Man on Fire sur Netflix, d'après les livres d'A. J. Quinnell

A. J. Quinnell était un pseudonyme utilisé par l'écrivain britannique Philip Nicholson (1940-2005) pour conserver son identité secrète lorsqu'il publie son premier livre, Man on Fire. L'auteur s'était en effet largement documenté pour nourrir ce roman, en enquêtant notamment sur les nombreux enlèvements commandités par la mafia dans les années 1970.

Man on Fire rencontrera un immense succès à sa parution, traduit en France par Geneviève Brallion-Zeude pour les éditions du Seuil. D'autres romans suivront, mais resteront inédits en français.

Créée par Kyle Killen, la série Man on Fire de Netflix, en 8 épisodes, sera diffusée à partir du 30 avril prochain. Elle rivalisera avec le film de Tony Scott, donc, mais aussi avec une première adaptation en long-métrage, réalisée par Élie Chouraqui en 1987, mais désavouée par Philip Nicholson.

Par Antoine Oury

