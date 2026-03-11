Man on Fire sur Netflix, d'après les livres d'A. J. Quinnell

Plus de deux décennies après le film de Tony Scott, qui mettait en vedette Denzel Washington, la plateforme Netflix diffusera bientôt une nouvelle série, Man on Fire, inspirée des livres d'A. J. Quinnell. Le personnage principal, un mercenaire des forces spéciales, sera cette fois incarné par Yahya Abdul-Mateen II.
Le 11/03/2026 à 09:38 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
11/03/2026 à 09:38
0
Commentaires
3
Partages
A. J. Quinnell était un pseudonyme utilisé par l'écrivain britannique Philip Nicholson (1940-2005) pour conserver son identité secrète lorsqu'il publie son premier livre, Man on Fire. L'auteur s'était en effet largement documenté pour nourrir ce roman, en enquêtant notamment sur les nombreux enlèvements commandités par la mafia dans les années 1970.
Man on Fire rencontrera un immense succès à sa parution, traduit en France par Geneviève Brallion-Zeude pour les éditions du Seuil. D'autres romans suivront, mais resteront inédits en français.
Créée par Kyle Killen, la série Man on Fire de Netflix, en 8 épisodes, sera diffusée à partir du 30 avril prochain. Elle rivalisera avec le film de Tony Scott, donc, mais aussi avec une première adaptation en long-métrage, réalisée par Élie Chouraqui en 1987, mais désavouée par Philip Nicholson.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Réalisateur japonais prolifique mais longtemps ignoré, Seijun Suzuki (1923-2017) a été redécouvert ces dernières années, mis en avant par des pointures du cinéma mondial. Avant une rétrospective, le distributeur Carlotta Films propose un de ses films, resté inédit en France : Carmen de Kawachi, en salles ce mercredi 11 mars.
10/03/2026, 10:09
Très attendu, le nouveau long-métrage de Mamoru Hosoda, Scarlet et l'éternité, s'inspire du Hamlet de Shakespeare pour s'interroger sur le cycle de la vengeance. La société cofondée par le réalisateur, Studio Chizu, se charge de l'animation du film, en salles à partir de ce mercredi 11 mars.
09/03/2026, 10:03
Après le succès de la série La Servante écarlate (66 épisodes sur 6 saisons), créée par Bruce Miller pour la plateforme Hulu, le même scénariste rempile avec la suite du roman culte, The Testaments. En France, cette nouvelle production sera diffusée par Disney+ à partir du 8 avril prochain.
06/03/2026, 10:48
HBO Max annonce une nouvelle série inspirée des comics DC, avec Lanterns, qui, comme son titre l'indique, explorera la mythologie autour des Green Lanterns, porteurs d'un anneau conférant des pouvoirs particulièrement puissants. La diffusion est prévue pour le mois d'août prochain.
05/03/2026, 10:28
Film érotique québécois réalisé par Claude Fournier en 1970, Deux Femmes en or fut un fameux succès à cette époque, malgré une réception critique catastrophique. La dramaturge québécoise Catherine Léger a repris la trame du récit pour mieux la détourner, et en faire une comédie féministe, réalisée par Chloé Robichaud.
04/03/2026, 09:57
Paru en janvier 2019 aux éditions Allia, le roman Nino dans la nuit, de Capucine et Simon Johannin, se retrouve sur grand écran, confié aux bons soins du réalisateur Laurent Micheli (Sexe, amour et mélancolie, Lola vers la mer). Le long-métrage est en salles ce mercredi 4 mars.
03/03/2026, 09:35
Encore inédit en français, le roman Box Hill, d’Adam Mars-Jones (Fitzcarraldo, 2020), a servi d'inspiration pour le réalisateur Harry Lighton, qui signe ici son premier long-métrage. À l'écran de cette romance gay BDSM dans le milieu de la moto, Harry Melling, Alexander Skarsgård, ou encore Douglas Hodge.
