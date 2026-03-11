Fonction publique : quand la souffrance au travail devient une question politique

Le point de départ de l’enquête est simple : la souffrance au travail des agents publics existe, mais elle demeure largement invisible, sinon inaudible. Selon Christelle Mazza, elle est d’autant plus difficile à nommer qu’elle se déploie dans un univers supposé protecteur – celui de la fonction publique – où le travail est censé servir l’intérêt général.

Cette contradiction entre la vocation du service public et l’expérience quotidienne des agents constitue le cœur du livre. Derrière l’image rassurante de l’administration se cache, affirme l’auteure, un ensemble de pratiques qui peuvent conduire à des formes de harcèlement institutionnel graves, à la perte de sens du travail et parfois à une véritable détresse psychique.

Avocate spécialisée dans le droit de la fonction publique et le droit pénal du travail, Christelle Mazza n’aborde pas la question en observatrice distante. Depuis près de vingt ans, elle défend des agents confrontés à des conflits hiérarchiques, à des procédures disciplinaires contestées ou à des situations de harcèlement moral.

Son livre s’appuie sur cette expérience juridique. Les dossiers, anonymisés, deviennent des cas exemplaires qui révèlent les tensions internes d’un système administratif pris entre l’exigence de rationalisation et les valeurs du service public.

L’un des nombreux mérites de ce livre est de replacer ces situations individuelles dans un cadre politique plus large. Pour Christelle Mazza, la souffrance des agents n’est pas seulement un problème de management ou de relations professionnelles : elle renvoie à une transformation du rôle de l’État lui-même.

À mesure que l’action publique se rapproche des logiques de marché – performance, rentabilité, gouvernance par les chiffres – l’éthique du service public se fragilise. Ce déplacement crée un conflit intérieur chez les fonctionnaires, pris entre leur mission et les injonctions organisationnelles.

Cette thèse s’inscrit dans un courant de réflexion déjà ancien sur les pathologies du travail. Les travaux de Roland Gori, sur « la folie de l’évaluation » ou de Christophe Dejours ont montré combien l’organisation du travail pouvait affecter la santé mentale des individus. Christelle Mazza prolonge cette perspective en l’appliquant au champ administratif.

Là où l’entreprise privée assume la recherche du profit, le service public se trouve confronté à une contradiction plus profonde : celle d’un appareil étatique qui adopte les méthodes du management tout en prétendant préserver l’intérêt général.

Le livre ne se contente pas de décrire un malaise. Il propose aussi une stratégie à la fois simple et efficace : « sortir du silence ». L’expression revient comme un leitmotiv. Christelle Mazza plaide pour une mobilisation juridique des agents, encourageant le recours au droit, aux lanceurs d’alerte et aux procédures judiciaires lorsque les institutions ne protègent plus ceux qui les servent.

Cette dimension militante donne à l’ouvrage une tonalité combative qui pourra séduire certains lecteurs et en agacer d’autres. Mais elle participe aussi de son ambition, qui est on l’aura bien compris, de transformer la plainte individuelle en question politique.

On pourrait reprocher à l’essai son ampleur parfois démesurée et une rhétorique qui, par moments, frôle le pamphlet. On aurait tort, car cette radicalité témoigne de l’urgence que l’auteure perçoit. Le livre s’inscrit dans une époque où les débats sur l’hôpital, l’école ou la justice révèlent une inquiétude croissante quant à l’avenir du service public. En ce sens, il dépasse la seule question du travail pour toucher à celle, plus large, de la démocratie administrative.

Au fond, Souffrance au travail dans le service public pose une interrogation simple et redoutable : que devient l’État lorsque ceux qui le servent ne croient plus à ce qu’ils font ? À travers les récits d’agents épuisés, isolés ou révoltés, Christelle Mazza suggère que la crise du travail public pourrait bien être le symptôme d’une crise plus profonde de l’État de droit… et ce livre nous oblige à prendre cette hypothèse très au sérieux…

Par Vincent Hein

