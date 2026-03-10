Foire du Livre de Londres : un livre vide pour pointer les “vols” de l'IA

La Foire du Livre de Londres, important rendez-vous professionnel de l'édition mondiale, a ouvert ses portes ce mardi 10 mars, et les refermera ce jeudi 12 au soir. Éditeurs et auteurs mènent une campagne pour interpeler le gouvernement sur l'encadrement des technologies liées à l'intelligence artificielle générative. Transparence et compensation quant à l'utilisation des œuvres sont au cœur des revendications.
Le 10/03/2026 à 15:54 par Antoine Oury
Don’t Steal This Book est un ouvrage bien particulier, qui compte environ 10.000 auteurs, mais aucune trame narrative, pas de situation initiale ni de dénouement. Aucun chapitre non plus, et les seuls mots que l'on y trouve sont les noms des « contributeurs » et « contributrices ». Sous-titré « Un plaidoyer pour les auteurs », le volume est en réalité le support d'une campagne menée à l'occasion de la Foire du Livre de Londres.
La Publishers Association, organisation patronale des éditeurs britanniques, et la Society of Authors, qui représente les auteurs de l'écrit outre-Manche, se sont associées autour de cette initiative, imaginée par Ed Newton-Rex. Compositeur, il s'est intéressé, à titre personnel, aux éventuels apports de l'intelligence artificielle dans son processus créatif, a travaillé pour Stability AI, mais a également fondé la société à but non lucratif Fairly Trained.
Cette dernière s'est donné pour mission de certifier les modèles de langage entraînés de manière « éthique », à partir d'œuvres et de données obtenues légalement, avec l'accord des ayants droit — et pas forcément des créateurs eux-mêmes, une précision importante.
Pour l'instant, les développeurs d'outils basés sur l'intelligence artificielle générative titulaires de la fameuse certification sont assez rares. Endel, Infinite Album, Splash ou Tuney en font partie, mais leur popularité n'égale pas celle d'autres services, dont le fameux et très critiqué Suno, qui permet de générer des morceaux musicaux.
L'initiative Don’t Steal This Book, comme la certification de Fairly Trained, vise les pratiques particulièrement discutables d'un certain nombre de sociétés derrière des modèles de langage et des intelligences artificielles génératives. En effet, pour concevoir ces outils et les rendre plus efficaces, ces développeurs les « entraînent » à l'aide de gigantesques volumes de données.
Ces dernières sont constituées de pages web, mais aussi d'œuvres artistiques, injectées via d'énormes corpus au sein des grands modèles de langage. Or, pour se procurer ces données, certaines sociétés ont eu recours à des méthodes dénuées d'éthique, en utilisant par exemple des bases de données pirates, constituées d'œuvres illégalement diffusées en ligne, sans l'accord des ayants droit ni compensation versée aux créateurs et créatrices.
Parallèlement, les éléments générés avec ces outils viennent parfois concurrencer les œuvres originales, puisqu'elles sont basées sur leurs caractéristiques. Pour les artistes, l'arnaque est donc double : les voici dépouillés de leurs droits, puis de leur œuvre elle-même...
Aux États-Unis, mais aussi en Europe, les industries créatives ne sont pas restées inactives, en particulier les auteurs, qui ont été parmi les premiers à se tourner vers les tribunaux. Plusieurs plaintes sont actuellement examinées, notamment une, en France, déposée par le Syndicat national de l'édition contre la multinationale Meta.
À LIRE - Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
En face, les multinationales et développeurs d'IA, comme Meta, mais aussi OpenAI (Microsoft) ou Nvidia, font valoir le fair use [usage loyal, qui justifie certains contournements du copyright aux États-Unis, NdR] ou une exception européenne au droit d'auteur au titre de la fouille de textes et de données à des fins de recherche.
Une ligne de défense peu à peu mise à mal par les tribunaux : en novembre 2025, le tribunal régional de Munich avait jugé que ChatGPT (OpenAI, Microsoft) ne pouvait pas se prévaloir de cette exception européenne pour reproduire et exploiter des paroles de chansons.
La distribution des exemplaires de Don’t Steal This Book, à la Foire du Livre de Londres, s'inscrit dans une stratégie des ayants droit et des artistes pour inciter le gouvernement britannique à encadrer les usages des données par les développeurs d'IA.
Depuis plusieurs mois, les industries culturelles britanniques appellent le gouvernement à ne pas prévoir une exception au copyright pour l'entrainement des IA génératives, mais, au contraire, à contraindre les entreprises du secteur à acquérir des licences d'exploitation. Ces dernières supposeraient l'accord des ayants droit, mais aussi le versement d'une compensation, ensuite répartie entre ayants droit et créateurs.
Début mars, la commission des communications et du numérique de la Chambre des lords a publié un rapport recommandant plutôt au gouvernement d'opter pour la seconde voie. Si l'avenir des industries créatives préoccupe, l'argument de l'innovation pèse aussi sur les responsables publics, tandis que les entreprises de la tech usent également de leur capacité de lobbying.
À LIRE - Amazon, Microsoft, Fnac-Darty... Les lobbys des multinationales à l'assaut du livre
Le gouvernement britannique a assuré vouloir aboutir à « un droit d'auteur qui respecte et protège la créativité humaine, digne de confiance et qui favorise l'innovation ». Parmi les hypothèses de travail, l'une a suscité une levée de boucliers de la part des secteurs créatifs : l'instauration d'une exception au droit d'auteur pour la fouille de données dans un but de « recherche commerciale », qui laissait craindre une aubaine pour les multinationales de la tech.
Parmi les auteurs et autrices que l'on trouve dans les pages de Don’t Steal This Book, quelques grands noms, dont Mick Herron, Malorie Blackman, Alan Moore ou Kazuo Ishiguro, mais surtout des milliers de créateurs moins connus, dont les revenus plus précaires sont aussi plus menacés par l'absence d'encadrement de l'IA générative.
Auprès du Guardian, Ed Newton-Rex affirme que l'industrie de l'intelligence artificielle « s'est construite sur un travail volé, obtenu sans autorisation ni paiement ». Il poursuit : « Ce crime n'est pas sans victime. Les intelligences artificielles génératives sont en concurrence directe des auteurs des œuvres qu'elles ont exploitées, et volent leur rémunération. »
Il ne s'agit pas de la première campagne d'Ed Newton-Rex sur ce thème, puisqu'il était déjà derrière l'album Is This What We Want ?, sorti le 25 février 2025 chez Virgin. Celui-ci s'appuyait sur le même principe, en réunissant 12 morceaux silencieux, dont les titres formaient la phrase « The British Government must not legalise music theft to benefit AI companies » (« Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de la musique par les entreprises d'IA »).
À la Foire du Livre de Londres, la distribution d'un millier d'exemplaires de Don’t Steal This Book s'accompagne de la présentation d'une plateforme d'acquisition de licences, pour mettre en relation éditeurs et sociétés développeuses d'IA générative. Une proposition qui soulève une autre question, par ailleurs débattue outre-Manche : comment les revenus tirés de ces licences doivent-ils être répartis entre éditeurs et auteurs ?
Photographie : La Foire du Livre de Londres, en 2019
