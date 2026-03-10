Les éditions Jonglez distinguées pour leurs guides de voyage insolites

Dans la catégorie Livre de voyage, le guide Washington insolite et secrète, de Sharon Pendana, a remporté le Gold Award, tandis que Détroit, l’autre guide, de Margot Guicheteau, a été distingué par un Bronze Award. Une double récompense qui met en lumière l’approche éditoriale de la maison, fondée sur l’exploration de lieux méconnus et d’expériences inattendues dans les grandes villes.

Dans Washington insolite et secrète, on croise notamment une sculpture grotesque de Dark Vador sur une église, une chaise géante, le plus long escalator en mouvement de l’hémisphère occidental, ou encore le plus ancien aéroport du monde toujours en activité.

Autre titre distingué, Détroit, l’autre guide de Margot Guicheteau a obtenu le Bronze Award dans la même catégorie. Le livre explore la ville américaine à travers une sélection d’expériences originales et inattendues.

Parmi les propositions : se détendre dans un banya russe, déguster un cheesecake basque dans une ancienne caserne de pompiers, assister à un concert secret dans un temple franc-maçon ou encore s’essayer au feather bowling, une discipline traditionnelle importée par les immigrants belges.

Organisés par la North American Travel Journalists Association, fondée en 1991, les NATJA Travel Media Awards distinguent chaque année des publications, journalistes, photographes et organisations touristiques pour la qualité de leurs contenus liés au voyage. Les récompenses couvrent de nombreuses catégories – articles, photographies, podcasts, vidéos ou encore livres – et sont attribuées par un jury composé de professionnels du journalisme et d’enseignants spécialisés.

Le palmarès complet des NATJA Travel Media Awards, majoritairement anglophone, c'est ici.

Thomas Jonglez est un éditeur et voyageur français à l’origine des éditions Jonglez, spécialisées dans les guides de voyage insolites. L’idée de son premier livre naît en 1995 à Peshawar, au Pakistan, lors d’un long périple de sept mois reliant Pékin à Paris sans prendre l’avion. Durant ce voyage, il traverse notamment le Tibet, l’Iran ou le Kurdistan, en bus, train, bateau, vélo ou à pied.

De retour dans sa ville natale, il consacre deux années à parcourir presque toutes les rues de Paris pour écrire, avec un ami, un premier guide consacré aux lieux secrets de la capitale. Après une parenthèse professionnelle de plusieurs années dans la sidérurgie, il revient à sa passion pour l’exploration urbaine et fonde les éditions Jonglez en 2003, avant de s’installer à Venise en 2006.

En 2013, il entreprend un nouveau voyage familial de six mois entre l’Europe et l’Amérique du Sud, passant notamment par la Corée du Nord, la Micronésie, les îles Salomon, l’île de Pâques, le Pérou et la Bolivie. Aujourd’hui installé à Berlin avec sa famille, Thomas Jonglez dirige une maison d’édition dont les guides sont publiés en neuf langues et diffusés dans plus de 35 pays, consacrés à la découverte de lieux méconnus et d’expériences inattendues à travers le monde.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com