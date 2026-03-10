Le groupe Fnac Darty déroule le tapis rouge à Daniel Křetínský

Le projet de prise de contrôle de Fnac Darty par l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský franchit une nouvelle étape. Le conseil d’administration du groupe français de distribution de produits culturels et électroniques a rendu un avis « favorable et unanime » à l’offre publique d’achat lancée en début d’année par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire. La transaction doit désormais être examinée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le 10/03/2026 à 11:07 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
10/03/2026 à 11:07
0
Commentaires
3
Partages
Cette opération vise à permettre à Daniel Křetínský de devenir actionnaire majoritaire du groupe. L’offre, déposée auprès de l’AMF, propose un prix de 36 € par action et valorise Fnac Darty à un peu plus d’un milliard €.
Déjà principal actionnaire du distributeur avec environ 28,5 % du capital, l’entrepreneur entend franchir le seuil des 50 %. L’offre comporte une condition claire : elle deviendrait caduque si ce niveau de participation n’était pas atteint. En revanche, l’homme d’affaires ne prévoit pas de retirer Fnac Darty de la Bourse.
Selon le groupe, les administrateurs estiment que l’opération « est conforme aux intérêts de Fnac Darty, de ses actionnaires et de ses salariés », rapporte l'AFP. Leur position s’appuie également sur un rapport d’expertise indépendant concluant au caractère « équitable » du prix proposé.
Si le régulateur donne son feu vert, la procédure pourrait se dérouler dans les prochains mois, avec une clôture envisagée au second semestre.
Sur le plan strictement boursier, l’opération s’inscrit dans un cadre classique : le règlement général de l’AMF impose le dépôt d’une offre lorsqu’un actionnaire franchit certains seuils de participation, notamment autour de 30 % du capital ou des droits de vote. Dans le cas présent, l’objectif affiché est toutefois bien plus ambitieux : obtenir la majorité du capital.
Cette ambition de contrôle majoritaire change la nature du dossier. Au-delà de la logique financière, l’opération s’inscrit dans un contexte industriel et concurrentiel plus large, notamment en raison des activités éditoriales déjà détenues par Daniel Křetínský.
Le milliardaire tchèque contrôle en effet Editis, l’un des principaux groupes d’édition français. Or Fnac Darty constitue un acteur central dans la distribution de livres et de produits culturels.
La combinaison potentielle d’un grand éditeur et d’un distributeur majeur soulève donc des questions de concurrence. Dans le vocabulaire du droit antitrust, il s’agit d’une intégration verticale : un même groupe se retrouve présent à plusieurs niveaux de la chaîne économique, ici l’édition et la distribution.
Le droit européen et français n’interdit pas en soi ce type de configuration. L’analyse se concentre plutôt sur ses effets éventuels sur le marché. Les autorités examinent notamment trois éléments : le pouvoir de marché de l’acteur concerné, son incitation à restreindre l’accès au marché pour ses concurrents et sa capacité concrète à le faire.
Dans le secteur du livre, la question est sensible. Fnac Darty n’est pas seulement un distributeur parmi d’autres : l’enseigne joue un rôle structurant dans la visibilité des ouvrages, leur mise en avant en magasin, la gestion des stocks et la rapidité de diffusion. Autant d’éléments susceptibles d’influencer directement les ventes.
Les lignes directrices européennes sur les concentrations non horizontales identifient deux types de risques principaux : la « fermeture de marché par l’amont » (input foreclosure) et la « fermeture par l’aval » (customer foreclosure). Dans le premier cas, un groupe intégré pourrait limiter l’accès de ses concurrents à des ressources essentielles. Dans le second, il pourrait restreindre l’accès à un débouché commercial important.
Appliquée au cas Fnac–Editis, la question est donc la suivante : un distributeur contrôlé par un groupe possédant un grand éditeur pourrait-il favoriser ses propres titres au détriment de ceux de concurrents ?
