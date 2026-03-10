Un Cultura à Forbach : “Pourquoi faire ?

Pourquoi Cultura ?

Nous avons appris, il y a maintenant plusieurs semaines, par voie de presse [un article du Républicain Lorrain, NdR], qu’un Cultura allait voir le jour à Forbach.

La promesse est désormais présentée comme un projet central du prochain mandat du maire sortant [Alexandre Cassaro, investi par le parti Les Républicains, NdR].

Alors une question se pose : pourquoi ?

Pourquoi une telle installation, après la fermeture du Chapitre, de la Maison de la Presse, et les difficultés de la Fnac déjà existante ?

Pourquoi mettre un bâton dans les roues à une jeune librairie de moins d’un an ?

Pourquoi mettre en danger plusieurs commerces du centre-ville ?

Pourquoi les leçons du passé ne sont-elles pas écoutées ?

Pourquoi un tel projet, qui tuera l’offre littéraire de proximité et qui, sans aucun doute, finira lui aussi par disparaître, car inadapté à la zone ?

Pourquoi ouvrir un commerce comme Cultura, qui fera baisser notre chiffre d’affaires d’au moins 30 % ?

La librairie est déjà très fragile et ne tient qu’au dévouement de ses deux gérants.

Alors pourquoi ? Dans une économie aussi fragile que celle du livre, pourquoi nous mettre encore davantage en difficulté ?

À ce projet, nous n’avons pas de réponses, seulement des questions : pourquoi faire ?

Le temps démocratique que sont les municipales est le moment d’interpeller nos élus sur leurs engagements. Un choix doit être fait : soit le commerce de proximité, soit les grands groupes périphériques d’un autre temps.

Cette installation impactera l’avenir : des boutiques risquent de ne pas trouver de repreneur face à une concurrence trop forte, alors même que les temps sont déjà loin d’être simples pour tout le monde. Mais elle freinera aussi de possibles ouvertures : une papeterie de proximité, un disquaire, ou autres.

Cultura sera le signe de l’étouffement progressif de l’offre culturelle. La cohabitation n’existe pas, elle n’est pas réaliste.

Nous vous renvoyons au combat des libraires de Saint-Étienne, qui ont obtenu l’annulation d'un projet similaire. Et pourtant, Saint-Étienne possède un nombre important de librairies et une population bien plus élevée que Forbach !

Le chantage à l’emploi est lui aussi irréel. Ne sommes-nous pas, nous aussi, des travailleurs ? Pourquoi ne pas laisser les petites structures se développer pour qu’elles puissent, elles aussi, embaucher plus tard ?

Quid de notre engagement dans la vie culturelle forbachoise, à travers nos événements et nos collaborations ? D’un côté, nous sommes mis en danger, de l’autre, on nous demande nos compétences, notamment pour l’organisation du salon du livre.

Notre porte est ouverte : quel est l’avenir proposé à la librairie, et plus globalement aux commerces de proximité installés à Forbach, touchés par cette installation, qui engendrera une perte de chiffre d’affaires mais aussi de passage en cœur de ville ?

Alors, mesdames et messieurs les candidates et candidats à la mairie de Forbach : quelle solution proposez-vous pour les commerçants directement ou indirectement touchés par cette installation ?

La Librairie-Pâtisserie Autonome, 69 Rue Nationale à Forbach

NdR : Les auteurs de cette tribune indiquent avoir « rencontré les gérants de Planète Laser et Muller Encadrements », deux commerces de Forbach « qui apportent leur soutien à la démarche ».

Photographie : Vue de Forbach (illustration, Dāvis Kļaviņš, CC BY-NC-SA 2.0)