02/03/2026, 10:00
Amazon Prime Vidéo diffusera, à partir du 11 mars prochain, la série Scarpetta, directement tirée des romans de Patricia Cornwell. L'agente du FBI et médecin expert général Kay Scarpetta y est interprétée par Nicole Kidman.
27/02/2026, 11:02
La Comédie-Française et Pathé Live prolongent leur partenariat inauguré en 2016 autour de la diffusion dans les salles de cinéma de pièces emblématiques du répertoire. Ce dimanche 1er mars, Les Femmes savantes de Molière, mise en scène par Emma Dante, sera interprétée sur la scène du Théâtre du Rond-Point, à Paris, et retransmise en direct dans plusieurs salles de cinéma.
26/02/2026, 11:28
Réalisateur incontournable de l'animation japonaise contemporaine, Makoto Shinkai s'est notamment fait remarquer avec 5 Centimètres par seconde, long-métrage réunissant trois histoires réliées par une même thématique et un personnage récurrent. Ce film d'animation, qui a lui-même inspiré un roman de Shinkai, est à présent adapté en film en prise de vues réelles, réalisé par Yoshiyuki Okuyama.
25/02/2026, 11:17
En salles ce mercredi 25 février, Chers parents est l'adaptation de la pièce homonyme coécrite par Emmanuel et Armelle Patron, vue par près de 500.000 spectateurs en France et d'ores et déjà adaptée et jouée à l'étranger. Pour la version cinéma, André Dussollier, Miou-Miou, ou encore Arnaud Ducret sont devant la caméra.
24/02/2026, 11:17
Trois quarts de siècle après la publication de 1984 (dans une traduction d'Amélie Audiberti pour la version française, chez Gallimard, en 1950), que reste-t-il de la dystopie de George Orwell ? Et, surtout, quelles sont ses leçons ? Et pourquoi ses funestes projections semblent-elles se réaliser ? Le documentaire Orwell: 2+2=5, de Raoul Peck, revient sur l'œuvre et la pensée orwelliennes.
23/02/2026, 11:09
Pour son prochain film, Les Rayons et les Ombres, annoncé en salles pour le 18 mars 2026, le réalisateur Xavier Giannoli a coécrit son scénario avec Jacques Fieschi, critique, scénariste et auteur, compère de Nicole Garcia, mais aussi de Giannoli.
20/02/2026, 09:36
Paru en 1976, le roman Le Baiser de la femme-araignée de l'écrivain argentin Manuel Puig inspire un nouveau long-métrage en 2026, Kiss Of The Spider Woman. Réalisé par Bill Condon, en salles depuis ce mercredi 18 février, il réunit à l'écran Diego Luna, Tonatiuh, ou encore Jennifer Lopez.
19/02/2026, 10:29
En salles ce mercredi 18 février, le court-métrage d'animation L'Ourse et l'oiseau marque l'incursion de l'illustratrice Marie Caudry au cinéma. Elle adapte, pour cette première fois, le récit Les lettres de l'ourse, qu'elle avait cosigné avec Gauthier David en 2017 (Casterman).
18/02/2026, 09:26
Camilla Läckberg, l'écrivaine suédoise mondialement connue pour ses romans policiers, est aussi à l'origine d'une série d'ouvrages pour la jeunesse, Super-Charlie. Elle sert à présent de base pour le scénario d'un film d'animation homonyme, en salles ce mercredi 18 février.
17/02/2026, 12:36
La Guerre des Mondes, Jurassic Park, Spider-Man (2002) ou encore Mission : Impossible (1996)... Tous ces grands films ont un nom en commun, celui du scénariste David Koepp. Également romancier, il a signé plusieurs ouvrages, dont Chambre froide (trad. Thibaud Eliroff, HarperCollins), adapté au cinéma sous le titre Cold Storage par Jonny Campbell.
