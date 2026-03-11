Avec Brûle bébé, Matthieu Barbin raconte une trajectoire artistique et intime

Dans Brûle bébé, Alex grandit en périphérie de Bordeaux auprès d’une mère dont la présence marque profondément sa manière de voir le monde. Très tôt, la danse devient pour lui un espace décisif : le corps y cherche sa propre manière de s’exprimer. Cette pratique agit comme un déplacement, l’entraînant hors de son environnement initial et vers d’autres univers artistiques.

Du hip-hop à la formation académique, de la scène parisienne au théâtre d’avant-garde, en passant par la danse classique et l’univers du drag, son parcours se construit à travers des passages successifs entre différents milieux. Ces expériences nourrissent progressivement un regard artistique et une conscience de soi qui prennent forme dans la création.

À la croisée du roman d’apprentissage et de l’autofiction, le livre raconte l’éveil d’un jeune homme à son identité queer et à sa puissance créative. Mais cette transformation s’accompagne d’une distance grandissante avec son milieu d’origine : l’émancipation artistique et personnelle accentue la fracture avec la famille et l’environnement social.

Le récit adopte un style marqué, alternant entre une écriture réaliste et des passages qui s’ouvrent davantage à l’imaginaire. Cette tension accompagne la métamorphose du personnage et interroge la manière dont une identité artistique peut émerger à travers le mouvement, les contradictions et la transgression.

Artiste protéiforme, Matthieu Barbin est danseur, comédien et performeur. Sous le nom de Sara Forever, il s’est fait connaître du grand public lors de la deuxième saison de Drag Race France, dont il a été finaliste.

Son parcours artistique l’a également conduit à collaborer avec plusieurs figures de la scène contemporaine, parmi lesquelles Boris Charmatz, Liz Santoro, Pierre Godard, Marlène Saldana et Jonathan Drillet. Son spectacle Dynasties est actuellement présenté dans différents théâtres en France.