Cette influence ne passerait pas nécessairement par des décisions visibles. Dans la distribution culturelle, les mécanismes sont souvent plus subtils : emplacement en magasin, choix des opérations commerciales, vitesse de réassort, sélection dans les recommandations ou hiérarchie des résultats sur les plateformes numériques.
Un autre élément entre en ligne de compte : l’accès aux données. Les distributeurs disposent d’informations très détaillées sur les ventes, les rotations de stocks, les performances par magasin ou les réactions aux variations de prix. Ces données constituent un avantage stratégique majeur. Dans un groupe verticalement intégré, elles pourraient théoriquement alimenter des décisions éditoriales ou commerciales privilégiant les titres du groupe.
Les autorités de concurrence examinent précisément ces asymétries d’information lorsqu’elles analysent les effets potentiels d’une concentration verticale.
Le dossier Fnac Darty s’inscrit également dans un contexte capitalistique plus large. Le distributeur allemand Ceconomy détient plus de 20 % du capital du groupe français. Or Ceconomy est lui-même en cours d’acquisition par le géant chinois du commerce en ligne JD.com.
À LIRE - Fnac–Editis : comment une OPA reconfigure la distribution du livre — et son marché
Cette situation pourrait conduire, indirectement, à l’entrée d’un nouvel acteur international influent dans l’actionnariat de Fnac Darty. Dans ce contexte, l’OPA de Daniel Křetínský est aussi interprétée comme un moyen de consolider son influence face à cette évolution.
L’opération intervient alors que Fnac Darty traverse une période financière contrastée. Le groupe a enregistré une perte nette de 146 millions € sur l’exercice 2025. Ce résultat s’explique notamment par les difficultés de l’enseigne Nature & Découvertes — dont la cession est envisagée — ainsi que par plusieurs dépréciations comptables.
Dans le même temps, le chiffre d’affaires a fortement progressé, atteignant 10,3 milliards €. Cette hausse s’explique principalement par l’intégration du distributeur italien Unieuro, acquis fin 2024. À périmètre comparable et hors effets de change, les ventes sont restées quasiment stables, avec une progression limitée.
Si l’opération aboutit et permet à Daniel Křetínský de franchir la barre des 50 % du capital, elle marquerait un tournant pour Fnac Darty. Elle pourrait aussi relancer un débat plus large sur l’équilibre de la chaîne du livre et sur les effets de l’intégration verticale dans les industries culturelles.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Pour la première fois, Amazon apparaît comme le premier commerçant d’Europe dans le classement annuel établi par le cabinet Retail Cities. L’étude examine les principaux acteurs de la distribution sur le continent, qu’il s’agisse de chaînes de magasins, de plateformes d’e-commerce ou encore de services de livraison de repas.
05/03/2026, 13:05
Au 4 mars 2026, Thotario ouvre sa campagne de financement participatif sur WE DO GOOD, sous le nom du porteur COMVERSE. La proposition s’inscrit dans le « partage de revenus » : les contributeurs financent l’amorçage et perçoivent, ensuite, une fraction du chiffre d’affaires reversée à chaque trimestre, selon les conditions du contrat, sur une durée annoncée de cinq ans.
04/03/2026, 15:58
Présentée comme la Maison des écritures et des paysages, la Villa Valmont, inaugurée en avril 2023 dans la métropole de Bordeaux, à Lormont (Gironde), développe depuis un programme fait de résidences d'artistes, mais aussi de médiations auprès de différents publics. Un projet culturel fragilisé par les baisses des subventions, dans un contexte économique difficile.
03/03/2026, 13:22
Dans les allées des supermarchés américains, le petit livre souple, glissé autrefois entre magazines et confiseries, disparaît. Le mass-market paperback — format poche bon marché, standardisé autour de 4 x 7 pouces (10,2 × 17,8 cm)— recule au point de perdre son principal canal : ReaderLink, premier distributeur vers les grandes surfaces, aéroports et drugstores, cesse progressivement sa diffusion. Un basculement structurel serait en cours.
