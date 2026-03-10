La première sélection du Prix Françoise Sagan 2026 est connue

Créé en 2010 par Denis Westhoff, fils de Françoise Sagan, le Prix Françoise Sagan récompense chaque année une œuvre de fiction écrite en langue française - roman ou recueil de nouvelles - publiée depuis l’automne précédant la remise du prix.
Le 10/03/2026 à 16:44 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
10/03/2026 à 16:44
0
Commentaires
0
Partages
Fidèle à l’esprit de découverte associé à l’autrice de Bonjour tristesse, cette distinction entend mettre en avant un écrivain émergent, encore peu identifié par le grand public et n’ayant pas récemment reçu de récompense littéraire majeure.
Les 12 sélectionnés de l'édition 2026 :
La mer et son double de Julia Lepère, Sous-sol
Ethel Aden de Marie de Chassey, Alma
L'incendiaire de Constance Rivière, Stock
La mauvaise joueuse de Victor Jestin, Flammarion
Le désir dans la cage d'Alissa Wenz, Les avrils
Ma gloire de Florent Oiseau, Gallimard
Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire, Flammarion
Si tu traverses les eaux de Justine Bo, Gallimard
La guerre par d'autres moyens de Karine Tuil, Gallimard
On l'appelait Bonnie Diamond de Michaël Dichter, Les Léonides
Pas d'ici d'Espérance Garçonnat, Rivages
Le prix est décerné par un jury composé de personnalités issues des mondes littéraire, artistique, médiatique et culturel : la romancière Nathalie Azoulai ; la libraire Sandrine Babu, fondatrice de la librairie L’Instant à Paris ; Gaëlle Bidan ; l’autrice Emmanuelle Brame ; Carole Chretiennot ; la comédienne et réalisatrice Anne Consigny ; la journaliste et biographe Sophie Delassein (Le Nouvel Observateur) ; la romancière et dramaturge Joffrine Donnadieu ; la philosophe et essayiste Sophie Galabru ; l’avocat pénaliste et ancien bâtonnier de Paris Pierre-Olivier Sur ; Denis Westhoff, fondateur du Prix Françoise Sagan ; ainsi que la dessinatrice et peintre Aline Zalko.
Lors de l’édition précédente, le jury avait distingué Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-sol), couronné comme « le plus beau roman du printemps ».
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Françoise Sagan 2026
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Deux ouvrages des éditions Jonglez ont été distingués lors des NATJA Travel Media Awards, un concours organisé chaque année par la North American Travel Journalists Association (NATJA) pour récompenser les meilleures productions journalistiques et éditoriales consacrées au voyage.
10/03/2026, 14:23
Les clubs de lecture des Rendez-vous du premier roman ont livré leur verdict. Après plusieurs mois de lectures et de débats, les participants ont distingué Amiante de Sébastien Dulude (La Peuplade) et La Saison du silence de Claire Mathot (Actes Sud). Les deux ouvrages arrivent en tête des votes parmi les sélections canadienne et internationale.
09/03/2026, 17:08
Le festival des Imaginales, consacré aux littératures de l’imaginaire, se tiendra du 28 au 31 mai 2026 à Épinal (Vosges). À l’occasion de cette 25ᵉ édition, l’événement a sélectionné 25 auteurs pour participer aux rencontres auteurs-éditeurs. Le festival annonce également la création d’un label, « Jeunes Talents des Imaginales », destiné à distinguer les primo-romanciers publiés à l’issue de ce dispositif.
09/03/2026, 17:08
Le jury du Prix du Livre France Musique Claude Samuel a dévoilé sa sélection 2026 : quinze ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles, choisis parmi 102 publications parues en 2025. Quatre lauréats seront annoncés le lundi 30 mars 2026 à 19 heures à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Les auteurs récompensés seront ensuite invités dans l’émission Relax ! de Lionel Esparza sur France Musique.
09/03/2026, 15:58
Les romanciers Enguerrand Guépy et Matthieu Falcone lancent le prix littéraire du Roi René, dont la première édition sera remise début juin 2026 à Aix-en-Provence. Doté de 3000 euros, il distinguera une œuvre de fiction en langue française publiée depuis la rentrée littéraire d’août 2025. Le prix s’appuie sur un jury composé de cinq personnalités issues du monde culturel et littéraire.
09/03/2026, 10:43
En Espagne, le Premio Azorín de Novela 2026 revient à Pablo Álvarez López pour La necesidad de amar, un texte qui propulse sur le devant de la scène un professionnel déjà bien connu du monde du livre. Éditeur, agent littéraire et fondateur de l’agence Editabundo, l’auteur s’impose avec un premier roman dans un palmarès qui compte parmi les distinctions les plus visibles de la fiction en langue espagnole. Le prix, organisé par la Députation d’Alicante avec Planeta, est doté de 45.000 euros.
06/03/2026, 12:38
Le Prix suisse du livre jeunesse a révélé la liste des cinq ouvrages finalistes de son édition 2026. Sélectionnées parmi 98 titres proposés par 62 maisons d’édition, ces œuvres témoignent de la richesse et de la diversité de la création littéraire destinée aux enfants et aux adolescent·e·s en Suisse.
