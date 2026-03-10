Un roman fait de voix et de sons : Bruits, l’expérience immersive d’Anne Savelli

Mais tout au contraire, le bel ouvrage tout juste refermé, je reconnais avec plaisir qu’Anne Savelli livre aujourd’hui un objet d’une ambition rare, qui confirme la belle singularité de son parcours littéraire.

Publié aux éditions Inculte, il poursuit, semble-t-il, une exploration engagée depuis plusieurs années autour de la perception sonore et de l’espace urbain. Mais il est vrai qu'il atteint désormais une ampleur nouvelle. L’autrice ne se contente plus de raconter une histoire : non, son projet est plus grand puisqu’elle propose une expérience de lecture immersive où la forme devient indissociable du sens.

Bruits s’attache ainsi au déroulement d’une journée dans une ville — qui n’est jamais nommée — scandée heure après heure par une succession de fragments. Une fillette en manteau rouge (on pense inévitablement à La Liste de Schindler) traverse cet espace comme un point narratif autour duquel gravitent d’innombrables figures.

Employés, étudiants, médecins, policiers ou simples passants apparaissent puis disparaissent dans un flux continu de sons bigarrés. Cette polyphonie rappelle certaines tentatives « modernistes » tout en s’inscrivant pleinement dans notre temps, devenu obèse, hélas, de sollicitations.

La réussite de ce beau livre tient à la cohérence de son dispositif. Son éclatement restitue la sensation contemporaine d’un monde fragmenté dans lequel nous nous croisons sans plus vraiment nous rencontrer. Le bruit omniprésent devient alors une sorte de motif sensoriel. Il incarne la pression sociale, l’anxiété diffuse, la violence économique et psychique qui traversent nos existences ordinaires. Chacun tente d’y répondre grâce à la fuite, à la parole ou encore à l’imaginaire.

Mais attention : Bruits demande au lecteur une disponibilité inhabituelle. Et cette exigence constitue précisément sa force. Anne Savelli rappelle de cette manière que le roman doit être un lieu de représentations du monde contemporain et son travail sur le rythme et la répétition transforme la lecture en expérience quasi physique. Car peu à peu, derrière le tumulte, émerge l’émotion.

Les voix dispersées finissent par composer une sorte de communauté vive, et ce qui semblait n’être qu’un chaos devient soudain l’empreinte d’une humanité partagée. Bruits apparaît alors comme un roman sur la possibilité d’un accord dans un monde dissonant, sur la persistance d’un lien malgré la saturation du réel. Alors je dirais pour finir, tout simplement, qu’il y a là de quoi se réjouir !

Par Vincent Hein

