Fleur d'Harcourt reste conseillère livre et lecture au ministère de la Culture

La nomination de Catherine Pégard au ministère de la Culture, fin février, laissait augurer une certaine continuité dans la politique publique mise en œuvre pour le secteur. Après les éclats — assez vains — de Rachida Dati, choisir la conseillère culture d'Emmanuel Macron reflétait l'envie d'un apaisement, voire d'une certaine modestie dans les chantiers à mener.

La composition, encore partielle, du cabinet de la ministre de la Culture s'inscrit dans cette même ambiance, avec le renouvellement de plusieurs personnalités. À commencer par Fleur d'Harcourt, qui fut directrice éditoriale des éditions Autrement (Madrigall) entre 2018 et 2022. Auparavant, elle assuma ce même poste au sein du département Savoir de Flammarion, en charge des collections GF, Étonnants classiques et Librio.

Signalons aussi les maintiens en poste de Hugues Ghenassia-de Ferra, Noémie Guez et Hubert Tardy-Joubert.

Frédéric Baptista hérite du poste de chef de cabinet, une fonction qu'il avait déjà exercé auprès d'Élisabeth Borne, quand elle était ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, entre décembre 2024 et octobre 2025.

D'abord collaborateur parlementaire, il assiste ensuite le président de la holding Bendt Finances, avant de revenir à l'Assemblée nationale en tant que collaborateur. Coordinateur régional d’En Marche dans les Hauts-de-France à partir de 2019, il est largement impliqué dans la campagne des élections régionales en 2021, puis rejoint le cabinet d'Élisabeth Borne, période ministère du Travail. Il l'accompagne à Matignon, puis lorsqu'elle retrouve son siège de députée, avant, donc, l'Éducation nationale.

La composition du cabinet de Catherine Pégard, d'après un arrêté du 6 mars dernier :

Yannick Faure, directeur adjoint de cabinet, en charge des médias, du cinéma et des industries culturelles

Frédéric Baptista, chef de cabinet

Julie Dulcire, conseillère parlementaire et élus locaux

Hugues Ghenassia-de Ferra, conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art

Carmelo Zizzo, conseiller budget, fiscalité et dialogue social

Noémie Guez, conseillère création artistique

Fleur d'Harcourt, conseillère livre, lecture, langue française et langues de France

Hubert Tardy-Joubert, conseiller diplomatique

Photographie : Le ministère de la Culture (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com