27/02/2026, 12:25
Le ministère italien de la Culture a signé, le 23 février 2026, le décret actualisant la « compensation pour copie privée », la rémunération pour copie privée prévue par la loi italienne sur le droit d’auteur (L. 22 avril 1941, n° 633, art. 71-septies). Le texte, destiné à être publié à la Gazzetta Ufficiale, revoit les montants applicables aux supports et appareils numériques — clés USB, disques durs, smartphones, montres connectées, ordinateurs — et inclut explicitement le stockage en cloud dans le périmètre du prélèvement.
26/02/2026, 16:15
Fnac-Darty boucle l’exercice 2025 sur une légère croissance de son activité, une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la confirmation de ses ambitions à horizon 2030, malgré un contexte de consommation jugé difficile, en particulier en France. Le groupe affiche un chiffre d’affaires annuel de 10,33 milliards €, en progression de 0,7 % à données comparables par rapport à 2024. Cette dynamique a été portée en grande partie par les services et par la croissance des ventes en ligne. Le livre est en léger recul, dans un marché « sans nouveautés particulières », sans autres précisions.
26/02/2026, 11:45
La multinationale Louis Hachette Group, propriété de la famille Bolloré, met en avant une « forte progression » de ses résultats en 2025, portée par la croissance de deux filiales, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Cette dernière a profité du bulldozer Astérix en Lusitanie, bien sûr, mais aussi des ventes de livres de coloriage et d'ouvrages de cuisine.
20/02/2026, 10:43
En Chine, la vente de livres se déplace massivement vers les plateformes de contenus : vidéos courtes, recommandations d’influenceurs, sessions de vente en direct. Douyin, Kuaishou ou Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le tout porté par des mécanismes de recommandation algorithmique – un mouvement qui modifie résolument l'accès au lecteur.
18/02/2026, 12:24
La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.
16/02/2026, 13:05
Au troisième trimestre 2025, l’économie marchande de la culture recule en volume, tout en restant presque stable en valeur. Le chiffre d’affaires global diminue de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024, et d’environ 1 % en valeur, soit – 161 millions d’euros. Ce repli constitue le cinquième glissement annuel négatif consécutif en volume, sous l’effet d’une contraction persistante de l’audiovisuel, secteur le plus lourd en chiffre d’affaires.
13/02/2026, 16:42
Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.
12/02/2026, 12:58
Amazon a changé les règles, sans conférence de presse. Dans les coulisses de la boutique en ligne, les spécialistes du référencement décrivent depuis 2024-2025 une évolution du moteur de recherche interne : moins de réactions au quart d’heure, plus de poids accordé aux signaux cumulatifs. Plusieurs analyses parlent ainsi d’un modèle “A10”, étiquette officieuse, utile pour nommer un faisceau de comportements observés.
11/02/2026, 10:39
Cashmere surgit dans le champ de mines de l’IA générative et de l’édition avec une annonce nette : un tour d’amorçage de 5 millions de dollars, mené par Reach Capital, avec Ingram Content Group, Pearson et Naver parmi les investisseurs. L’opération place au centre une promesse très « industrie » : bâtir une infrastructure de licence et de livraison de données pour relier des contenus premium à des modèles, sans dilution des droits. D’autres fonds figurent autour, dont Founders Future et Fortitude Ventures, selon plusieurs annonces du dossier.
10/02/2026, 14:40
Momox annonce la nomination de Claudia Frese au poste de directrice générale. Elle succède à Heiner Kroke, qui dirigeait l’entreprise depuis douze ans. Cette transition intervient à l’issue d’une période de développement du groupe à l’échelle européenne. La nouvelle dirigeante prend ses fonctions immédiatement.
10/02/2026, 11:15
En avril 2025, le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, l'association Mobilis, actait le licenciement de ses cinq salariées, conséquence de la suppression du soutien auparavant apporté par la région. Près d'un an plus tard, la structure, toujours bien considérée par les professionnels du livre, est contrainte d'augmenter le montant de ses cotisations et peine à obtenir de nouveaux soutiens.
