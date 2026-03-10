Avec Terra Murata, Laura Ulonati signe un grand roman d’initiation au bord du gouffre

Tout commence par un seuil, une grille, une ancienne prison dressée au-dessus de la mer et de l’enfance. Laura Ulonati place son roman sous le signe du passage. Imma, adolescente encore engluée dans l’imitation de son amie Graziella, reste d’abord dehors, incapable de franchir l’entrée de ce lieu où l’autre vient de vivre son baptême charnel avec Tonino.

Dès les premières pages, le décor cesse d’être un simple arrière-plan : il devient le grand organisme du livre, sa mémoire et sa menace. La citadelle, ancien bagne devenu ruine, résume à elle seule ce que le roman va traquer : la beauté mêlée à la honte, le désir collé à la domination, le passé qui refuse de se taire. « La nature ignore la dignité des remparts », puis « ce sont les buissons de genêts qui feront tomber Terra Murata » : en deux phrases, Ulonati fixe sa méthode, lyrique et brutale, organique et historique.

Le récit suit Imma pendant quelques jours d’été sur une île du golfe de Naples saturée de soleil, de touristes, de rumeurs et de rites locaux. Graziella, déjà plus assurée, plus regardée, plus dangereuse aussi, la fascine autant qu’elle l’humilie. Tonino, garçon solaire et borné, s’impose comme le premier opérateur de cette hiérarchie sensuelle.

Puis survient Éole, visiteur venu du Nord, lecteur d’Arturo sur la plage, apparition qui déplace les équilibres et révèle ce qu’Imma ne sait pas encore nommer en elle. Autour d’eux gravitent une galerie d’adultes autrement plus lourds de secrets : Mauro Corrusco, père autoritaire et entrepreneur rapace ; Angelica, mère exténuée, tenue dans l’obéissance ; Patrizia, tante revenue sur l’île avec sa beauté offensive ; enfin le Prince, personnage trouble, cultivé, séduisant, lié intimement au passé carcéral de Terra Murata.

Le roman tient ainsi ensemble chronique d’apprentissage, tragédie familiale et roman de lieu.

La grande force du livre réside dans sa manière de faire de l’adolescence non un âge flou, mais une guerre de positions. Imma ne cherche pas seulement à grandir : elle cherche une forme, une posture, une façon d’habiter son corps. Le roman le dit avec une netteté coupante : « Plutôt qu’être, il faut apprendre à être regardée. » Graziella, elle, a déjà compris ce commerce des apparences, jusqu’à devenir pour Imma un horizon presque architectural, « comme un sommet à atteindre, comme Terra Murata ».

Ce parallèle entre la jeune fille désirée et la forteresse inaccessible donne au texte sa cohérence symbolique. Le corps féminin s’y construit sous surveillance, dans l’émulation, la honte, la mimésis, parfois la cruauté la plus ordinaire. Graziella n’est jamais réduite à une rivale simple : elle incarne aussi la promesse d’une sortie, d’une métamorphose, d’un langage du monde qu’Imma n’a pas encore appris.

Ulonati réussit surtout la narration intérieure d’Imma. La jeune fille observe, interprète mal, devine juste, puis recommence. Cette conscience mouvante donne au roman une tension constante. Tout passe par elle : l’éveil du désir, la jalousie, la terreur du père, la pitié pour la mère, l’attirance pour ce qui brûle et pour ce qui fuit.

Le livre excelle lorsqu’il fait sentir qu’aucune émancipation n’est pure, qu’elle s’arrache à des héritages poisseux. « Elle est née là, coincée à leur pied, à mi-chemin du commencement et de la fin du monde. » Plus loin, la formule devient programme intime : « pour grandir, pour s’échapper, elle doit s’y confronter ». Cette dynamique donne sa tenue au roman : le lieu n’est pas seulement à visiter, il est à traverser moralement.

Le roman impressionne aussi par la densité de son réseau culturel. Mythologie, catholicisme, Morante, Le Guépard, Arturo, Dürer : tout circule sans pédantisme, comme si l’île elle-même pensait à travers des strates de récits. Cette épaisseur nourrit le texte, mais elle en marque aussi la limite.

À force de symboliser, certains personnages masculins, surtout Tonino, paraissent parfois moins incarnés que fonctionnels, presque réduits à des figures de prédation ou de vanité. De même, la splendeur métaphorique de certaines pages ralentit par instants la poussée dramatique. C’est le prix d’une prose qui refuse la sécheresse narrative. Quand elle serre trop fort l’image, elle peut étouffer l’action ; quand elle trouve son juste cran, elle atteint une intensité rare.

Car la prose de Laura Ulonati possède un souffle singulier. Elle mord, caresse, juge. Elle sait décrire le tourisme comme machine de vulgarité, la famille comme théâtre d’emprise, la mémoire comme champ de ruines. « L’endroit s’appelle Terra Murata. L’endroit est face à la mer et la mer est au bout de sa course. »

Faire de la géographie une fatalité, puis une possible échappée. La prison, la plage, la procession, la maison familiale, la crique : chaque espace devient une scène initiatique. Le roman ne raconte donc pas seulement une sortie de l’enfance. Il raconte comment des filles apprennent, dans un monde fait pour les tenir à leur place, à déchirer les rôles qui les attendaient.

C’est âpre, sensuel, très construit. Et longtemps habité par ce mot d’ordre intime qui bat sous les dernières pages : « Elles nagent et se réveillent de la noyade. »

Par Nicolas Gary

