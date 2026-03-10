Panini mise (aussi) sur Disney : une stratégie de licence, de calendrier et de nostalgie

À travers cette collaboration, Panini promet des histoires entièrement nouvelles, mêlant action, humour et émotion, destinées à faire revivre les héros et vilains les plus célèbres de Disney. L’objectif est double : toucher les jeunes lecteurs tout en séduisant les fans de longue date.

L’initiative s’inscrit dans une logique industrielle bien connue. Chez Disney, chaque propriété intellectuelle - film, personnage ou franchise - est pensée pour exister sur plusieurs supports simultanément : cinéma, télévision, livres, jeux, produits dérivés ou attractions. Selon le cabinet spécialisé License Global, Disney reste de très loin le premier concédant de licences au monde, avec environ 62 milliards de dollars de ventes au détail générées par ses produits sous licence en 2024.

Ce modèle repose largement sur la délégation à des partenaires. Bien que Disney dispose de sa propre structure éditoriale — Disney Publishing Worldwide, active dans plus de 100 pays et plus de 40 langues — l’entreprise privilégie souvent la concession de licences à des éditeurs tiers, capables de produire localement des livres, comics ou magazines adaptés à leurs marchés. Son rapport annuel détaille un modèle où la société concède ses personnages et franchises à des fabricants et opérateurs tiers, contre royalties et garanties minimales.

Panini, un acteur majeur des licences

Pour Panini, cette collaboration s’inscrit dans une logique historique. Le groupe italien est l’un des principaux éditeurs mondiaux de contenus sous licence, notamment dans la bande dessinée et les produits jeunesse.

L’éditeur publie notamment les comics Marvel en Europe, ainsi que de nombreuses publications liées à des franchises populaires comme Star Wars, Sonic ou Fortnite, tout en restant un acteur majeur des publications jeunesse et des produits dérivés éditoriaux.

Selon le groupe Panini, son pôle publishing représente plus de 7000 titres publiés chaque année (comics, magazines, albums et livres jeunesse), distribués en Europe et sur plusieurs marchés internationaux. Dans ce contexte, les licences Disney constituent un levier naturel pour renforcer le catalogue jeunesse de l’éditeur, déjà très présent dans les comics Marvel et les mangas.

Une collection entre jeunesse et nostalgie

La nouvelle ligne éditoriale a débuté avec Zootopie : ça va couper, publié le 19 novembre 2025. Cette publication avait accompagné la sortie du film Zootopie 2, le 26 novembre de la même année. La collection s'est poursuivie avec Lilo & Stitch – Tome 1, sorti le 14 janvier 2026, avant un tome 2 prévu dans le courant de l’année. Là encore, le calendrier n’est pas anodin : un second film live-action Lilo & Stitch est en préparation.

Le 4 février dernier, Panini a également lancé une série centrée sur les grands antagonistes de l’univers Disney. Les premières publications mettront en avant Scar et Maléfique. Elles seront suivies par Cruella et Hadès. Du côté des héros, Hercule rejoindra la collection en 2026, avant Le Roi Lion.

Enfin, Panini réactivera une autre licence : Gargoyles, série animée culte des années 1990. Prévu le 25 mars 2026, l’album Gargoyles : Ici à Manhattan replongera les lecteurs dans le New York contemporain, où les gargouilles prennent vie à la nuit tombée pour protéger la ville. Mené par Goliath, le clan de Manhattan devra affronter de nouvelles menaces lorsque plusieurs factions tenteront de s’emparer d’un trésor précieux : un œuf de gargouille non éclos. Les scénarios sont écrits par Greg Weisman, créateur de la série animée originale.

Zootopie et Lilo & Stitch ciblent le jeune public et les familles, Disney Vilains s’adresse davantage aux collectionneurs et aux lecteurs adolescents, Gargoyles vise les fans nostalgiques des années 1990.

Une affaire qui roule

En parallèle de ces nouvelles séries, Glénat poursuit lui aussi l’exploitation éditoriale des univers Disney, mais avec un angle différent : celui du patrimoine. L’éditeur grenoblois publie depuis plusieurs années des collections consacrées aux grandes bandes dessinées Disney, qu’il s’agisse de créations originales d’auteurs européens ou de rééditions d’œuvres majeures. La collection « Disney by Glénat », lancée en 2016 sous licence de Disney Publishing Worldwide, invite ainsi des auteurs de la BD franco-belge à proposer des aventures inédites mettant en scène Mickey et ses compagnons.

Plus récemment, l’éditeur a également renforcé son catalogue patrimonial avec plusieurs séries consacrées aux grands classiques de la BD Disney, comme Les Âges d’or de Mickey, Les Âges d’or de Donald ou encore La Grande Histoire de Picsou de Don Rosa, qui mettent en valeur les grandes figures de l’histoire du comics Disney.

Picsou a même récemment fait son grand retour en bande dessinée avec Picsou et les Bit-coincoins, une nouvelle aventure imaginée par le scénariste Jul et dessinée par Nicolas Keramidas.

Au niveau mondial, l'extension de l’accord entre Disney Publishing et Penguin Random House l’illustre également : le partenariat prévoit que PRH publie, sous licence Disney, des livres pour enfants, middle grade, young adult et adultes, mais aussi des mangas, ouvrages de référence et autres formats issus des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century Studios et National Geographic.

