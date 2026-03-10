Carmen de Kawachi, adaptation d'un roman de Tōkō Kon par Seijun Suzuki

Présenté comme un mélange de « critique sociale acerbe, drame avant-gardiste et comédie corrosive », Carmen de Kawachi, sorti à l'origine en 1966, se base sur un roman de l'écrivain japonais Tōkō Kon (1898-1977) inédit en France.

Après une restauration 4K, cette curiosité « féministe et subversive » sera sur les écrans français à partir du 11 mars prochain. Au sein de la distribution, Yumiko Nogawa en majesté, mais aussi Koji Wada, Tamio Kawachi, Chikako Miyagi ou encore Ruriko Ito.

Comme le suggère son titre, Carmen de Kawachi s'inspire également de l'opéra Carmen de Georges Bizet, lui-même une variation autour de la nouvelle éponyme de Prosper Mérimée (1847).

Par Antoine Oury