06/02/2026, 12:17
Seize mois après son placement en redressement judiciaire, SoBook annonce une sortie par le haut : le tribunal de commerce « a validé notre plan de continuation », assure Thierry Ghesquieres, dirigeant et fondateur. Dans un message adressé à ses clients et partenaires, l’imprimeur spécialisé dans le court tirage revendique désormais un retour à l’autonomie.
05/02/2026, 10:26
Deux fois par an, les Editions du Caïman proposent leur catalogue à venir en précommande, afin d'assurer un minimum de trésorerie leur garantissant la pérennité des projets en cours. De janvier à juin, 3 polars, un roman noir et un recueil collectif consacré aux 90 ans du Front populaire sont ainsi proposés aux lecteurs en précommande.
03/02/2026, 14:54
Au siège, les messageries internes s’agitent, puis le silence retombe. Une invitation à une réunion, un courriel parti trop tôt, et l’information se fige d’un coup : Amazon retire près de 16.000 postes du tableau. Dans les couloirs du groupe, la réorganisation prend un nom de code, « Project Dawn », et une promesse de simplification qui sonne comme une porte qui claque.
29/01/2026, 08:24
Le Groupe SDP Maxilivres annonce l’acquisition des sociétés Expodif et Temps Livre, jusqu’alors intégrées au Groupe KOREUS. Cette opération s’inscrit dans le développement de SDP Maxilivres en sa qualité de leader français du livre neuf à prix réduit, tout en accélérant son développement à l’international.
28/01/2026, 08:32
Le groupe EP, contrôlé par Křetínský, propose 36 € par action, soit une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours, valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard €. L’offre, qualifiée d’« amicale », bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. L’action a bondi d’environ 17 % à l’annonce.
26/01/2026, 11:19
Le livre est attaqué comme on rase une digue : discrètement, méthodiquement, à coups de lignes budgétaires. Pas de fracas, pas de censure officielle, mais une asphyxie organisée. Derrière les discours lyriques sur la lecture et les proclamations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 taille dans le vif. Le monde du livre, habituellement fragmenté, se dresse d’un seul bloc. Non pour défendre un privilège, mais pour empêcher un effondrement. Celui d’un écosystème culturel. Et, plus loin encore, d’un pilier démocratique.
16/01/2026, 11:43
L’annonce est arrivée par courriel, dans une tonalité volontairement apaisée, presque didactique. « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! » titrait l’Urssaf. Après plus d’une décennie de crises, de contentieux et de réformes avortées, le message se voulait celui d’une stabilisation enfin acquise. Sauf qu'à peine diffusé, il a ravivé une défiance profondément ancrée.
15/01/2026, 18:19
L'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) a rendu ses conclusions sur l'année 2025, observant un important recul du chiffre d'affaires de l'industrie du livre, à -2,9 %. Les librairies n'échappent pas à la tendance, avec des ventes à la baisse.
15/01/2026, 10:35
Louis Hachette Group annonce que Dag Rasmussen fera valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions de président-directeur général de Lagardère Travel Retail - la branche du groupe Lagardère dédiée au commerce en zones de transport -, à compter du 1er mars 2026, après plus de dix années à la tête de l’entreprise.
14/01/2026, 14:23
Miyu Productions, société de production audiovisuelle spécialisée en animation, annonce l'entrée au capital du groupe Média-Participations à hauteur de 25 %. Une prise de participation présentée comme « une alliance née d’une vision commune de la création, au service des artistes, des projets et d’une ambition internationale partagée ».
13/01/2026, 13:27
À compter du mois d'avril 2024, le ministère de la Culture a voulu ouvrir plus largement la télévision aux publicités pour les livres, en conduisant une expérimentation autour des chaines de la TNT. L'objectif affiché, une plus grande promotion en faveur de la lecture de livres, n'avait pas été du goût de l'ensemble du secteur, qui craignait une mise en avant des mastodontes. Ce qu'une étude d'impact confirme en partie : les grands groupes sont les seuls à recourir à la pub télévisuelle, mais l'impact de cette dernière sur les ventes reste, a priori, peu significatif.
