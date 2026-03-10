Amitié, football, mafia : un récit de Roberto Saviano au cinéma

Réalisé par Ciro Visco, dont il s'agit du premier film, Super Santos n'a pas encore de date de sortie, mais se tourne en ce moment à Naples, ont indiqué les deux sociétés de production italiennes. Le roman de Roberto Saviano qui sert de base au scénario sera adapté par Ciro Visco, avec Roberto Saviano lui-même et Stefano Piedimonte.

À l'écran se croiseront Francesco Di Leva, Massimiliano Rossi, Antonia Truppo, Thomas D'Angelo, Ciro Esposito, Ciro Dommarco ou encore Danilo D'Ambrosio.

</center>

Super Santos suit quatre amis, « quatre destins, une seule passion », d'après la présentation de la production. Dario, Giovanni, Giuseppe et Rino, âgés d'une dizaine d'années, se retrouvent dans les rues du nord de Naples pour pratiquer le football et se procurer un fameux ballon orange, le « Super Santos ». Mais les obstacles sont nombreux, sans compter le danger que représente la Camorra...

Plusieurs œuvres audiovisuelles se sont déjà inspirées des œuvres de Saviano, en premier lieu Gomorra, de Matteo Garrone (2008), d'après l'ouvrage homonyme (trad. Vincent Raynaud, Folio), mais aussi Tatanka (Giuseppe Gagliardi, 2011), Piranhas (Claudio Giovannesi, 2019) et L'Immortel (Marco D'Amore, 2019).

À LIRE - Haïkus de Sibérie, de Jurga Vilé et Lina Itagaki, en cours d'adaptation

Ce dernier long-métrage s'inscrivait lui-même dans la série Gomorra, nouvelle adaptation du roman déjà cité, pour la chaine Sky Atlantic. En France, le programme avait été diffusé sur Canal+ et Arte. Citons enfin la mini-série ZeroZeroZero, créée par Stefano Sollima, Leonardo Fasoli et Mauricio Katz d'après le livre au même titre (publié sous le titre Extra pure en français, traduit par Vincent Raynaud, Folio).

Photographie : Roberto Saviano, en 2019 (Martin Kraft, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com