Tables rondes, lectures musicales, installations : Genève fête les 40 ans de son salon du livre

Pendant cinq jours, les visiteurs pourront découvrir des animations inédites, des clins d’œil à l’histoire du salon et des propositions imaginées spécialement pour cet anniversaire, en dialogue avec la programmation générale.

Un espace immersif dédié aux 40 ans du salon

Au cœur de l’événement, l’espace « 40e » proposera une scénographie immersive conçue pour retracer l’histoire du salon et inviter les visiteurs à y participer activement.

Plusieurs installations rythmeront cet espace :

un gâteau d’anniversaire géant, à la fois œuvre artistique et assise conviviale pour faire une pause ou feuilleter un livre ;

une plongée visuelle dans l’histoire du salon, mettant en dialogue la première affiche de 1987 avec celle de 2026 ;

une œuvre participative en art filaire, où les visiteurs pourront tisser des fils de couleurs pour faire apparaître des mots liés à l’univers du livre ;

un parcours ludique et interactif, ponctué de quiz, d’énigmes et d’un concours quotidien ;

un photobooth anniversaire, pour repartir avec un souvenir de cette édition spéciale.

Pensé comme un lieu à explorer et à partager, cet espace entend symboliser les liens tissés au fil des décennies entre auteur·rices, lecteur·rices et œuvres.

Tables rondes et regards sur l’avenir

Deux rencontres majeures viendront également ponctuer cette programmation anniversaire. La première, « 40e édition : histoire et coulisses du salon », se tiendra le 18 mars et réunira l'éditeur et fondateur du Salon du livre de Genève Pierre-Marcel Favre, le journaliste Jean-Clément Texier, et la fondatrice des éditions jeunesse La Joie de lire, Francine Bouchet, qui reviendront sur les moments marquants de l’événement.

La seconde, organisée le 22 mars, portera sur l’avenir du salon. Intitulée « 40e édition : le salon du livre de Genève aujourd’hui et demain : mission et enjeux », elle rassemblera la présidente du groupe éditorial Libella et figure de l’édition européenne Vera Michalski, le directeur des Presses polytechniques et universitaires romandes Lucas Giossi, le co-directeur des éditions Zoé Yannick Stiassny, et le directeur de l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes Alain Bittar, pour discuter des perspectives et des défis de la manifestation.

Quand littérature et musique se rencontrent

La programmation anniversaire fera également dialoguer les mots et la musique grâce à une série de performances hybrides organisées sur la scène des loges.

Parmi les moments annoncés :

Julie Depardieu, accompagnée au piano par Juliette Granier, proposera le 19 mars une lecture hommage à Marguerite Duras ;

Douglas Kennedy et le pianiste de jazz Laurent de Wilde croiseront littérature et musique le 20 mars ;

Agnès Desarthe et Laura Ulonati partageront une rencontre accompagnée du oud d’Ahmed Khorshid le 21 mars ;

David Foenkinos dialoguera avec Eleonora Galasso autour des bandes-son de ses romans ;

une lecture des poèmes d’Hélène Dorion sera proposée le 22 mars par Magali Bossi et Juliette Granier ;

enfin, Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos et écrivain, offrira une performance mêlant lecture et chanson avec Mike Ponton.

Entre mémoire collective et nouvelles perspectives, cette 40e édition se veut à la fois un hommage à l’histoire du salon et une ouverture vers les formes futures de la rencontre entre auteurs et lecteurs.

Le détail de la programmation anniversaire est à découvrir ici.

À LIRE - Les invités d’honneur du Salon du livre de Genève dévoilent leurs cartes blanches

L’ensemble de la programmation du Salon du livre de Genève 2026 est consultable ici.

Crédits photo : @Pierre Albouy - Salon du livre 2025

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com