09/01/2026, 15:07
Annoncée en novembre 2025, l'extension de l'avenant n° 17 à la Convention collective nationale de l'édition, relatif aux salaires minima conventionnels, est effective, après la publication d'un arrêté au Journal officiel. La revalorisation du SMIC, ce 1er janvier 2026, rend toutefois les salaires d'entrée de la grille d'ores et déjà obsolètes.
05/01/2026, 10:33
C’est bien Astérix qui l’emporte cette année, avec plus de 1,54 million d’exemplaires de ce périple en Lusitanie. Fabcaro et Didier Conrad mènent une danse fragile puisque Freida McFadden occupe bel et bien cinq places sur les dix meilleures ventes de l’année. Bilan chiffré d’une année sans trop de surprises.
02/01/2026, 11:32
Depuis 2023, une commande de livres au montant total inférieur à 35 € se voit appliquer des frais de port minimaux de 3 €, une obligation pensée par le législateur afin de rétablir l'équilibre entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne. Deux ans après l'application de la mesure, le gouvernement en évalue les effets et se montre, sans surprise, satisfait.
30/12/2025, 15:25
Le cabinet d'audit EY a publié un nouveau Panorama des industries culturelles et créatives, six ans après la dernière édition en date. Le secteur du livre affiche une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe entre 2019 et 2024, principalement portée par les détaillants et l’évolution de la part de valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires de l’édition. Les emplois, eux, restent stables, avec 25.000 équivalents temps plein, hors auteurs littéraires et traducteurs.
29/12/2025, 15:55
Jamais un pareil cas de figure n’avait été observé : la romancière Freida McFadden a littéralement pulvérisé l’édition française en 2025. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes de livres à prendre en considération, elle servira à ce que les autres se partagent les rogatons. Dans le top des 10 meilleures ventes de livres de l'année, Astérix, le Goncourt et Dicker peinent à exister… du jamais vu.
26/12/2025, 10:10
La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui gère une large partie du catalogue Harry Potter en ebook et livre audio a publié des résultats en hausse : 54,3 millions £ (62,2 M€) de revenus sur les 12 mois clos au 31 mars 2025, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’exercice précédent, avec un profit avant impôt de 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt. Une performance qui rappelle que, pour J. K. Rowling, la magie opère toujours, surtout quand elle s’exprime en chiffres...
24/12/2025, 12:12
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Président du Rassemblement national, député européen, président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen et auteur à succès : Jordan Bardella cumule les casquettes. Cette dernière activité lui a rapporté quelque 720.000 € net en 2024 et 2025, grâce à l'attention qui lui porte la maison d'édition Fayard, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.
10/12/2025, 11:30
Autres articles de la rubrique Métiers
Dans l’empire Amazon, le prix n’apparaît jamais seul : il traîne avec lui le rapport de force, la peur du déclassement et la mécanique opaque des plateformes tentaculaires. En Californie, le décor change : derrière les écrans, la guerre porte moins sur quelques centimes que sur la main invisible qui les place. Cette fois, le contentieux ne discute plus seulement un abus possible ; il ausculte une souveraineté privée sur l’ordre du marché.
10/03/2026, 10:55
Le monde de l’édition scientifique et technique est en deuil. Marc Jammet, ancien responsable éditorial chez Eyrolles et figure reconnue de l’édition universitaire, est décédé. Au fil de plusieurs décennies de carrière, il aura marqué à la fois l’édition spécialisée et la formation de nombreuses générations d’étudiants aux métiers du livre.
10/03/2026, 10:18
Les éditions Gallimard annoncent le lancement, en avril 2026, d’une nouvelle collection intitulée Hors-fiction, consacrée à la narrative nonfiction, ou littérature du réel. Cette collection ambitionne d’explorer le monde contemporain en mêlant exigence littéraire et regard documentaire.