16/02/2026, 10:22
Le distributeur Contre-jour propose, depuis ce mercredi 11 février, une ressortie en salles de Personne ne rira (1965), du réalisateur tchèque Hynek Bočan. Le long-métrage, qui s'inscrit dans la « nouvelle vague tchécoslovaque », est tiré d'une nouvelle de Milan Kundera, Personne ne va rire, qui ouvre le recueil Risibles Amours (trad. François Kérel, Folio).
12/02/2026, 09:57
La bande-annonce du film d’animation Allah n’est pas obligé, réalisé par Zaven Najjar et adapté du roman d’Ahmadou Kourouma, a été dévoilée. Cette production internationale, portée par plusieurs studios européens et nord-américains, retrace le parcours de Birahima, un enfant guinéen confronté à la guerre au Liberia.
11/02/2026, 11:35
Publiée en France dans une traduction de Sophie Lucas (adaptation d'Éric Montésinos) aux éditions Kana, la série de mangas de Norio Sakurai, The Dangers in My Heart, bénéficie d'une mise en avant au cinéma. Les 14 et 15 février prochains, plusieurs séances sont organisées dans toute la France.
10/02/2026, 10:22
Paru en 1986 en France, dans une traduction de Pierre Alien aux éditions Albin Michel, le recueil Différentes saisons a donné lieu à un célèbre film : Les Évadés de Frank Darabont (1994). Mais une autre nouvelle, Le Corps, a été adaptée par Rob Reiner dès 1986, qui en a fait le long-métrage Stand by Me.
09/02/2026, 10:24
Réalisateur sud-coréen de premier plan, Park Chan-wook (Old Boy, Lady Vengeance, Decision to Leave...) adapte, pour son nouveau film, le roman Le Couperet de Donald Westlake (trad. Mona de Pracontal, Rivages). Le long-métrage sort en salles le mercredi 11 février.
06/02/2026, 09:50
Kelly Rowland et Cliff “Method Man” Smith sont en vedette pour Relationship Goals, une nouvelle comédie romantique programmée par Amazon Prime Vidéo et d'ores et déjà visionnable. Le scénario s'inspire de l'ouvrage d'un pasteur américain, Michael Todd.
05/02/2026, 11:04
En salles ce mercredi 4 février, 200 % Loup, réalisé par Alexs Stadermann, s'inspire des ouvrages jeunesse publiés par l'Australienne Jayne Lyons, 100 % Wolf et 100 % Hero (Random House Australia). Les deux titres restent inédits en France.
04/02/2026, 10:16
Paru en 2023 aux éditions Gallimard, le roman À pied d'œuvre, de Franck Courtès, sera sur les écrans à partir de ce mercredi 4 février, adapté par la réalisatrice Valérie Donzelli. Devant sa caméra, Bastien Bouillon, accompagné par André Marcon ou encore Virginie Ledoyen.
03/02/2026, 12:12
Romancier américain, Owen Egerton signe le scénario du Sifflet, un long-métrage d'horreur directement inspiré d'une de ses nouvelles. Réalisé par Corin Hardy, le film sera dans les salles à compter du 18 mars 2026. Il réunit, à l'écran, Dafne Keen, Percy Hynes White, ou encore Sophie Nélisse.
02/02/2026, 12:29
Deux œuvres littéraires devenues des licences importantes de la pop culture, plus particulièrement dans le domaine des zombies, se retrouvent le temps d'un jeu vidéo. Le titre World War Z, inspiré par le livre de Max Brooks, accueille ainsi l'univers et les personnages de The Walking Dead, d'après les comics de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard.
30/01/2026, 09:53
Sorti en salles en septembre 2025 au Québec et au Canada, Seule au front, réalisé par Mélanie Charbonneau, s'inspire de l'autobiographie homonyme de Sandra Perron (trad. Emily Patry, Québec Amérique). Elle y racontait son expérience de la misogynie et du sexisme au sein de l'armée canadienne.
