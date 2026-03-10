Après près de 20 ans chez Bragelonne, Claire Renault Deslandes ouvre un nouveau chapitre

« Travailler chez Bragelonne depuis ses débuts a été exaltant, souvent drôle, parfois épuisant (ou l’inverse !) », explique-t-elle encore, évoquant l’impact qu’a eu cette aventure éditoriale sur sa trajectoire. « Bragelonne a eu mille visages, et je suis heureuse d’en avoir connu, voire initié, la plupart. »

Durant les vingt années passées par Claire Renault Deslandes chez Bragelonne, la maison a connu une période de forte croissance mais aussi plusieurs transformations et épisodes marquants. Fondé en 2000 par Stéphane Marsan et Alain Névant, l’éditeur s’est imposé comme un acteur majeur de l’imaginaire en France en construisant progressivement un groupe autour de plusieurs labels — Milady, Hauteville, Castelmore, HiComics ou encore Mangetsu — et en diversifiant ses activités vers le numérique, les licences et les jeux de société.

Cette phase d’expansion a été accompagnée d’évolutions importantes dans la structure du groupe, notamment avec le rapprochement avec Hachette Livre, qui aboutit à l'intégration de Bragelonne dans le groupe en 2022. Entre-temps, la maison a également traversé une crise interne en 2021, après la publication d’une enquête de Mediapart visant son fondateur Stéphane Marsan, accusé par plusieurs femmes du secteur de comportements sexistes et déplacés.

L’affaire entraîne un changement de gouvernance : Marsan quitte ses fonctions, Bernard Chaussegros prend la présidence du groupe et Claire Renault Deslandes est alors nommée directrice des publications.

Près de vingt ans à des postes clés

Arrivée dans la maison au milieu des années 2000, Claire Renault Deslandes a occupé successivement plusieurs fonctions éditoriales importantes. Elle débute comme responsable éditoriale et directrice des traductions, avant de devenir directrice éditoriale, puis directrice de collection.

Entre 2009 et 2017, elle dirige notamment la collection Milady Graphics, consacrée aux comics, artbooks et romans graphiques. Sous sa direction paraissent plus d’une centaine de titres, parmi lesquels Locke & Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley ou encore des œuvres de Warren Ellis et Bryan Talbot.

Elle prend ensuite la direction du département numérique du groupe Bragelonne, supervisant notamment les collections SNARK et EMMA, ainsi que les contrats numériques du catalogue. À partir de 2017, son périmètre s’élargit encore : elle pilote le pôle Image et la publication numérique, avec la responsabilité de plusieurs labels et secteurs éditoriaux, parmi lesquels les comics HiComics, les mangas Mangetsu, la jeunesse et young adult (Castelmore, Big Bang, Fibs), les beaux-livres ou encore les licences éditoriales.

En 2021, Claire Renault Deslandes devient donc directrice de la publication du groupe, avec la supervision des départements éditoriaux de littérature adulte - imaginaire, suspense, fiction historique ou romance - mais aussi de la littérature jeunesse et des ouvrages illustrés.

De nouveaux projets en préparation

Au-delà des projets éditoriaux, l’éditrice insiste sur l’importance des rencontres qui ont jalonné ce parcours. « À l’heure de tourner la page, les rencontres sont les souvenirs les plus mémorables : collègues, auteurs, partenaires, agents, éditeurs, illustrateurs, traducteurs, correcteurs… avec qui j’ai eu plaisir à travailler, échanger, débattre. » Ces collaborations constituent, selon elle, « le plus bel héritage » de cette période.

Si elle quitte Bragelonne, Claire Renault Deslandes ne tourne pas pour autant le dos au secteur. Elle confirme auprès d'ActuaLitté : « Je reste dans l’édition et ai plusieurs projets, mais il est encore trop tôt pour en parler. »

Avant de rejoindre Bragelonne, Claire Renault Deslandes a débuté sa carrière à la fin des années 1990 aux éditions Baleine, maison indépendante notamment connue pour la collection policière Le Poulpe, où elle travaille comme assistante éditoriale et directrice de collection. Elle poursuit ensuite un parcours mêlant fonctions éditoriales et fabrication, notamment au sein de la structure Cursives, qui réalise des prestations pour plusieurs maisons d’édition et institutions.

Au début des années 2000, elle exerce également comme éditrice et correctrice freelance, collaborant avec différents éditeurs, parmi lesquels Plon, Perrin, Asuka, Bragelonne ou encore les Éditions Théâtrales. Elle occupe par ailleurs plusieurs postes aux éditions Plon et Perrin, notamment comme assistante éditoriale et technicienne de fabrication.

