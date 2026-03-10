À Paris, les aquarelles familiales de Quentin Gréban exposées à la galerie Robillard

Depuis la parution de l’album Maman en 2018, Quentin Gréban développe une série d’ouvrages consacrés aux différentes figures de la famille. L’artiste y explore successivement la maternité, la relation amoureuse avec Amoureux (2020), puis la paternité dans Papa (2023). Le volume le plus récent, Grands-Parents, poursuit ce cycle en s’intéressant au lien entre générations.

L’exposition présente l’ensemble des illustrations originales réalisées pour cet album. Elle est accompagnée d’une sélection d’aquarelles et de dessins provenant des ouvrages précédents de la série. Réunies dans un même espace, ces œuvres composent un panorama du travail mené par l’artiste autour des relations familiales.

À travers ces images, Quentin Gréban aborde la famille sous des formes variées. Ses illustrations montrent des situations et des cultures différentes, montrant la diversité des liens qui peuvent unir parents, enfants et proches. La famille y apparaît comme un ensemble de relations qui se construisent au fil des parcours de vie.

Oeuvres de Quentin Gréban issues de l'album Grands parents

L’aquarelle et le portrait au cœur du travail

Le travail de Quentin Gréban se distingue par l’usage de l’aquarelle, avec des compositions contrastées et détaillées. Les personnages occupent souvent une place centrale dans l’image, dans des scènes où les expressions et les postures participent à la narration.

Le portrait constitue un élément récurrent de son style. Les visages et les regards structurent fréquemment ses illustrations, donnant une importance particulière aux relations entre les personnages représentés.

La présentation des œuvres originales permet d’observer ces images en dehors du cadre du livre. Les visiteurs peuvent ainsi voir les dessins et les aquarelles dans leur format de création, avec leurs textures et leurs nuances.

Un illustrateur formé à Bruxelles

Quentin Gréban s’est tourné vers le dessin dès l’enfance, encouragé par son père. Très tôt, il s’intéresse particulièrement au portrait, un genre qui reste présent dans ses créations. Il poursuit ensuite sa formation artistique à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles, où il étudie pendant trois ans. À l’issue de ce parcours, il s’oriente vers le métier d’illustrateur.

Au fil de ses publications, il développe un travail centré sur les relations humaines et familiales. L’exposition parisienne réunit plusieurs étapes de cette démarche, en présentant les originaux de ses albums consacrés à ces thématiques.

