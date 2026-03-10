Amazon accusé de verrouiller les prix : la Californie tente le coup de force avant le procès

L’offensive judiciaire de la Californie contre Amazon a pris, fin février, un tour plus abrupt. L’État, déjà engagé depuis septembre 2022 dans une procédure antitrust contre le géant du commerce en ligne, réclame désormais une injonction préliminaire pour faire cesser sans attendre ce qu’il décrit comme un mécanisme de fixation des prix.

Le dossier, instruit devant la Superior Court de San Francisco, doit être jugé à partir du 19 janvier 2027. Mais, d’ici là, le procureur général Rob Bonta veut priver Amazon d’un levier jugé central : sa capacité présumée à empêcher que des produits soient vendus moins cher ailleurs, rapporte l’agence Reuters.

Au cœur de l’affaire, il y a la vieille question de la parité tarifaire, devenue, en Californie, une querelle de droit de la concurrence à haute intensité. Dans sa plainte de 2022, l’État accuse Amazon d’avoir menacé des vendeurs de sanctions — jusqu’à l’exclusion de la « Buy Box », l’emplacement décisif où l’acheteur clique sur « Ajouter au panier » ou « Acheter » — s’ils proposaient des prix plus bas sur leurs propres sites ou chez des concurrents comme Walmart, Target, eBay ou Costco.

En mars 2023, le juge Ethan Schulman avait refusé de balayer l’action, estimant que la Californie alléguait de façon suffisante un effet anticoncurrentiel sur les autres places de marché et sur les vendeurs tiers eux-mêmes.

La nouveauté tient moins à l’accusation qu’à la stratégie. Dans son mémoire du 23 février 2026, la Californie affirme avoir mis au jour, au fil de la procédure de discovery, « d’innombrables » interactions dans lesquelles Amazon, des fournisseurs et parfois des détaillants concurrents auraient convenu de relever des prix, de casser un alignement tarifaire ou de retirer des produits de sites rivaux.

L’État soutient que ce type d’accord relève de la fixation des prix, infraction réputée illicite en soi au regard du Cartwright Act. Autrement dit, la Californie cherche à faire examiner le comportement reproché sous un étalon plus sévère que l’analyse concurrentielle plus classique, fondée sur les effets. C’est précisément ce déplacement du terrain juridique que MLex met en lumière dans son suivi du dossier.

Amazon rejette ces accusations. Auprès de Reuters, le groupe a dénoncé une manœuvre de diversion, soutenant que le parquet recycle des éléments qu’il posséderait depuis des années. Devant le tribunal, l’entreprise continue de défendre des accords qu’elle présente comme proconcurrentiels, usuels dans le secteur et favorables au consommateur, parce qu’ils préserveraient l’offre, les stocks et des prix compétitifs.

Le bras de fer porte donc sur plus qu’un litige californien : il vise la définition même de ce qu’une grande plateforme peut imposer à son écosystème sans transformer sa puissance commerciale en police privée des prix.

Reste un obstacle très concret : le calendrier. Selon MLex, le juge a indiqué qu’une audience sur cette demande d’injonction ne pourrait pas intervenir avant la fin juillet. Pour la Californie, l’urgence existe déjà ; pour Amazon, cette brusque accélération, à moins d’un an du procès, affaiblit l’argument d’un péril imminent. Dans cette affaire, le droit et le tempo avancent ensemble. Et parfois, c’est le calendrier qui dit la vérité d’une stratégie.

Crédits photo : Amazon

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com