05/03/2026, 15:01
L’association La Plume de Paon a dévoilé la sélection 2026 de son Prix du Public francophone du livre audio et du Grand Prix du livre audio. Les lauréats seront récompensés au Centre national du livre le 1er juillet.
04/03/2026, 16:52
Avec plus de 1800 votes enregistrés, la sixième édition du Prix VLEEL dévoile ses lauréats pour l’année 2025. Le roman Les promesses orphelines de Gilles Marchand, publié aux éditions Aux forges de Vulcain, arrive en première position. Ce prix, issu des rencontres littéraires organisées en ligne par la plateforme VLEEL, met en lumière auteurs et maisons d’édition indépendantes ayant participé à ces échanges au cours de l’année.
04/03/2026, 13:21
À Saint-Quentin-en-Yvelines, deux librairies partenaires du Prix des Visionnaires font bien plus que présenter une sélection : elles en font un espace de débat. Pour Laurent Garin et Caroline Chardaire, un livre visionnaire ne prédit pas forcément l’avenir — il apprend d’abord à regarder autrement le monde d’aujourd’hui.
03/03/2026, 16:07
Le 57e Prix Maison de la Presse franchit une nouvelle étape. Sous la présidence de Maïtena Biraben, les membres du jury ont communiqué aux éditeurs concernés les noms des 13 titres retenus parmi la centaine d’ouvrages reçus.
03/03/2026, 14:10
Créé en 2020, le Prix littéraire du Barreau de Marseille est né de l’association entre le Barreau de Marseille et le festival Oh les beaux jours !. Il distingue chaque année un auteur ou une autrice dont l’ouvrage - fiction ou non-fiction - aborde un sujet en résonance avec les préoccupations professionnelles ou éthiques des avocats : questions de société, famille, travail, droits humains…
03/03/2026, 13:21
Le Prix Littéraire La Perle a dévoilé la liste officielle de ses finalistes 2026. Le jury a retenu des parcours et des œuvres qui, selon ses membres, incarnent pleinement « l’exigence et les valeurs portées par le Prix La Perle ».
02/03/2026, 18:04
Après avoir distingué Émilie Desvaux en 2025 pour Le ciel de Tokyo (Rivages) et Hemley Boum en 2024 pour Le rêve du pêcheur (Gallimard), le Prix littéraire des Sciences Po dévoile sa longue liste 2026. Neuf romans francophones, sélectionnés parmi les 363 titres de la rentrée d’hiver, composent une liste qui, selon les organisateurs, témoigne d’une littérature « qui n’hésite pas à s’emparer de thèmes très actuels et polémiques » et qui manifeste « la vitalité de la langue française ».
02/03/2026, 13:16
Le Prix de la Contre-Allée 2026 a été décerné à Asma Mhalla pour son livre Cyberpunk. Le nouveau système totalitaire, un essai publié aux Editions du Seuil en 2025. Asma Mhalla l’a emporté à la majorité absolue des suffrages au deuxième tour de scrutin.
02/03/2026, 10:42
Le Prix Hermanos Argensola compte parmi les distinctions poétiques historiques en Espagne et cette année à Barbastro, dans la province de Huesca, son ampleur donne le tournis : 661 recueils adressés, auxquels s'ajoutent (dotation 10.000 €) et 741 textes candidats au prix du roman Cité de Barbastro (dotation 20.000 €). 1402 texte originaux, soit une centaine de mieux que pour l'édition 2025 de ce concours littéraire.
28/02/2026, 16:13
L'édition 2026 du Prix de littérature de l'Union européenne (EUPL) devra départager 14 romans publiés dans autant de pays, sélectionnés par des institutions littéraires locales. Chaque année, la récompense distingue des auteurs émergents issus de pays membres, en se donnant pour mission de les faire connaitre plus largement.
27/02/2026, 12:30
Le Prix du Livre Humaniste Muma revient pour une deuxième édition. Cette distinction littéraire française récompense une œuvre qui porte haut trois valeurs mises en avant par le mouvement Muma : le discernement, la dignité et l’effort librement consenti.
26/02/2026, 17:08
Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2026, parrainé par le journaliste Thomas Sotto et soutenu par le sociologue et philosophe Edgar Morin, mobilise cette année encore 6200 élèves de CP à travers la France. Organisé par l’association Coup de Pouce en partenariat avec la chaîne Gulli, ce prix littéraire jeunesse fête sa 20e édition et s’impose comme un temps fort des dispositifs périscolaires de soutien à la lecture.
25/02/2026, 18:33
Le jury du Prix des Libraires a dévoilé la première sélection de l’édition 2026 : 10 romans français et 6 romans étrangers. Le vote des libraires indépendants se tiendra du 9 mars au 11 avril. Les finalistes seront annoncés le 15 avril et les lauréats le 6 mai 2026, lors d’une soirée organisée au Centre national du livre (CNL).
