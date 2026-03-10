Le temps de la terreur : John Gwynne relance les Terres Bannies avec une fureur intacte

Dès les premières pages, John Gwynne remet les Terres Bannies en état d’alerte. Pas par une longue exposition, mais par un choc inaugural : une bataille vue depuis une colline, un enfant tenu à l’écart du combat, puis l’irruption d’une puissance censée garantir la paix et qui impose sa loi dans le sang. « Ils croient que l’épilogue de notre longue défaite est proche. Ils se trompent. »

L’avertissement placé en ouverture donne sa couleur au roman : celle d’un monde qui n’a rien réglé, d’une guerre ancienne simplement entrée en dormance.

Ce premier volume de la trilogie De sang et d’os choisit une option efficace : relancer l’univers non par les figures du passé, mais par une génération qui en hérite sans l’avoir voulu. Bleda, fils de la reine des Siraks, voit sa vie basculer lorsqu’il devient le pupille d’Israfil, Seigneur Protecteur des Ben-Elims, après une défaite qui le dépouille à la fois de son clan et de ses certitudes.

Drem, jeune trappeur du Nord, mène d’abord une existence rude, presque rustique, au côté de son père Olin, avant que la violence du dehors ne vienne éventrer cet équilibre. Riv, enfin, apprentie guerrière à Drassil, rêve d’intégrer les Ailes-Blanches et se heurte à la discipline, aux non-dits et aux fractures d’un ordre qu’elle admirait sans réserve.

Le récit tient sur cette construction chorale. Gwynne alterne les lignes narratives avec une grande lisibilité, sans sacrifier l’ampleur de son monde. Bleda apporte la dimension politique et mémorielle : son regard d’otage élevé chez les vainqueurs empêche tout manichéisme trop simple.

Drem introduit une veine plus terrienne, presque de survie, où la boue, le froid, la faim et la peur donnent une matérialité constante. Riv, elle, incarne la tension militaire et moral, prise entre idéal de loyauté, goût du combat et soupçon croissant envers l’autorité. Cette tripartition fonctionne parce que chaque trajectoire éclaire l’autre. Chez Gwynne, l’intime ne s’oppose jamais à la fresque : il la nourrit.

Le grand moteur réside dans la défiance. Défiance envers les Kadoshims, bien sûr, présence maléfique qui ressurgit dans les marges, les ruines et les forêts. Mais défiance aussi envers les Ben-Elims, dont la domination se pare de vertu tout en reposant sur la force, le contrôle et une lecture inflexible des Traditions.

L'ambiguïté apporte une tension plus intéressante que l’habituelle opposition entre lumière et ténèbres. Quand Alcyon rappelle à Bleda que « Les Ben-Elims ne sont pas les maîtres des géants. On est alliés. », toute la mécanique apparaît : un ordre présenté comme protecteur, mais traversé d’asymétries, de blessures historiques et de rapports de puissance.

La narration, très directe, privilégie l’élan. Gwynne écrit des scènes d’action avec un sens indéniable du rythme, des impacts et de la lisibilité. Charges, poursuites, attaques nocturnes, sièges, affrontements en intérieur : tout se lit avec netteté. Le lecteur voit où il est, qui frappe, qui tombe, qui hésite.

Une précision qui sert particulièrement Drem, personnage dont la brutalité d’apprentissage compte parmi les réussites. Son passage du piégeage du gibier au combat humain ne se fait ni avec grâce ni avec héroïsme abstrait. Il se fait dans la stupeur, le dégoût, la nécessité. La phrase de Sig, plus loin, résume ce durcissement : « Parfois, la seule réponse possible est le fer et le sang. »

La qualité la plus frappante tient cependant aux personnages. Bleda est sans doute le plus riche. Sa haine, son orgueil, son sens du clan, puis le lent déplacement de ses fidélités composent un parcours solide. Riv gagne elle aussi en épaisseur à mesure que l’institution qu’elle sert se fissure devant elle.

Leur relation compte parmi les plus justes : elle quitte peu à peu la simple coexistence contrainte pour devenir une alliance forgée dans l’épreuve. La définition du courage qu’énonce Riv à Bleda sonne juste parce qu’elle éclaire aussi tout le livre : « Tu ne peux faire preuve de bravoure si tu ne ressens pas la peur. C’est ça, le courage. Agir en dépit de la frayeur. »

Tout n’est pas égal pourtant. La profusion des noms, lignées, peuples et titres peut alourdir l’entrée dans l'aventure, surtout pour qui ne maîtrise pas déjà la mythologie des Terres Bannies. Quelques dialogues explicatifs ralentissent également la poussée dramatique. Et certains antagonistes secondaires existent davantage comme fonctions de menace que comme véritables consciences romanesques.

Mais ces limites pèsent peu face à la vigueur de l’ensemble. Car Gwynne possède ce que beaucoup de fresques perdent en route : le sens du danger. Ici, chaque avancée se paie, chaque allégeance peut se fendre, chaque victoire laisse une dette.

Le ton, enfin, mérite d’être relevé. Gwynne ne cherche ni l’ironie ni la distance. Il choisit la gravité franche, l’élan épique, parfois même une rudesse assumée. Cela convient à un univers où l’enfance est brève et où les corps servent de premières archives du pouvoir.

Cette tenue sérieuse pourra sembler sans respiration à certains lecteurs, d’autant qu'on ne ménage que peu de plages de relâchement au lecteur. Mais elle donne aussi à l’ensemble sa cohérence émotionnelle : une impression d’hiver prolongé, de menace ancienne revenue respirer dans la nuque des vivants.

Le temps de la terreur réussit donc son entrée de cycle. Le roman ouvre large, plante ses héritiers dans un monde travaillé par les ruines, la foi, la vengeance et la peur, puis serre progressivement l’étau. Il ne propose pas seulement un récit de guerre ou d’initiation.

Il met en scène la corrosion des vérités officielles, l’apprentissage du prix réel de la loyauté, et la façon dont une génération née après la catastrophe découvre que l’Histoire n’a jamais cessé de mordre.

En librairies le 19 mars.

