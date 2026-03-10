La première sélection du Prix Françoise Sagan 2026 est connue

Fidèle à l’esprit de découverte associé à l’autrice de Bonjour tristesse, cette distinction entend mettre en avant un écrivain émergent, encore peu identifié par le grand public et n’ayant pas récemment reçu de récompense littéraire majeure.

Les 12 sélectionnés de l'édition 2026 :

La mer et son double de Julia Lepère, Sous-sol

Ethel Aden de Marie de Chassey, Alma

L'incendiaire de Constance Rivière, Stock

La mauvaise joueuse de Victor Jestin, Flammarion

Le désir dans la cage d'Alissa Wenz, Les avrils

Ma gloire de Florent Oiseau, Gallimard

Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire, Flammarion

Si tu traverses les eaux de Justine Bo, Gallimard

La guerre par d'autres moyens de Karine Tuil, Gallimard

On l'appelait Bonnie Diamond de Michaël Dichter, Les Léonides

Pas d'ici d'Espérance Garçonnat, Rivages

Le prix est décerné par un jury composé de personnalités issues des mondes littéraire, artistique, médiatique et culturel : la romancière Nathalie Azoulai ; la libraire Sandrine Babu, fondatrice de la librairie L’Instant à Paris ; Gaëlle Bidan ; l’autrice Emmanuelle Brame ; Carole Chretiennot ; la comédienne et réalisatrice Anne Consigny ; la journaliste et biographe Sophie Delassein (Le Nouvel Observateur) ; la romancière et dramaturge Joffrine Donnadieu ; la philosophe et essayiste Sophie Galabru ; l’avocat pénaliste et ancien bâtonnier de Paris Pierre-Olivier Sur ; Denis Westhoff, fondateur du Prix Françoise Sagan ; ainsi que la dessinatrice et peintre Aline Zalko.

Lors de l’édition précédente, le jury avait distingué Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-sol), couronné comme « le plus beau roman du printemps ».

