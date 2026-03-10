Prix Régine Deforges du premier roman : la première sélection 2026 dévoilée

La première sélection du Prix Régine Deforges du premier roman vient d’être dévoilée. Créé en 2015, ce prix littéraire distingue chaque année un premier roman francophone, poursuivant ainsi l’esprit de découverte et de soutien aux nouvelles voix qui caractérisait l’œuvre et l’engagement éditorial de Régine Deforges.
Le 10/03/2026 à 18:21 par Hocine Bouhadjera
Pour cette nouvelle édition, huit titres ont été retenus par le jury :
Les Projectiles, de Louise Rose (P.O.L)
Ton cadavre exquis, de Marion Quantin (P.O.L)
Plomb, de Timothé Zourabichvili (Sabine Wespieser)
Toutes les vies, de Rebeka Warrior (Stock)
Les Cognes-trottoirs, de Bartabas (Gallimard)
Le ciel l’a mauvaise, d’Elea Marini (Éditions de l’Olivier)
Sigisbée, de Mathilde Desache (Finitude)
Mille millilitres de Ganymède, de Philippe Savet (Le Nouvel Attila)
Le prix est attribué par un jury réunissant des personnalités issues du monde littéraire, éditorial et médiatique. Il est composé de Noëlle Châtelet, Ariane Bois, Elsa Flageul, Léa Wiazemsky, Anne Ghisoli (librairie Gallimard), Camille Deforges, Franck Spengler, Gilles Marchand, Simon Roussel, Julien Cendres et Mathieu Garrigou Lagrange (Radio France).
Lors de l’édition précédente, le Prix Régine Deforges du premier roman a été attribué à Adèle Yon pour son roman Mon vrai nom est Elisabeth, publié aux Éditions du sous-sol.
Crédits photo : Rebeka Warrior © Marie Rouge (Stock)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Commenter cet article