À Blois, l'identification inespérée d'une page du palimpseste d’Archimède

Une page du palimpseste d’Archimède, conservé au Walters Art Museum de Baltimore, aux États-Unis, s'est arrêtée au Musée des Beaux-Arts de Blois, vraisemblablement égarée par des collectionneurs. Victor Gysembergh, chercheur CNRS au Centre Léon Robin de recherches sur la pensée antique (CNRS/Sorbonne Université), a identifié cette fraction du manuscrit antique. Sa découverte a été relayée par la revue scientifique Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, le 6 mars dernier.

Comme le nom de son support l'indique, ce texte d'Archimède était à l'origine un codex de 90 pages, sur lequel des textes du mathématicien grec ont été recopiés au Xe siècle. Au XIIe ou XIIIe siècle, un moine copiste à la recherche d'un support a gratté les inscriptions de ce codex, afin d'en faire un palimpseste pour des textes liturgiques.

Malgré ces tentatives d'effacement, les écrits originaux subsistent plus ou moins. Victor Gysembergh a en effet pu identifier des figures géométriques, ainsi qu'un passage du traité « De la sphère et du cylindre », lequel demeure en partie lisible.

© Blois, Musée des Beaux-Arts, Inv. 73.7.52. Photographie IRHT-CNRS

Comme l'indique le CNRS dans un communiqué de presse, des comparaisons avec les clichés de Johan Ludvig Heiberg, qui avait photographié le palimpseste au début du XXe siècle, ont permis d'authentifier l'appartenance de la page au palimpseste d'Archimède.

Précieux puzzle

Comment cette page d'un codex du Xe siècle s'est-elle retrouvée au Musée des Beaux-Arts de Blois, alors que la majeure partie du palimpseste se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis ? Conservé à Jérusalem, puis à Constantinople, le document a ensuite été entre les mains d'un collectionneur, en France.

En 1996, le ministère de la Culture avait autorisé son exportation et sa vente aux enchères, par la maison Christie's et pour 2 millions $, à un autre collectionneur privé, qui en a confié la conservation au Walters Art Museum de Baltimore.

Les conditions de conservation, entre le début du XXe siècle et 1996, n'ont évidemment pas été idéales : gardée dans une cave, la pièce historique a ainsi été exposée à l'humidité et à la moisissure.

La remise du palimpseste à une institution spécialisée a donné l'opportunité de se pencher plus sérieusement sur son contenu : « Au début des années 2000, une campagne d’imagerie multispectrale a permis de révéler des textes majeurs d’Archimède ainsi que des fragments jusque-là inconnus de textes littéraires et philosophiques antiques », rappelle le CNRS.

Le morceau du palimpseste retrouvé à Blois se serait échappé à l'occasion d'un échange entre collectionneurs. Il correspond au feuillet n°123, longtemps considéré perdu, comme deux autres pages qui apparaissent sur les photographies de Heiberg mais n'ont jamais été retrouvées.

Bien entendu, Victor Gysembergh cherche à présent à révéler les textes de ce feuillet, « à l'aide d'une approche multispectrale couplée à une série d’analyses par fluorescence X sur synchrotron ». Une des faces de la page est en effet couverte de prières, tandis que l'autre est couverte par une enluminure ajoutée vers 1942 par le détenteur de la page afin d'en augmenter la valeur...

Photographie : Détail d'une enluminure représentant le prophète Daniel, ajoutée au XXe siècle à la page du palimpseste d’Archimède (© Blois, Musée des Beaux-Arts, Inv. 73.7.52. Photographie IRHT-CNRS)

