Jean-François Piège, président d’honneur du Festival du Livre gourmand 2026

Le Festival du Livre gourmand revient à Périgueux pour un nouveau rendez-vous consacré aux liens entre cuisine et littérature. Pendant trois jours, chefs, auteurs, éditeurs et amateurs de gastronomie se retrouveront autour d’échanges, de démonstrations et de séances de dédicaces.

L’édition 2025 avait marqué un record de fréquentation avec près de 24.000 visiteurs. Une centaine de chefs, auteurs et éditeurs avaient participé aux différentes rencontres et animations proposées dans la ville. Cette vingtième édition était présidée par le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire.

La manifestation rassemble également de nombreux exposants autour du Village des saveurs. Rencontres-débats, dégustations, ateliers culinaires et animations destinées aux enfants rythment la programmation, aux côtés de la remise de trois prix littéraires consacrés à l’édition gastronomique.

Jean-François Piège, président d’honneur

Pour l’édition 2026, le chef Jean-François Piège assurera la présidence d’honneur du festival. Originaire de la Drôme, il s’est formé dans plusieurs établissements prestigieux avant de devenir chef d’Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris.

Il dirige ensuite le restaurant Les Ambassadeurs, à l’hôtel du Crillon, où il obtient deux étoiles au Guide Michelin. Sa cuisine accorde une place centrale aux produits et s’inscrit dans une approche de la gastronomie française fondée sur la valorisation de l’ingrédient.

Au fil de sa carrière, Jean-François Piège a développé un ensemble d’adresses aux identités culinaires différentes. Il est aujourd’hui à la tête de plusieurs restaurants, principalement à Paris, mais aussi dans d’autres régions et à l’international.

Un parcours entre restaurants et livres de cuisine

Avec son épouse Élodie, le chef ouvre en 2014 le restaurant Clover à Saint-Germain-des-Prés. L’année suivante, ils deviennent propriétaires du Grand Restaurant, présenté comme un laboratoire de création gastronomique, qui obtient deux étoiles Michelin en 2016.

D’autres établissements viennent ensuite compléter cet ensemble, parmi lesquels Clover Grill, consacré à la cuisson à la braise, et La Poule au Pot, institution parisienne reprise par le chef en 2018. L’activité se développe également hors de la capitale avec l’ouverture de Clover Gordes dans le Luberon en 2019.

Plus récemment, Jean-François Piège a étendu son activité à l’international et dans l’hôtellerie de luxe. En 2024, il prend les rênes du restaurant Jardin Tropezina au Château de la Messardière à Saint-Tropez et inaugure la même année La Terrasse au Selman Marrakech, avant d’y ouvrir en 2025 un second restaurant, Sabo.

Une programmation centrée sur la transmission

Parallèlement à son activité de restaurateur, Jean-François Piège entretient un lien étroit avec l’édition culinaire. Bibliophile, il est également auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la cuisine.

Au total, il a publié dix-huit livres, parmi lesquels Le Grand Livre du Grand Restaurant et Ma cuisine française à La Poule au Pot, tous deux parus en 2025.

La programmation prévoit des rencontres avec des auteurs, des démonstrations et des ateliers ouverts au public, dont une partie destinée aux enfants. L’événement réunit également des exposants et professionnels du secteur autour du Village des saveurs, tout en proposant des débats et animations culinaires tout au long du week-end.



