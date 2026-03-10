Marc Jammet, éditeur scientifique et pédagogue engagé, est décédé

Responsable éditorial du fonds Construction, Architecture et Bricolage aux éditions Eyrolles entre 2010 et 2022, Marc Jammet a auparavant occupé des fonctions éditoriales majeures chez Vuibert, Dunod et Ellipses. Spécialiste de l’édition scientifique et technique, il a consacré une grande partie de sa carrière au développement de catalogues universitaires et d’ouvrages de référence.

Entré chez Vuibert en 1993 comme responsable d’édition pour les sciences, après avoir exercé ces fonctions chez Ellipses puis chez Dunod, il contribue notamment à constituer un fonds d’ouvrages de culture scientifique parallèlement au développement de la production universitaire. À ce titre, il participe aux travaux du groupe « Sciences pour tous » au sein du Syndicat national de l’édition. Il est également l’un des auteurs de l’ouvrage Les Métiers de l’édition, publié aux éditions du Cercle de la librairie.

Parallèlement à ses responsabilités éditoriales, il s’est investi dans l’enseignement. Chargé de cours pendant de longues années dans plusieurs établissements - notamment à l’Université Gustave Eiffel, à l’Université Sorbonne Paris Nord ou encore à l’IUT de Paris - il intervenait dans des formations dédiées aux métiers du livre, abordant l’économie du secteur, la production éditoriale ou encore l’organisation de l’édition. Il enseignait également les techniques de production des imprimés et la fabrication du livre, et a notamment contribué aux enseignements du master d’édition de Marne-la-Vallée.

Le fondateur des éditions Evalou, David Ribet, évoque « un éditeur de génie chez Eyrolles mais aussi un ami sincère ». Il décrit une personnalité « passionnée par les livres, exigeante, profondément humaine », et se souvient de « cet amour des mots qui ne le quittait jamais, jusque dans les cartes postales qu’il prenait soin d’écrire et d’envoyer ».

« Cette attention aux lettres et aux personnes restera pour moi l’un des souvenirs les plus précieux que je garde de lui », écrit-il encore.

Le sociologue Vincent Chabaul a de son côté salué la mémoire d’un professionnel très engagé dans la transmission : « Grand connaisseur du milieu de l'édition, témoin des grandes mutations du secteur, pédagogue hors pair, Marc n'a jamais compté ses heures pour partager son savoir et ses savoir-faire auprès des étudiants de la Licence pro édition de l'IUT de Paris. » Et d’ajouter, sur un plan plus personnel : « J’ai beaucoup appris auprès de lui. »

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 16 mars à 14h30 au crématorium de Valenton. Conformément à ses souhaits, celles et ceux qui le désirent peuvent faire un don à l’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (ARTC).

Crédits photo : Marc Jammet (David Ribet)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com