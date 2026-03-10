Julio Iglesias : de nouvelles accusations ruinent une biographie

En Espagne, l’onde de choc ne touche plus seulement l’image de Julio Iglesias. Elle atteint désormais le livre qui prétendait raconter sa trajectoire. La maison Libros del Asteroide a annoncé, avec l’auteur Ignacio Peyró, la préparation « dès que possible » d’une nouvelle édition « révisée et actualisée » de El español que enamoró al mundo, biographie parue le 25 février 2025.

L’éditeur et l’écrivain disent avoir conçu l’ouvrage à partir des informations publiques disponibles avant la révélation d’accusations visant le chanteur, et estiment qu’aucune référence publique ne permettait alors de les intégrer au texte. Ils ajoutent condamner « de manière ferme et sans équivoque toute forme d’abus » et exprimer leur solidarité envers les victimes.

Ce geste éditorial intervient après la publication, le 13 janvier 2026, d’une enquête fondée sur les témoignages de deux anciennes employées ayant travaillé en 2021 dans des résidences du chanteur aux Caraïbes.

Selon cette enquête, une employée de maison et une physiothérapeute décrivent un environnement de contrôle, d’humiliations et d’agressions sexuelles présumées dans des propriétés situées notamment en République dominicaine et aux Bahamas. L’une d’elles avait alors 22 ans ; Julio Iglesias en avait 77, selon les éléments publiés.

Le point sensible, ici, ne réside pas uniquement dans la gravité des accusations. Il se situe aussi dans la manière dont une biographie récente devient soudain un objet incomplet. Le livre de Peyró ne reposait pas sur un accès direct au chanteur : l’auteur avait expliqué, dans un entretien accordé au moment de la sortie, n’avoir ni recueilli son témoignage ni obtenu de participation active de sa part.

L’ouvrage s’inscrivait donc déjà dans une logique de reconstruction biographique à partir d’archives, de récits publics et d’une figure largement installée dans l’imaginaire espagnol. Après janvier 2026, cette base documentaire apparaît brutalement insuffisante pour qui veut embrasser l’ensemble du personnage public.

La réponse de l’éditeur mérite attention parce qu’elle dessine une ligne de conduite rare, et politiquement chargée, dans le monde du livre. Libros del Asteroide ne retire pas l’ouvrage du débat ; la maison ne le sanctuarise pas non plus au nom de la date de publication. Elle choisit la révision. Autrement dit, elle traite la biographie non comme un monument figé, mais comme un texte soumis à l’épreuve de faits nouveaux.

Dans son communiqué, elle insiste précisément sur ce point : l’ouvrage a été écrit avant que l’enquête ne rende publiques ces accusations, et la nouvelle édition devra intégrer cette information devenue, selon ses propres termes, « nouvelle et pertinente ».

Cette décision révèle aussi un déplacement plus large dans l’économie morale de la non-fiction biographique. Pendant longtemps, une biographie autorisée ou non autorisée pouvait se contenter d’ordonner une carrière, des succès, des réseaux, une réputation. Désormais, l’équation se complique : lorsqu’émergent des accusations graves et documentées après publication, l’éditeur doit arbitrer entre la stabilité du catalogue et l’actualisation du récit.

Dans le cas présent, le contexte judiciaire et politique pèse déjà sur la circulation de l’affaire. Les témoignages publiés ont nourri un débat public d’ampleur, tandis que Julio Iglesias a ensuite nié publiquement les faits, affirmant n’avoir « abusé, contraint ou manqué de respect à aucune femme ».

Parallèlement, son avocat a engagé une démarche préalable à une plainte pour injures et calomnies, selon des éléments publiés début mars. Il faut donc lire l’annonce de Libros del Asteroide pour ce qu’elle est : moins un simple correctif qu’un aveu de contemporanéité. Une biographie de vedette ne peut plus prétendre à l’innocence documentaire lorsque des éléments d’une telle portée surgissent après coup.

En promettant une version revue, la maison reconnaît qu’un livre sur Julio Iglesias publié en 2025 ne peut plus, en 2026, s’écrire comme si janvier n’avait pas existé. Ce qui vacille n’est pas seulement un chapitre manquant. Quand une figure populaire change de visage dans l’espace public c'est l’équilibre entier entre récit, réputation et responsabilité éditoriale qui est chamboulé.

Crédits photo : couverture de disque

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com