28/01/2026, 11:50
Le distributeur Tamasa propose une ressortie du film Le Destin, de Youssef Chahine (1997), à partir de ce mercredi 28 janvier. Lauréat du Prix du 50e anniversaire du Festival de Cannes, ce long-métrage s'articule autour de la pensée d'Averroès, philosophe, théologien et juriste musulman andalou du XIIe siècle.
27/01/2026, 09:40
En salles ce 28 janvier, Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, coréalisé par Olivier Azam et Daniel Mermet, se consacre à l'ouvrage révolutionnaire de l'historien américain, paru en version originale en 1980. Le documentaire, qui s'inscrit dans une trilogie, revient sur l'importance du texte face aux grands mythes américains, notamment Christophe Colomb ou Thanksgiving.
26/01/2026, 12:05
En salles le 28 janvier prochain, le nouveau film de James Vanderbilt, Nuremberg, réunit un trio de choix, formé par Russell Crowe, Rami Malek et Richard E. Grant. Le scénario du long-métrage, pour sa part, s'inspire de l'enquête Le Nazi et le Psychiatre, du journaliste américain Jack El-Hai.
23/01/2026, 11:30
Amazon Prime Vidéo France confirme la diffusion, à partir du 18 février prochain, de la série 56 Jours, développée par Lisa Zwerling et Karyn Usher. La production est basée sur le livre homonyme de Catherine Ryan Howard, traduit en France par Sébastian Danchin et publié par L'Archipel le 8 janvier dernier.
22/01/2026, 10:51
La plateforme HBO Max annonce la diffusion de la série canadienne Heated Rivalry, à partir du 6 février prochain. Une production basée sur les romans de Rachel Reid, et plus particulièrement sur le tome homonyme de sa saga Game Changer, restée inédite en français.
21/01/2026, 10:38
Pan Européenne Production, 2 minutes, Belvision et Maybe Movies ont uni leurs forces pour coproduire une adaptation animée de la série de bandes dessinées de Patrick Sobral, Les Légendaires. Publiée par Delcourt, elle est portée au cinéma par Guillaume Ivernel.
20/01/2026, 10:09
En salles ce mercredi 21 janvier, Tafiti, de Nina Wels, est basé sur une série d'ouvrages jeunesse très populaire en Allemagne, mais restée inédite en France. Le long-métrage d'animation, en Allemagne, a été sélectionné dans de nombreux festivals, dont celui de Munich.
19/01/2026, 10:53
Sumitra Gunawardena-Peries (1935-2023) reste dans les mémoires comme la première réalisatrice du cinéma sri-lankais. En 1978 sort son premier long-métrage, Les filles, dont le scénario est basé sur le roman Hathuru Hithak de l'écrivain Karunasena Jayalath (inédit en français). Le film, en version restaurée, revient dans les salles le 18 février 2026.
16/01/2026, 10:28
Autres articles de la rubrique Vidéos
À première vue, il s’agit d’une librairie comme tant d’autres, dédiée aux livres et à la lecture. Pourtant, quelques minutes suffisent pour comprendre que cet établissement, repose sur un modèle radicalement différent des usages habituels du commerce du livre...
13/12/2025, 12:44
« Un écrivain, c’est quelqu’un qui travaille la langue », affirme Anne Alombert d’une voix calme et précise, invitée de France Culture dans l’émission Questions du soir. Selon la philosophe, l’acte d’écrire ne consiste pas à produire du texte, mais à « transformer la langue » — et, ce faisant, « nos manières de voir le monde ».
31/10/2025, 09:49
Titulaire d’un Master en philosophie et très amateur de Nietzsche, Dan Duchateau s’est lancé dans une aventure très concrète : présenter 72 philosophes et leurs idées en une soixantaine de secondes. Un dernier pas pour les retardataires alors que le bac de philo démarre ce 16 juin…
15/06/2025, 09:45
Dans les années 1960, le célèbre acteur français Louis de Funès envisageait de porter à l'écran les aventures d'Astérix le Gaulois, avec une distribution prestigieuse comprenant Lino Ventura dans le rôle d'Obélix et Jean Gabin dans celui de Jules César. Un projet ambitieux qui ne vit jamais vu le jour... Mais à l'ère d'internet et de l'IA, tout devient envisageable...