09/03/2026, 18:06
La Ville de Westmount, dans l’agglomération de Montréal, a annoncé la mesure dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux. À la suite d’une inspection de suivi réalisée le 8 mars, des signes supplémentaires de présence de punaises de lit ont été repérés dans l’établissement, au-delà de la zone des ordinateurs destinés aux adultes.
09/03/2026, 16:39
Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.
09/03/2026, 16:24
Le Conseil constitutionnel s'est penché sur le code du patrimoine, et plus particulièrement sur la protection des biens culturels, afin de trancher quant à la constitutionnalité d'une de ses dispositions. Cette dernière habilite en effet les fonctionnaires, agents et gardiens de biens relevant des collections publiques « à procéder à toutes constatations » en cas de destruction, dégradation ou détérioration.
09/03/2026, 16:12
Il y a des pays qui commentent la lecture, et d’autres qui la bétonnent. La Chine choisit la seconde méthode : un règlement national d’un côté, des bibliothèques prises d’assaut de l’autre. Dans la lumière blanche des grandes salles shanghaïennes, on voit surgir une scène étrange : le marché tousse, mais les lecteurs affluent. Comme si, au cœur du vacarme numérique, la culture était redevenu un bien public.
09/03/2026, 14:17
Les livres pour adolescents finissent parfois en rayon scolaire, parfois en prescription morale. Et puis il y a ceux qui débordent. Invisible d’Eloy Moreno appartient à cette catégorie dangereuse : celle des récits qui arrachent le confort, traversent les classes, contaminent les familles, envahissent les écrans et, désormais, montent sur scène. Quand la littérature jeunesse cesse de rassurer, elle commence enfin à mordre.
09/03/2026, 11:53
L’écrivain américain Dan Brown sera décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 14 mars 2026 à Paris. L’information a été révélée par RTL. Cette distinction, remise par le ministère de la Culture, salue l’ensemble de la carrière de l’auteur, dont les romans ont rencontré un succès mondial.
09/03/2026, 11:23
Le 25 novembre 2025, le Syndicat de la Librairie française et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) signaient un nouvel accord relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté dans la branche de la librairie. Le ministère du Travail et des Solidarités a étendu ce texte à tous les employeurs et salariés du secteur, entérinant un nouveau barème des rémunérations minimum garanties.
09/03/2026, 10:26
Le livre n’avance jamais seul : il chemine avec les prix, les politiques publiques, les rayons qui rétrécissent ici et les bibliothèques qui respirent là. Au Québec, les chiffres de 2024 dessinent moins une fête qu’un rapport de force. Derrière le record, il y a un territoire qui protège encore ses librairies, ses éditeurs, ses circuits. Et cette vieille vérité économique : un marché culturel tient d’abord par l’architecture qui l’entoure.
08/03/2026, 15:23
Dans le monde policé des prix littéraires, les tempêtes restent rares. Mais en outre-Rhin, trois librairies rayées d’un palmarès auront suffi à fissurer une façade bien proprette. Derrière l’épisode administratif affleure une question bien plus vaste : jusqu’où un État peut-il surveiller ceux qui vendent des livres, sans finir par inquiéter la liberté même qu’il prétend défendre ?
06/03/2026, 16:12
Une initiative parlementaire en provenance des groupes socialistes, à l'Assemblée nationale et au Sénat, souhaite apporter un nouveau soutien aux commerces de proximité. Les propositions de loi de Laurent Lhardit et Audrey Linkenheld entendent encadrer les loyers commerciaux, notamment dans les zones urbaines. Une demande formulée de longue date par le secteur de la librairie.
