale (Actes Sud), et Abel Quentin pour son roman Cabane (L’Observatoire).
