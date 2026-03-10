Le groupe Fnac Darty déroule le tapis rouge à Daniel Křetínský

Cette opération vise à permettre à Daniel Křetínský de devenir actionnaire majoritaire du groupe. L’offre, déposée auprès de l’AMF, propose un prix de 36 € par action et valorise Fnac Darty à un peu plus d’un milliard €.

Déjà principal actionnaire du distributeur avec environ 28,5 % du capital, l’entrepreneur entend franchir le seuil des 50 %. L’offre comporte une condition claire : elle deviendrait caduque si ce niveau de participation n’était pas atteint. En revanche, l’homme d’affaires ne prévoit pas de retirer Fnac Darty de la Bourse.

Selon le groupe, les administrateurs estiment que l’opération « est conforme aux intérêts de Fnac Darty, de ses actionnaires et de ses salariés », rapporte l'AFP. Leur position s’appuie également sur un rapport d’expertise indépendant concluant au caractère « équitable » du prix proposé.

Une opération encore soumise au régulateur

Si le régulateur donne son feu vert, la procédure pourrait se dérouler dans les prochains mois, avec une clôture envisagée au second semestre.

Sur le plan strictement boursier, l’opération s’inscrit dans un cadre classique : le règlement général de l’AMF impose le dépôt d’une offre lorsqu’un actionnaire franchit certains seuils de participation, notamment autour de 30 % du capital ou des droits de vote. Dans le cas présent, l’objectif affiché est toutefois bien plus ambitieux : obtenir la majorité du capital.

Cette ambition de contrôle majoritaire change la nature du dossier. Au-delà de la logique financière, l’opération s’inscrit dans un contexte industriel et concurrentiel plus large, notamment en raison des activités éditoriales déjà détenues par Daniel Křetínský.

Un enjeu stratégique pour la distribution du livre

Le milliardaire tchèque contrôle en effet Editis, l’un des principaux groupes d’édition français. Or Fnac Darty constitue un acteur central dans la distribution de livres et de produits culturels.

La combinaison potentielle d’un grand éditeur et d’un distributeur majeur soulève donc des questions de concurrence. Dans le vocabulaire du droit antitrust, il s’agit d’une intégration verticale : un même groupe se retrouve présent à plusieurs niveaux de la chaîne économique, ici l’édition et la distribution.

Le droit européen et français n’interdit pas en soi ce type de configuration. L’analyse se concentre plutôt sur ses effets éventuels sur le marché. Les autorités examinent notamment trois éléments : le pouvoir de marché de l’acteur concerné, son incitation à restreindre l’accès au marché pour ses concurrents et sa capacité concrète à le faire.

Dans le secteur du livre, la question est sensible. Fnac Darty n’est pas seulement un distributeur parmi d’autres : l’enseigne joue un rôle structurant dans la visibilité des ouvrages, leur mise en avant en magasin, la gestion des stocks et la rapidité de diffusion. Autant d’éléments susceptibles d’influencer directement les ventes.

Les risques théoriques d’une intégration verticale

Les lignes directrices européennes sur les concentrations non horizontales identifient deux types de risques principaux : la « fermeture de marché par l’amont » (input foreclosure) et la « fermeture par l’aval » (customer foreclosure). Dans le premier cas, un groupe intégré pourrait limiter l’accès de ses concurrents à des ressources essentielles. Dans le second, il pourrait restreindre l’accès à un débouché commercial important.

Appliquée au cas Fnac–Editis, la question est donc la suivante : un distributeur contrôlé par un groupe possédant un grand éditeur pourrait-il favoriser ses propres titres au détriment de ceux de concurrents ?

Cette influence ne passerait pas nécessairement par des décisions visibles. Dans la distribution culturelle, les mécanismes sont souvent plus subtils : emplacement en magasin, choix des opérations commerciales, vitesse de réassort, sélection dans les recommandations ou hiérarchie des résultats sur les plateformes numériques.

La question des données commerciales

Un autre élément entre en ligne de compte : l’accès aux données. Les distributeurs disposent d’informations très détaillées sur les ventes, les rotations de stocks, les performances par magasin ou les réactions aux variations de prix. Ces données constituent un avantage stratégique majeur. Dans un groupe verticalement intégré, elles pourraient théoriquement alimenter des décisions éditoriales ou commerciales privilégiant les titres du groupe.

Les autorités de concurrence examinent précisément ces asymétries d’information lorsqu’elles analysent les effets potentiels d’une concentration verticale.

Le dossier Fnac Darty s’inscrit également dans un contexte capitalistique plus large. Le distributeur allemand Ceconomy détient plus de 20 % du capital du groupe français. Or Ceconomy est lui-même en cours d’acquisition par le géant chinois du commerce en ligne JD.com.

À LIRE - Fnac–Editis : comment une OPA reconfigure la distribution du livre — et son marché

Cette situation pourrait conduire, indirectement, à l’entrée d’un nouvel acteur international influent dans l’actionnariat de Fnac Darty. Dans ce contexte, l’OPA de Daniel Křetínský est aussi interprétée comme un moyen de consolider son influence face à cette évolution.

Une situation financière contrastée

L’opération intervient alors que Fnac Darty traverse une période financière contrastée. Le groupe a enregistré une perte nette de 146 millions € sur l’exercice 2025. Ce résultat s’explique notamment par les difficultés de l’enseigne Nature & Découvertes — dont la cession est envisagée — ainsi que par plusieurs dépréciations comptables.

Dans le même temps, le chiffre d’affaires a fortement progressé, atteignant 10,3 milliards €. Cette hausse s’explique principalement par l’intégration du distributeur italien Unieuro, acquis fin 2024. À périmètre comparable et hors effets de change, les ventes sont restées quasiment stables, avec une progression limitée.

Si l’opération aboutit et permet à Daniel Křetínský de franchir la barre des 50 % du capital, elle marquerait un tournant pour Fnac Darty. Elle pourrait aussi relancer un débat plus large sur l’équilibre de la chaîne du livre et sur les effets de l’intégration verticale dans les industries culturelles.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com