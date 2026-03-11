Romance challenge : quand une passionnée de BookTok cherche l’amour comme dans les livres

Irène s’est fait une réputation sur les réseaux sociaux grâce à son expertise en matière de romance. Sur BookTok, où des centaines de milliers d’abonnés suivent ses recommandations, elle analyse les intrigues sentimentales et décortique les tropes du genre. Pourtant, lorsqu’il s’agit de sa propre vie amoureuse, la théorie ne suffit plus.

L’entrée à l’université lui apparaît alors comme l’occasion idéale pour vivre enfin une histoire comparable à celles qu’elle lit sans relâche. Elle élabore un plan précis : utiliser les ressorts narratifs qu’elle connaît par cœur pour trouver l’homme de sa vie. Entre « instalove », proximité forcée ou rivalité amoureuse, Irène espère transformer la fiction en réalité.

Mais la situation se complique avec Aiden, son rival sur Bookstagram. Le jeune homme critique régulièrement ses lectures et semble prendre un certain plaisir à contester ses choix littéraires. Leur relation, faite de désaccords et de piques, pourrait bien ressembler à l’un des schémas romantiques qu’Irène affectionne tant.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Autrice de plusieurs romances saluées par la critique et par les lecteurs, Susan Lee s’est d’abord orientée vers une carrière dans les ressources humaines. Elle s’est ensuite tournée vers l’écriture, qu’elle considère comme un moyen plus direct d’explorer les relations humaines et les évolutions personnelles. Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture d’histoires sentimentales.

Par Clotilde Martin