06/03/2026, 15:59
L’éditeur japonais Shogakukan fait face à une vive polémique après avoir recruté, pour sa plateforme Manga One, un auteur condamné au civil pour agression sexuelle sur une ancienne élève, en lui permettant de publier une nouvelle œuvre sous un pseudonyme différent. L’affaire a ensuite pris de l'ampleur lorsque l’entreprise a reconnu avoir également confié une série à un autre auteur déjà condamné pour attentat à la pudeur, là encore sous un nom d’emprunt...
06/03/2026, 12:51
La librairie indépendante Le Chat Pitre, installée à Fécamp depuis 1999, a été reprise le 1er mars 2026 par Cécile Allanic et Laurent Menez. Les deux nouveaux libraires succèdent à Claire Lamotte, fondatrice du lieu, qui accompagne la transition jusqu’en juin. Une transmission progressive pour cet établissement bien ancré dans la vie culturelle locale.
06/03/2026, 11:58
L'écrivain et journaliste chinois Zan Aizong a été condamné, par un tribunal de Hangzhou (Chine), à une peine de trois années de prison pour « avoir cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public ». Avec le militant pro-démocratie Zou Wei et d'autres personnes, Zan Aizong avait rendu hommage à l'œuvre et à l'engagement de l'écrivain et militant des droits humains Liu Xiaobo (1955-2017), en juillet 2024.
06/03/2026, 11:50
En redressement judiciaire depuis le mois de décembre 2024, les Éditions du Poutan, installées à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été liquidées. Créée en 2010, la maison compte environ 300 titres à son catalogue, dont des ouvrages historiques et centrés sur le patrimoine, mais aussi des romans et des livres jeunesse.
06/03/2026, 11:01
Marie Marchal et Agathe Freyburger, respectivement employées de la Librairie Gutenberg depuis 2018 et 2021, reprendront l'établissement à travers une société dédiée, Gut, ouverte fin février. Elles succèdent à Françoise Laot, propriétaire depuis 2011, et entendent bien prolonger et s'inscrire dans l'histoire de cette librairie emblématique de Strasbourg.
06/03/2026, 10:49
Un tueur en série, une bande d'ados téméraires et un drame terrible. Dans ce polar aux allures de film de « found footage », Christophe Penalan mélange les genres artistiques qui ont marqué sa jeunesse et dresse le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique violente, qui divise les communautés et déchaîne les pulsions.
05/03/2026, 17:49
Tombée sous le charme de Fécamp, Cécile Juteau lui prépare une belle déclaration d'amour, avec l'ouverture prochaine d'une librairie spécialisée en bien-être et médecine douce, Esprit libre. Installé au 11 bis, place du général Leclerc, le commerce explorera ces thématiques, en proposant aussi café ou thé à sa clientèle.
05/03/2026, 13:19
Le romancier portugais António Lobo Antunes est mort le 5 mars 2026 à Lisbonne, à l’âge de 83 ans. Considéré comme l’un des plus grands écrivains de langue portugaise de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, il laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans de nombreuses langues, tandis que l'écrivain était souvent évoqué parmi les possibles candidats au Prix Nobel de littérature.
05/03/2026, 12:08
Deux auteurs normands lancent En Pleine Goule, une structure associative consacrée aux littératures de l’imaginaire. Derrière ce « manoir d’édition », Rodolphe Guerra, professeur de français, et Thierry Mulot, médecin généraliste et gériatre, veulent publier romans, nouvelles et illustrations d’auteurs amateurs mais passionnés. Leur projet : défendre une ligne éditoriale mêlant science-fiction, fantastique et humour noir, tout en proposant des livres accessibles et un fonctionnement associatif où chaque euro est réinvesti dans de nouvelles publications.
05/03/2026, 12:03
AC Media annonce l’arrivée de Fanny Salomon au poste de directrice de la fabrication. Elle rejoint ainsi le groupe qui réunit les maisons Ki-oon, Lumen et Mana Books, et évoque un nouveau rôle qui prolonge un parcours construit au fil des années dans les métiers de la production éditoriale et graphique.