17/02/2025, 11:14
Installée depuis 2017 en haut du Mont Cassel où s’étend un ciel immense jusqu’à la Mer du Nord, Marion Pédebernade (aka Waii-Waii) développe dans son atelier une démarche spontanée autour des images qui l’obsèdent, comme des réminiscences.
31/01/2025, 12:04
#MichelePedinielli - À l’approche de la sortie du prochain roman de Michèle Pedinielli, Un seul oeil, les éditions de l’Aube dévoilent trois vidéos de ce cinquième volet. À paraître le 24 janvier, le roman prolonge les aventures de la détective Ghjulia Boccanera.
10/01/2025, 16:16
Du 2 au 4 octobre 2024, le CEATL (Conseil européen des associations de traducteurs littéraires) a organisé les toutes premières Rencontres européennes de la traduction littéraire, dans le cadre du programme Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Les vidéos des différentes tables rondes sont désormais disponibles intégralement en ligne.
08/11/2024, 10:01
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Pour la 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne, les lecteurs et lectrices ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour faire un choix parmi les 5 œuvres sélectionnées.
Au cœur de la bête, de Lorrain Voisard (D’en bas) promet une expérience des plus étranges, à la découverte d’une zone peu connue : un abattoir de campagne.
21/10/2024, 10:00
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Et ils ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour voter. Peut-être que leur cœur penchera pour Histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir, de Catherine Lovey (Éditions Zoé)...
21/10/2024, 09:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Une singularité, premier roman de Bastien Hauser, déjà dans la course pour remporter le Prix du livre de la Ville de Lausanne. Et pour décrocher le titre de lauréat, son auteur compte sur le public, unique juge du prix.
21/10/2024, 08:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Parmi eux, Marc Agron, et La vie des choses (La Veilleuse, 2024).
21/10/2024, 08:00
Le Musée de la bande dessinée de Bruxelles, en Belgique, convie les visiteurs à un voyage dans le temps. Soit un siècle de 9e art belge, à remonter dans un parcours inédit, sous le commissariat de Daniel Couvreur, journaliste et historien de la bande dessinée, et avec une scénographie réalisée par le Studio Golem, le tout coordonné par Les Drôles et Cie.
11/10/2024, 15:01
« On comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la destruction. » Voilà ce qu’écrivait Jean Giono en 1953, dans son texte L’homme qui plantait des arbres. Un récit écologiste bien avant l’heure, histoire d’un berger qui inspira au réalisateur québécois Frédéric Back un court-métrage en 1986.
05/10/2024, 16:48
Disparue le 5 août 2023 à l'âge de 94 ans, Hélène Carrère d'Encausse laisse derrière elle la bibliographie d'une spécialiste de la Russie, mais aussi l'héritage d'une membre de l'Académie française (élue en 1990), dont elle fut secrétaire perpétuel pendant plus de deux décennies. Ses collègues académiciens lui rendent un nouvel hommage, en vidéo.
02/10/2024, 10:31
Voici l’heure de la Justice League version heavy metal : l’artiste Alexander Vashchenko, qui s’amuse régulièrement avec les super héros, propose une vidéo réinterprétant un classique du groupe Metallica. Master of Puppets, version DC Comics, voilà qui vaut son pesant de cacahuètes.
30/08/2024, 10:24
EcrivainLaSerie – Tom Connan semble toujours en errance s’agissant de ses ambitions professionnelles. Celui qui hésitait récemment à renoncer à la littérature blanche pour se lancer dans le polar, par opportunisme commercial, évoque maintenant la possibilité de tout arrêter…
13/08/2024, 16:08
EcrivainLaSerie – Tom Connan n’a pas fini de douter. Après avoir hésité sur le choix de la première ou de la troisième personne, pour l’écriture de son texte, puis entre le passé et le présent, voilà que notre laborieux auteur cherche à changer de genre. De genre littéraire, s’entend.
