En Malaisie et aux États-Unis, la francophonie du livre passe à l’offensive

La francophonie du livre avance désormais par archipels. Un week-end à Kuala Lumpur, quelques jours plus tard à New York, puis à Princeton et Philadelphie : le Festival International des Auteurs Francophones étire en 2026 sa carte sensible, loin du seul centre parisien, au plus près des communautés qui lisent, enseignent et transmettent en français hors de France.

Les événements disent tous la même chose, avec des accents différents : la littérature cherche des points d’ancrage durables, et elle les trouve là où la langue circule encore comme une promesse concrète.

En Malaisie, le rendez-vous est fixé aux 29 et 30 mars 2026, entre l’Alliance Française de Kuala Lumpur, celle de Penang, le Lycée français de Kuala Lumpur et la Pustaka Negeri Sarawak de Kuching. Le dossier de presse présente Yannick Tatin comme organisateur et inscrit l’événement dans le cadre du French Festival Malaysia, lancé en 2001. L’objectif affiché est limpide : soutenir la culture et la langue françaises en Malaisie et offrir deux journées consacrées à la littérature, à l’art et à la culture française à une communauté évaluée à environ 30 000 francophones.

Le programme malaisien assume une tonalité prospective. Le thème général, « le monde du futur », traverse les conférences annoncées, de l’accessibilité du livre à l’écologie, de l’astrophysique à l’intelligence artificielle.

Vingt et un auteurs sont annoncés, parmi lesquels Sophie Boisseau du Rocher, Catherine Lovey, Laura Sibony ou Alexis Drouard. Deux tables rondes prolongent cette ligne : l’une sur l’Asie comme possible nouveau centre du monde, l’autre sur l’avenir des métiers à l’ère de l’IA. Un concours de bande dessinée et une expérience immersive en réalité virtuelle et augmentée complètent le dispositif.

Aux États-Unis, le même réseau change d’échelle. Le communiqué annonce les 10e et 11e éditions américaines du festival, avec une séquence new-yorkaise du 26 au 28 mars 2026, puis une extension inédite à Princeton et Philadelphie les 10, 11 et 12 avril.

À New York, une douzaine d’auteurs venus de trois continents sont attendus, sous le parrainage de Grégoire Delacourt, avec des rendez-vous au Centre de langues des Nations unies, au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie, au Consulat général de France et à la French American Academy. À Princeton et Philadelphie, seize auteurs francophones de trois continents sont annoncés sous le parrainage d’Alain Mabanckou.

Ce déploiement dessine plus qu’une série de salons. Né à New York en 2020, le réseau Rencontre des Auteurs Francophones revendique plus de 400 auteurs issus de 55 pays et territoires, vingt ambassadeurs sur cinq continents, ainsi qu’un écosystème mêlant festivals, plateforme numérique, maison d’édition et actions scolaires.

En 2026, il ajoute même un livre collaboratif, Lettre d’Amérique, lancé à Philadelphie à l’occasion des 250 ans de la Déclaration d’indépendance américaine. La francophonie n’y apparaît pas comme un héritage figé, mais comme une diplomatie culturelle en mouvement.

