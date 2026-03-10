La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture

Plusieurs invités viendront partager leurs convictions, leurs travaux ou leurs initiatives pour rappeler combien lire reste un acte essentiel, structurant et émancipateur.

L’émission donnera notamment la parole à Danièle Sallenave, écrivaine et membre de l’Académie française, engagée depuis de nombreuses années dans la promotion de la lecture.

À travers son association Silence on lit !, elle œuvre à replacer les livres au centre de la vie quotidienne. Son initiative phare consiste à encourager un quart d’heure de lecture quotidien, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, que ce soit à l’école, à la maison ou sur les lieux de travail.

Autre invitée de l’émission : Isabelle Carré, comédienne, réalisatrice et autrice. Elle vient présenter son livre Nos enfants, l’urgence d’agir !, publié chez Robert Laffont, écrit avec la journaliste Delphine Saubaber, lauréate du prix Albert Londres.

Dans cet ouvrage, les deux autrices tirent la sonnette d’alarme face à la dégradation du niveau scolaire, notamment en matière de lecture et d’écriture. Elles y rappellent également le rôle fondamental des mots dans la construction intellectuelle et personnelle des jeunes générations.

Le journaliste, écrivain et membre de l’Académie Goncourt, Pierre Assouline, sera également présent pour évoquer son dernier ouvrage, Tenez-bon (Robert Laffont). Dans ce livre, il explique comment certaines grandes figures de la littérature et de l’histoire — Albert Camus, Simone Veil, Jean Moulin ou encore Alphonse Daudet, avec la célèbre chèvre de Monsieur Seguin — peuvent servir de repères dans les moments difficiles et aider à garder espoir.

La neuropsychologue Sylvie Chokron, directrice de recherche au CNRS, participera elle aussi à cette émission consacrée aux bienfaits de la lecture. Dans son ouvrage Dans le cerveau de... (Les Presses de la Cité), elle analyse le fonctionnement cérébral de nombreuses personnalités et met en lumière l’impact positif de la lecture sur les capacités cognitives. Elle est par ailleurs ambassadrice du Quart d’heure de lecture national, une initiative organisée le 10 mars pour encourager la pratique de la lecture partout en France.

La romancière Clémentine Beauvais, très appréciée du jeune public, viendra évoquer la question de la transmission du goût de lire. Récompensée par le Prix Sorcières 2016 pour son roman Les petites reines (Sarbacane), elle publiera le 4 mars le troisième tome de sa série jeunesse Pierre Bayard DeteXtive privé – Code Petite Sirène, toujours chez Sarbacane.

Cette nouvelle enquête, destinée aux lecteurs à partir de 12 ans, revisite avec humour et imagination un classique de la littérature jeunesse : La Petite Sirène de Hans Christian Andersen.

Le comédien Lambert Wilson participera également à l’émission. Il évoquera son parcours de lecteur, ainsi que le plaisir de transmettre la passion des livres.

Enfin, l’émission mettra aussi en lumière le rôle des librairies indépendantes dans la promotion de la lecture. Marie-Ève Charbonnier, de la librairie Paroles à Saint-Mandé, expliquera comment le Quart d’heure de lecture national peut aussi se vivre en librairie. Elle organise notamment cette initiative dans sa boutique le mardi 10 mars, ainsi que tout au long du printemps. Elle proposera également une sélection de livres pour commencer ou reprendre l’habitude de lire.

À travers ces témoignages et ces initiatives, La Grande Librairie entend rappeler que la lecture reste un outil essentiel de compréhension du monde, de réflexion et de liberté. Un message simple et direct : ouvrir un livre, c’est déjà commencer à résister à l’appauvrissement du langage et de la pensée.

Crédits photo : Lambert Wilson (La Grande Librairie)