20/07/2024, 18:08
En 1993, l'acteur et réalisateur écossais Peter Capaldi signe un court métrage audacieux et original intitulé Franz Kafka's It's a Wonderful Life. Ce film allie comédie absurde et surréalisme : un scénario ingénieux au service d'une mise en scène inventive. Capaldi, alors principalement connu pour ses talents d'acteur, montrait ici une facette méconnue de son talent.
13/07/2024, 16:50
EcrivainLaSerie – Si l’on reproche parfois aux maisons d’édition de publier trop de livres, on ne saurait accabler Tom Connan qui, dans la série L’Écrivain, ne cesse de reporter la remise de son manuscrit à son éditeur. Dans ce cinquième épisode intitulé « Je est un autre », l’auteur-comédien hésite à reprendre la totalité de son texte pour l’écrire à la troisième personne plutôt qu’à la première… Opération délicate, s’il en est.
08/07/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – Tom Connan ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se moquer de son propre métier : écrivain. Mais d’ailleurs, en est-ce vraiment un ? À défaut de nous donner une réponse claire, l’auteur-comédien semble avoir besoin de moments de décompression.
19/06/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan poursuit son épopée humoristico-littéraire avec sa série L’Ecrivain. Disponible en accès libre sur Connan TV, le programme évoque les nombreuses questions que se pose un auteur au fur et à mesure de l’écriture de son texte… jusqu’à l’absurde.
10/06/2024, 16:00
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan s’est lancé dans l’aventure d’une série, avec humour. Dans L’Ecrivain, son programme court disponible en accès libre sur Connan TV, il met en scène les heurs et malheurs du métier d’auteur.
30/05/2024, 17:28
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan se lance dans la série. Dans L’Écrivain, un programme court au ton caustique, il interprète un auteur paresseux et désabusé. La série est sortie mercredi sur Connan TV. Les différents épisodes seront à retrouver sur ActuaLitté...
21/05/2024, 11:24
Le très prolifique réalisateur Wes Anderson, disposant sans doute d'un peu trop de temps libre, a accepté la commande de la société Montblanc, à l'occasion du centenaire de l'iconique stylo Meisterstück. Fait assez rare pour être souligné, il apparait lui-même dans ce très court-métrage...
15/05/2024, 14:57
Pour la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se poursuit jusqu'au 24 mars prochain, MC Solaar a été convié par l'Institut de France pour rendre un hommage à cet outil indispensable, que le rappeur manie avec brio...
20/03/2024, 09:24
AnniversaireXIII – Au commencement était un corps, trouvé sur le rivage et sacrément malmené. Jean Van Hamme et William Vance inventent XIII, ainsi baptisé de par le tatouage sur sa clavicule. Après une prépublication dans le magazine Spirou, la BD sort en 1984, sans laisser présager du succès phénoménal qu’elle connaîtra.
31/01/2024, 10:38
Avec Les Thermopyles, à paraître ce 24 janvier chez Delcourt, les deux auteurs mettent un point final à leur fresque, avec cinq tomes qui se dévorent d’une traite. D’ailleurs… comment appelle-t-on une oeuvre en cinq volumes, hein ?
23/01/2024, 12:43
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du XXe siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
30/11/2023, 09:14
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
28/11/2023, 14:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Obscures, fantastiques, et musique, Patrick Baud, sur sa chaîne Axolot, guide l'auditeur vers un état de méditation et l'invite dans le monde des rêves.
28/11/2023, 14:00
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
27/11/2023, 10:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Sélectionnées pour leur ambiance nocturne, ces récits naviguent entre réalité et fantastique.
27/11/2023, 08:20
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
22/11/2023, 15:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Selectionnées spécifiquement pour une narration nocturne, ces récits, à la fois étranges, sombres et fantastiques, naviguent entre deux univers.
22/11/2023, 15:00
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Commenter cet article