05/03/2026, 11:25
Catherine Pégard a choisi son directeur de cabinet, en misant sur un habitué du ministère de la Culture : Luc Allaire, qui était jusqu'à présent son secrétaire général, depuis 2020. Stéphane Lagier, administrateur de l'État, a pris sa place au secrétariat général, par intérim.
05/03/2026, 09:33
Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination de Stéphane Lagier comme secrétaire général du ministère, par intérim. Il remplace Luc Allaire, appelé à son cabinet.
04/03/2026, 16:10
Installée depuis 25 ans au sein de la Cité Radieuse de Marseille, la librairie Rupture & Imbernon s'est engagée dans un plan de continuation, validé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Alexandre Sap, gérant de l'enseigne et de la maison d'édition Imbernon depuis février 2022, assure que la structure « va mieux que bien » et que la librairie « ne mourra pas ».
04/03/2026, 16:01
La polémique autour du roman de dark romance Corps à cœur prend un nouveau tournant judiciaire. Après les accusations d’« apologie de la pédophilie » formulées par la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, l’autrice de l’ouvrage a déposé une plainte pour diffamation. Interrogé par ActuaLitté, le cabinet de la responsable politique indique maintenir ses propos.
04/03/2026, 14:23
Interbibly, centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en Grand Est, annonce la 13e édition de l'opération « Auteurs en lycées », du 9 mars au 22 mai 2026. Huit auteurs et autrices interviendront dans des établissements du territoire, afin d'aborder des thématiques contemporaines avec les élèves.
04/03/2026, 14:04
Mardi 3 mars à 20 heures, Emmanuel Macron a pris la parole depuis son bureau de l’Élysée pour s’exprimer sur la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran, un conflit qui attise les tensions dans l’ensemble du Moyen-Orient. Lors de cette allocution, le président de la République a précisé la position de la France et annoncé plusieurs mesures, notamment pour assurer la sécurité des ressortissants français et renforcer la présence militaire française dans la zone. Sur son bureau, un ouvrage, et pas n'importe lequel...
04/03/2026, 11:52
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est amenée à se pencher sur le fonctionnement des organismes de gestion collective (OGC), et plus particulièrement leur utilisation des sommes récupérées via différents mécanismes, comme le droit de copie ou le droit de prêt. Dans des conclusions rendues le 26 février, l'avocat général estime que le droit européen est plutôt permissif en la matière, « à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée ».
04/03/2026, 11:11
À Nagasaki, deux camphriers rescapés de la bombe atomique deviennent le point de départ d’une enquête intime et sensible. Dans Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau mêle mémoire, nature et histoire pour suivre la trace de ces arbres survivants, témoins silencieux des blessures du XXe siècle. Un récit méditatif sur le temps, la résilience et notre attention au vivant.
03/03/2026, 18:33
Le groupe japonais Media Do Holdings a annoncé l’acquisition de l’éditeur américain Seven Seas Entertainment pour un montant de 80 millions de dollars, soit environ 74 millions d’euros. L’opération est menée par sa filiale californienne Media Do International et doit être finalisée d’ici la fin du mois. Cette transaction constitue l’un des mouvements les plus importants observés ces dernières années sur le marché du manga en langue anglaise.
03/03/2026, 18:22
En Italie, la lecture chez les plus jeunes inverse les tendances de l'industrie. En 2025, le secteur progresse en valeur et maintient les volumes, quand le marché général recule. À Bologne, éditeurs et institutions placent l’accès aux livres au cœur des politiques publiques, de la petite enfance aux adolescents, avec des programmes dédiés aux crèches et une réflexion internationale sur la formation des futurs lecteurs.
03/03/2026, 16:39
Le Groupe Lefebvre annonce la nomination de Philippe Blécon en qualité de directeur administratif et financier Groupe et membre du comité exécutif, à compter du 2 mars 2026. Il reporte directement à Julien Tanguy, directeur général du Groupe Lefebvre, qui opère en France sous la marque Lefebvre Dalloz.
03/03/2026, 11:58
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Commenter cet article