25/02/2026, 10:38
La longue liste, à ne pas confondre avec la longue marche, du International Booker Prize 2026 a été dévoilée ce mardi 24 février. Treize ouvrages traduits en anglais, issus de onze langues et représentant quatorze nationalités, sont en compétition pour cette édition qui marque les dix ans du prix dans sa formule actuelle.
24/02/2026, 18:22
Le Prix des libraires du Québec annonce la nomination de Mélissa Boudreault, libraire et co-propriétaire de la librairie jeunesse Le Renard perché, à titre d’ambassadrice pour l’édition 2026. Elle se joint à Audrey Martel, de la librairie L’Exèdre, qui poursuit son engagement au sein de la campagne.
24/02/2026, 16:06
Le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 sera remis le 25 juin 2026 à Monaco, dans le cadre de la Semaine PhiloMonaco. La distinction s’inscrit dans les activités des Rencontres Philosophiques de Monaco et met à l’honneur un ouvrage de philosophie publié en langue française et paru au cours de l’année civile précédant son attribution.
23/02/2026, 18:33
Les candidatures sont ouvertes pour rejoindre le jury public des Prix Roman et Essai France Télévisions 2026. Augustin Trapenard, président des deux distinctions, invite les lectrices et lecteurs passionnés à participer à cette nouvelle édition et à vivre « une aventure littéraire et humaine » aux côtés d’autres lecteurs venus de toute la France.
23/02/2026, 14:01
Les lauréats et lauréates du Prix Libr’à Nous 2026 ont été annoncés lors de la soirée de remise des prix, organisée le vendredi 20 février 2026. L’association Libr’à Nous, qui réunit des libraires francophones, distingue chaque année des coups de cœur dans sept catégories, parmi les livres parus de janvier à fin novembre de l’année précédant le prix.
23/02/2026, 12:57
Six titres ont été sélectionnés pour concourir à la 7e édition du Prix du Livre Nohée. Cette sélection rassemble des romans et récits en langue française, parus en 2025 et lors de la rentrée de janvier 2026, inscrits dans le thème « famille et transmission ».
23/02/2026, 11:57
Le jury du 39e Prix Jean Freustié, abrité par la Fondation de France, a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026 avec onze ouvrages en lice. Une seconde sélection de trois titres sera annoncée le 24 mars et le prix sera remis le 27 avril. Doté de 25.000 €, il distingue un ouvrage en prose de langue française écrit par « un auteur prometteur » ou « un écrivain n’ayant pas fait l'objet d'un des grands prix
littéraires d'automne ».
23/02/2026, 10:30
Le jury du Prix de poésie Sirène Lapérouse a dévoilé, le 17 février, la première sélection de sa deuxième édition. Huit ouvrages de poésie contemporaine francophone restent en compétition. Le lauréat sera connu le 14 avril, à Paris.
20/02/2026, 16:41
À la suite de délibérations menées le lundi 16 février dernier, le 10e Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art a salué l'ouvrage collectif Nicolas Pineau 1684-1754, un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg, dirigé par Bénédicte Gady, Turner Edwards et François Gilles, publié par les éditions Le Passage. Le Prix Gazette Drouot 2026, lui, est revenu à Karine Lacquemant.
19/02/2026, 19:30
L’Hôtel Flaubert, à Trouville-sur-Mer, annonce l’ouverture de la quatrième édition du Prix Flaubert, rendez-vous désormais installé dans le paysage des distinctions littéraires. Après la troisième édition, qui a couronné Florence Seyvos pour Un perdant magnifique (Éditions de l’Olivier), le prix revient en 2026 avec une nouvelle sélection et une remise prévue le 22 mai à l’Hôtel Flaubert.
19/02/2026, 15:47
Le Prix Landerneau Polar 2026 des Espaces Culturels E.Leclerc a dévoilé ses cinq romans finalistes. Cette édition est présidée par le journaliste et animateur Bruce Toussaint, qui succède à Alice Pol, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc.
19/02/2026, 15:23
À partir du 10 mars et jusqu’au 13 avril, la RATP ouvre les candidatures de son Grand Prix Poésie. Ouvert à tous, le concours permettra aux lauréats de voir leur texte affiché dans le métro parisien durant l’été. Cette année, le jury sera présidé par le chorégraphe Benjamin Millepied.
19/02/2026, 12:03
L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne le Grand Prix suisse de littérature 2026 à l’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens. La plus haute distinction littéraire du pays salue l’ensemble de son œuvre. L’annonce a été faite à Berne le 19 février 2026.
19/02/2026, 11:07
Le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres (SGDL) ont envoyé le faire-part de naissance d'une nouvelle récompense, le Prix Arsène du polar francophone. Celui-ci saluera chaque année un polar ou roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, choisi parmi une sélection de 5 titres.
19/02/2026, 10:19
La 27ᵉ édition du Prix des Romancières entre dans sa phase décisive. Réuni le 18 février dans le salon André Gide du Bistrot de Paris, le jury a dévoilé la deuxième sélection du prix, qui distingue chaque année une œuvre en prose de langue française susceptible de toucher un large public par son caractère universel.
18/02/2026, 17:11
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire
Commenter cet article